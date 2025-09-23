|
Utorok 23.9.2025
Úvodná strana
|
23. septembra 2025
Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu
Železničnú nemocnicu v Košiciach evakuujú, dostala oznámenie o bombe. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo ...
23.9.2025 (SITA.sk) - Železničnú nemocnicu v Košiciach evakuujú, dostala oznámenie o bombe. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Železničná nemocnica v Košiciach v utorok dostala e-mail, ktorým jej bolo oznámené, že v budove sa nachádza bomba. Na miesto ihneď vyrazili policajti, hasiči aj záchranári. Časti nemocnice evakuujú, na mieste sú pripravené evakuačné autobusy.
„Policajný psovod so služobným psom vykonáva prehliadku budovy vrátane lôžkových oddelení a pivničných priestorov. Na mieste sú vykonávané všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Vec je v štádiu riešenia," uvádza polícia.
„Nateraz môžem potvrdiť, že do jednej z košických nemocníc bol doručený email v znení: ‚V nemocnici je bomba, bomba vybuchne‘. Na mieste sa nachádzajú príslušníci Policajného zboru, ktorí okolie nemocnice zabezpečili proti vstupu nepovolaným osobám do jej blízkosti," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová.
Doplnila, že v súčasnosti vykonávajú potrebné bezpečnostné opatrenia. Na miesto smerovali aj evakuačné autobusy hasičského zboru, do ktorých policajti v spolupráci s hasičmi umiestňujú evakuovaných ľudí. Ivanová potvrdila aj to, že na mieste je psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín.
Zasahujúce zložky vykonávajú aj pyrotechnické prehliadky priestorov nemocnice. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony na mieste bližšie podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť," dodala.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach informovalo, že v utorok krátko po 6:45 boli hasiči vyslaní k udalosti v objekte nemocnice na Masarykovej ulici v Košiciach, kde bolo prijaté oznámenie vyžadujúce zásah zložiek integrovaného záchranného systému. Podľa informácií od hasičov sa v čase evakuácie sa v nemocnici nachádzalo približne 300 ľudí.
„Zásah na mieste stále prebieha. Prosíme verejnosť, aby rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek a vyhýbala sa okoliu miesta udalosti," vyzýva KR HaZZ. PR špecialistka Penta Hospitals SK, a. s. Bianka Krejčíová informovala, že nemocnica bude až do odvolania mimo prevádzky, vzhľadom na to, že v súčasnosti v nej naďalej prebieha kontrola jednotlivých oddelení príslušníkmi polície, hasičov i psovodom.
Ako priblížila, na základe anonymnej e-mailovej hrozby o umiestnení výbušniny v priestoroch Železničnej nemocnice vedenie okamžite kontaktovalo záchranné zložky. Privolaní hasiči a policajti sa v spolupráci s vedením nemocnice pre bezpečnosť pacientov dohodli na evakuácii.
„Ležiaci pacienti boli zhromaždení na jednom mieste vo vstupných priestoroch nemocnice, chodiaci pacienti boli presunutí do evakuačných autobusov. Doposiaľ nebolo potrebné pristúpiť k prevozu pacientov na iné pracoviská," doplnila.
Zdroj: SITA.sk - Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu © SITA Všetky práva vyhradené.
