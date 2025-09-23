|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. septembra 2025
Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie o návrhu na podmienečné ...
Zdieľať
23.9.2025 (SITA.sk) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka na slobodu. Návrh podalo začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pripojil aj samotný Černák. Ten si v Leopoldove odpykáva doživotný trest odňatia slobody za viacero vrážd.
Zasadnutie sa koná v kinosále ústavu za prísnych bezpečnostných opatrení, Zbor väzenskej a justičnej stráže obmedzil počet prítomných novinárov na 20 a počet prítomných z radov verejnosti na 40. Okresný súd Trnava má na pokračovanie zasadnutia rezervovaný termín aj na stredu 24. septembra.
Slovenská legislatíva umožňuje podmienečné prepustenie aj v prípade odsúdených na doživotie po 25 rokoch a splnení určených podmienok. Podľa Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
Súd mal už skôr k dispozícii hodnotenie z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktorý jeho prepustenie na slobodu odporúča. Prokurátorka kladné hodnotenie spochybnila a súdu predložila dokumenty, ktoré nie sú s ním v súlade. Vo väzení dostal Černák deväť disciplinárnych odmien, disciplinárny trest nemal žiadny.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Mikuláš Černák počas príchodu na verejné zasadnutie v Piešťanoch (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka © SITA Všetky práva vyhradené.
Zasadnutie sa koná v kinosále ústavu za prísnych bezpečnostných opatrení, Zbor väzenskej a justičnej stráže obmedzil počet prítomných novinárov na 20 a počet prítomných z radov verejnosti na 40. Okresný súd Trnava má na pokračovanie zasadnutia rezervovaný termín aj na stredu 24. septembra.
Slovenská legislatíva umožňuje podmienečné prepustenie aj v prípade odsúdených na doživotie po 25 rokoch a splnení určených podmienok. Podľa Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
Súd mal už skôr k dispozícii hodnotenie z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktorý jeho prepustenie na slobodu odporúča. Prokurátorka kladné hodnotenie spochybnila a súdu predložila dokumenty, ktoré nie sú s ním v súlade. Vo väzení dostal Černák deväť disciplinárnych odmien, disciplinárny trest nemal žiadny.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Mikuláš Černák počas príchodu na verejné zasadnutie v Piešťanoch (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Černáka odročili (20. 5. 2025)
Dostane sa Černák po 27 rokoch na slobodu? Súd v Leopoldove rozhoduje o jeho podmienečnom prepustení (20. 5. 2025)
Znalec: M.Černák netrpí a ani netrpel žiadnou vážnou duševnou chorobou (2. 4. 2025)
Černák má na krku ďalšie obvinenie z vraždy, údajne sa podieľal na odstránení „Tutiho“ a „Papasa“ (8. 6. 2020)
M. ČERNÁK UZAVREL S PROKURÁTOROM DOHODU O VINE A TRESTE (17. 12. 2019)
MIKULÁŠ Č. PRIZNAL VINU V KAUZE PRÍPRAVY VRAŽDY S. VOLZOVEJ (23. 5. 2019)
Mikuláš Černák má na krku ďalšiu vraždu (4. 10. 2012)
Bývalý obhajca Mikuláša Černáka uspel na dovolacom súde (30. 7. 2012)
Súd s bývalým švagrom a obhajcom Mikuláša Černáka presunuli (15. 5. 2012)
Advokát v kauze sýkoriek údajne ovplyvňoval Mikuláša Černáka (22. 2. 2012)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
M. Šimečková podala trestné oznámenie na premiéra Fica
M. Šimečková podala trestné oznámenie na premiéra Fica
<< predchádzajúci článok
Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát
Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát