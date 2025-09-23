Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. septembra 2025

Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu


Tagy: Evakuácia nahlásená bomba Nemocnica

Železničnú nemocnicu v Košiciach evakuujú, dostala oznámenie o bombe. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo ...



Zdieľať
titulka kosice 676x451 23.9.2025 (SITA.sk) - Železničnú nemocnicu v Košiciach evakuujú, dostala oznámenie o bombe. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Železničná nemocnica v Košiciach v utorok dostala e-mail, ktorým jej bolo oznámené, že v budove sa nachádza bomba. Na miesto ihneď vyrazili policajti, hasiči aj záchranári. Časti nemocnice evakuujú, na mieste sú pripravené evakuačné autobusy.

Doručený email


Policajný psovod so služobným psom vykonáva prehliadku budovy vrátane lôžkových oddelení a pivničných priestorov. Na mieste sú vykonávané všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Vec je v štádiu riešenia," uvádza polícia.

Nateraz môžem potvrdiť, že do jednej z košických nemocníc bol doručený email v znení: ‚V nemocnici je bomba, bomba vybuchne‘. Na mieste sa nachádzajú príslušníci Policajného zboru, ktorí okolie nemocnice zabezpečili proti vstupu nepovolaným osobám do jej blízkosti," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová.

Bezpečnostné opatrenia


Doplnila, že v súčasnosti vykonávajú potrebné bezpečnostné opatrenia. Na miesto smerovali aj evakuačné autobusy hasičského zboru, do ktorých policajti v spolupráci s hasičmi umiestňujú evakuovaných ľudí. Ivanová potvrdila aj to, že na mieste je psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín.

Zasahujúce zložky vykonávajú aj pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony na mieste bližšie podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť," dodala.

Prebiehajúca kontrola


Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach informovalo, že v utorok krátko po 6:45 boli hasiči vyslaní k udalosti v objekte nemocnice na Masarykovej ulici v Košiciach, kde bolo prijaté oznámenie vyžadujúce zásah zložiek integrovaného záchranného systému. Podľa informácií od hasičov sa v čase evakuácie sa v nemocnici nachádzalo približne 300 ľudí.

Zásah na mieste stále prebieha. Prosíme verejnosť, aby rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek a vyhýbala sa okoliu miesta udalosti," vyzýva KR HaZZ. PR špecialistka Penta Hospitals SK, a. s. Bianka Krejčíová informovala, že nemocnica bude až do odvolania mimo prevádzky, vzhľadom na to, že v súčasnosti v nej naďalej prebieha kontrola jednotlivých oddelení príslušníkmi polície, hasičov i psovodom.

Evakuácia pacientov


Ako priblížila, na základe anonymnej e-mailovej hrozby o umiestnení výbušniny v priestoroch Železničnej nemocnice vedenie okamžite kontaktovalo záchranné zložky. Privolaní hasiči a policajti sa v spolupráci s vedením nemocnice pre bezpečnosť pacientov dohodli na evakuácii.

Ležiaci pacienti boli zhromaždení na jednom mieste vo vstupných priestoroch nemocnice, chodiaci pacienti boli presunutí do evakuačných autobusov. Doposiaľ nebolo potrebné pristúpiť k prevozu pacientov na iné pracoviská," doplnila.


Zdroj: SITA.sk - Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Evakuácia nahlásená bomba Nemocnica
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát
<< predchádzajúci článok
OSN podľa Pellegriniho nie je bez chýb, ale je jediná a umožňuje aj malým štátom žiadať ochranu – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 