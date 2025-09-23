Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

23. septembra 2025

Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka


Tagy: Leopoldov podmienečné prepustenie Súdy

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie o návrhu na podmienečné ...



Zdieľať
23.9.2025 (SITA.sk) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka na slobodu. Návrh podalo začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pripojil aj samotný Černák. Ten si v Leopoldove odpykáva doživotný trest odňatia slobody za viacero vrážd.


Zasadnutie sa koná v kinosále ústavu za prísnych bezpečnostných opatrení, Zbor väzenskej a justičnej stráže obmedzil počet prítomných novinárov na 20 a počet prítomných z radov verejnosti na 40. Okresný súd Trnava má na pokračovanie zasadnutia rezervovaný termín aj na stredu 24. septembra.

Slovenská legislatíva umožňuje podmienečné prepustenie aj v prípade odsúdených na doživotie po 25 rokoch a splnení určených podmienok. Podľa Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.

Súd mal už skôr k dispozícii hodnotenie z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktorý jeho prepustenie na slobodu odporúča. Prokurátorka kladné hodnotenie spochybnila a súdu predložila dokumenty, ktoré nie sú s ním v súlade. Vo väzení dostal Černák deväť disciplinárnych odmien, disciplinárny trest nemal žiadny.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Mikuláš Černák počas príchodu na verejné zasadnutie v Piešťanoch (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Leopoldov podmienečné prepustenie Súdy
   Tlač    Pošli

   

