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02. júla 2026
Prestup Bučeka do Slovana? V Nitre zúria, no vidia realitu: Minulú sezónu pre zranenie nehral, jeho odchodom sme sa neoslabili – VIDEO
Dvadsaťsedemročný útočník sa v minulosti vyjadril, že na Slovensku bude hrať len za Nitru, no slovo chlapa nedodržal a dres "belasých" si oblečie už druhý raz v kariére. Slovenský hokejista
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2.7.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťsedemročný útočník sa v minulosti vyjadril, že na Slovensku bude hrať len za Nitru, no slovo chlapa nedodržal a dres "belasých" si oblečie už druhý raz v kariére.
Slovenský hokejista Samuel Buček šokoval športovú verejnosť svojím rozhodnutím nepokračovať v HK Nitra a prestupe k úhlavnému rivalovi zo Slovana Bratislava.
Podľa informácií nedal klubu spod Zobora šancu rokovať o novej zmluve, čo potvrdil aj generálny manažér Tomáš Chrenko starší. Okrem odchodu ostrostrelca sa majstrovský káder pomerne udržal pokope.
"V Nitre si budoval kredit lídra a osobnosti mesta nielen ako výborný hokejista a skvelý strelec. Týmto prestupom to zahodil do koša. Celkovo jeho rozhodnutia v minulosti pri prestupoch väčšinou neboli správne a obávam sa, že tomu tak bude aj teraz. Mrzí ma, že nebude hrať za Nitru," povedal s tým, že skôr by mu doprial zahraničný angažmán.
Dvadsaťsedemročný útočník sa v minulosti vyjadril, že na Slovensku bude hrať len za Nitru, no slovo chlapa nedodržal a dres "belasých" si oblečie už druhý raz v kariére.
"Utrpela tým jeho osobnosť a charakter, ale je to jeho rozhodnutie. V minulosti boli jeho prestupy do zahraničia nepripravené. Nešiel tam v dobrej pozícii. O to ťažšie bolo pre neho presadiť sa. Určite by som na jeho mieste urobil iné rozhodnutie. Spolu s agentom sa rozhodli a my to rešpektujeme," prezradil Chrenko pre portál sportweb.pravda.sk.
Následne sa tvrdo vyjadril k tomu, ako ho nahradia. "Prakticky celú minulú sezónu pre zranenie nehral. Nemôžem ani povedať, že by sme sa jeho odchodom výrazne oslabili. Vlani sme s ním väčšinu času nemohli počítať. Každý rok chceme hrať ofenzívny hokej a strieľať veľa gólov. To bude platiť vždy. Verím, že budeme mať opäť výborné mužstvo," prezradil.
Okrem Bretta Pollocka, ktorý získal s HC Košice dva tituly, prídu ešte traja mladí slovenskí útočníci a jeden cudzinec. "Čo sa týka obrany a brankára, ešte zvažujeme ďalšie možnosti."
Chrenkov syn Tomáš bol draftovaný na 81. mieste klubom New York Rangers. "Teším sa, že si ho vybral kvalitný tím a skvelá organizácia. Osobne si myslím, že má solídnu šancu presadiť sa. Klub je v prestavbe a aktuálne im chýbajú centri a kreatívni hráči."
Aklimatizovať sa mu môže pomôcť aj Adam Sýkora, ktorý hokejovo vyrastal v Nitre. "Som presvedčený o tom, že v začiatkoch môže Tomášovi pomôcť. Typologicky sú rozdielni hráči. Adama ako nášho odchovanca sledujeme. Do NHL naskočil fantasticky, z čoho máme obrovskú radosť. Rozhodne si zaslúžil dostať príležitosť, ktorej sa vynikajúco chopil," dodal Chrenko st. pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Prestup Bučeka do Slovana? V Nitre zúria, no vidia realitu: Minulú sezónu pre zranenie nehral, jeho odchodom sme sa neoslabili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Samuel Buček šokoval športovú verejnosť svojím rozhodnutím nepokračovať v HK Nitra a prestupe k úhlavnému rivalovi zo Slovana Bratislava.
Podľa informácií nedal klubu spod Zobora šancu rokovať o novej zmluve, čo potvrdil aj generálny manažér Tomáš Chrenko starší. Okrem odchodu ostrostrelca sa majstrovský káder pomerne udržal pokope.
"V Nitre si budoval kredit lídra a osobnosti mesta nielen ako výborný hokejista a skvelý strelec. Týmto prestupom to zahodil do koša. Celkovo jeho rozhodnutia v minulosti pri prestupoch väčšinou neboli správne a obávam sa, že tomu tak bude aj teraz. Mrzí ma, že nebude hrať za Nitru," povedal s tým, že skôr by mu doprial zahraničný angažmán.
Nesprávne rozhodnutie
Dvadsaťsedemročný útočník sa v minulosti vyjadril, že na Slovensku bude hrať len za Nitru, no slovo chlapa nedodržal a dres "belasých" si oblečie už druhý raz v kariére.
"Utrpela tým jeho osobnosť a charakter, ale je to jeho rozhodnutie. V minulosti boli jeho prestupy do zahraničia nepripravené. Nešiel tam v dobrej pozícii. O to ťažšie bolo pre neho presadiť sa. Určite by som na jeho mieste urobil iné rozhodnutie. Spolu s agentom sa rozhodli a my to rešpektujeme," prezradil Chrenko pre portál sportweb.pravda.sk.
Následne sa tvrdo vyjadril k tomu, ako ho nahradia. "Prakticky celú minulú sezónu pre zranenie nehral. Nemôžem ani povedať, že by sme sa jeho odchodom výrazne oslabili. Vlani sme s ním väčšinu času nemohli počítať. Každý rok chceme hrať ofenzívny hokej a strieľať veľa gólov. To bude platiť vždy. Verím, že budeme mať opäť výborné mužstvo," prezradil.
Pomoc od Sýkoru
Okrem Bretta Pollocka, ktorý získal s HC Košice dva tituly, prídu ešte traja mladí slovenskí útočníci a jeden cudzinec. "Čo sa týka obrany a brankára, ešte zvažujeme ďalšie možnosti."
Chrenkov syn Tomáš bol draftovaný na 81. mieste klubom New York Rangers. "Teším sa, že si ho vybral kvalitný tím a skvelá organizácia. Osobne si myslím, že má solídnu šancu presadiť sa. Klub je v prestavbe a aktuálne im chýbajú centri a kreatívni hráči."
Aklimatizovať sa mu môže pomôcť aj Adam Sýkora, ktorý hokejovo vyrastal v Nitre. "Som presvedčený o tom, že v začiatkoch môže Tomášovi pomôcť. Typologicky sú rozdielni hráči. Adama ako nášho odchovanca sledujeme. Do NHL naskočil fantasticky, z čoho máme obrovskú radosť. Rozhodne si zaslúžil dostať príležitosť, ktorej sa vynikajúco chopil," dodal Chrenko st. pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Prestup Bučeka do Slovana? V Nitre zúria, no vidia realitu: Minulú sezónu pre zranenie nehral, jeho odchodom sme sa neoslabili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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