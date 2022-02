Nemci by si v Pekingu radi zopakovali Pjongčang spred štyroch rokov, ich motorom majú byť emócie

Kostrbaté výkony v predkole

Nemcom chýbal zápal pre hru

Vášeň na prvom mieste

14.2.2022 - Nemeckí hokejisti získali v skupinovej fáze ZOH 2022 v čínskom Pekingu iba tri body za utrápené víťazstvo 3:2 nad domácimi outsidermi.Pred utorkovým súbojom proti Slovákom o postup do štvrťfinále všetko hádžu za hlavu, aspoň tak to tvrdí ich kapitán Moritz Müller.Skúsený 35-ročný obranca z Kolína nad Rýnom je jedným z desiatich nemeckých hokejistov, ktorí si pamätajú senzáciu spred štyroch rokov zo ZOH v Pjongčangu.Vtedy Nemci získali strieborné medaily a vo vyrovnanom finále proti Rusom dokonca siahali na zlato."Naše výkony v predkole turnaja boli kostrbaté, ale to dnes už nikoho nezaujíma. Za tri zápasy sme si už zvykli na menšiu hraciu plochu s rozmermi NHL a už vieme, ako máme hrať. Najlepšie bude, ak to bude priamo dopredu," zamyslel sa Moritz Müller na webe nemeckého Eurosportu.Ďalší tridsiatnik z nemeckej obrany Korbinian Holzer v minulosti odohral vyše 200 zápasov v NHL v tímoch Toronta a Anaheimu a rovnako bol členom strieborného tímu zo ZOH 2018."Na malej ploche je to najmä o správnosti a rýchlosti rozhodovania. Treba bleskovo reagovať na dianie na ľade, lebo inak nás súper vytrestá. A ešte treba často strieľať. Podľa hesla každá strela je dobrá strela," uviedol Holzer.Fínsky tréner Nemcov Toni Söderholm si všimol, že v prvých dvoch zápasoch na ZOH 2022 proti Kanaďanom (1:5) a Číňanom (3:2) jeho hráčom akoby chýbal väčší zápal pre hru, absentovali u nich väčšie emócie.Zmenu priniesol až zápas s Američanmi, ktorý síce prehrali 2:3, ale v závere neboli ďaleko od vyrovnania."Chcem v našej hre vidieť čo najviac emócií. A verím, že si zahráme na tejto olympiáde nielen pätnásteho, ale aj šestnásteho, osemnásteho a dvadsiateho. Všetci vieme, že 20. februára je v Pekingu na programe finálový zápas," uviedol Söderholm.Nemci tvrdia, že práve spoločne prežité silné emócie ich pred štyrmi rokmi doviedli až do finále.Nebyť toho, možno by v Pjongčangu prehrali už prvý zápas vyraďovacej časti proti Švajčiarom, v ktorom uspeli 2:1 po predĺžení."Vášeň musí pre nás zostať na prvom mieste. Potrebujeme sa spoločne tešiť z dobrých výsledkov a veríme, že ich aj dosiahneme," uzavrel Holzer.Ďalší člen strieborného tímu z Pjongčangu 2018, útočník Patrick Hager, pred súbojom so Slovákmi podotkol: "Musíme sa skoncentrovať presne na to, čo nás čaká. Nejde o sériu play-off, ale iba o jediný zápas, v ktorom treba uspieť."