Najdlhšie slúžiaci tréner slovenskej reprezentácie oslavuje, Ján Kozák bude sedemdesiatnikom

Ján Kozák sa stal ako hráč majster Československa (1982), je trojnásobný držiteľ Československého pohára (1977, 1979, 1981), na ME 1980 v Taliansku obsadil ako člen reprezentácie tretie miesto. V roku 1981 ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu ČSSR, v tejto ankete bol dvakrát tretí (1979, 1980), v roku 1982 sa zúčastnil na MS v Španielsku. Z pozície trénera dvakrát získal titul šampióna SR (1997, 1998) raz triumfoval v Slovenskom pohári (2009), vo všetkých prípadoch sedel na košickej lavičke. Ján Kozák je tiež držiteľ Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka za roky 2007 a 2008.





16.4.2024 (SITA.sk) - Niekdajší tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák oslávi v stredu 17. apríla okrúhlenarodeniny. Kozák starší, ktorého syn a menovec je bývalý slovenský reprezentant, sa narodilv Matejovciach nad Hornádom.Ján Kozák počas hráčskej kariéry pôsobil ako stredopoliar v kluboch Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves, Lokomotíva Košice Dukla Praha , RFC Bressoux, Seraing Liége a FC Bourges.Hráčsku kariéru uzavrel v roku 1990 vo farbách Lokomotívy Košice. Celkovo absolvoval v najvyššej československej súťažia dosiahol v nich. V drese reprezentácie Československa (1976 - 1984) mal bilanciuPo uzavretí hráčskej kapitoly sa Ján Kozák začal venovať trénerskému remeslu. Známy je predovšetkým z Košíc, najprv viedol Lokomotívu, neskôr 1. FC, ktorý potom zmenil názov na MFK. Medzitým krátkodobo pôsobil aj ako šéf realizačného tímu MFK Zemplín Michalovce a Steel Trans Ličartovce.Kormidelníkom seniorského výberu SR bol od začiatku júla 2013 do októbra 2018, pričom v histórii samostatného Slovenska bol v pozícii reprezentačného kouča najdlhšie spomedzi všetkých doterajších trénerov. Na lavičke tímu SR odkoučovals bilancioupri priaznivom skóre 81:57.Ján Kozák bol známy svojou výbušnou povahou a nekompromisným prístupom k zverencom, ale aj cieľavedomou a systematickou prácou. Aj z neznámych futbalistov dokázal vychovať vynikajúcich hráčov.Búrlivé črty významne skrotil ako lodivod slovenskej reprezentácie a pôsobil absolútne profesionálne. Na svoj nový post si zvykal, ale Slováci v ňom našli prirodzeného lídra schopného doviesť futbalistov na vrcholné podujatie.So slovenským tímom postúpil na ME 2016 vo Francúzsku, kde mužstvo spod Tatier postúpilo zo základnej skupiny do osemfinále. Na turnaji Slováci dokázali zdolať Rusov a remizovať s Angličanmi, v osemfinále vypadli s Nemcami.Ďalším významným úspechom Jána Kozáka v pozícii kouča bola účasť v skupinovej časti Ligy majstrov. Niekdajší vynikajúci záložník priviedol Košičanov ako prvý slovenský tím do hlavnej fázy Ligy majstrov, ale jeho zverenci v B-skupine ročníka 1997/1998 nezískali ani bod v konkurencii anglického Manchestru United , talianskeho Juventusu Turín a holandského Feyenoordu Rotterdam.