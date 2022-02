Hromcová sa mohla konečne pripojiť k slovenskej výprave, pre COVID-19 zmeškala v Pekingu už dva štarty

COVID-19 ju už stál dva štarty

Pozitívne testy vyšli aj hokejistom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 (Webnoviny.sk) - Športová časť slovenskej výpravy na ZOH 2022 v čínskom Pekingu je už kompletná. Z izolácie sa totiž dostala už aj reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Hromcová, ktorá mala po prílete do Číny pozitívny test na ochorenie COVID-19.Ako informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), opakované testy priniesli negatívny výsledok a v stredisku Jen-čching mohla opustiť izoláciu v olympijskej dedine."Jej test po prílete priniesol pozitívny výsledok. Išla do izolácie. Ďalšie dva testy už boli negatívne, mohla sa pripojiť k výprave a môže riadne fungovať,“ informoval hlavný tlačový atašé slovenskej výpravy Ľubomír Souček podľa olympic.sk.Petra Hromcová mala pôvodne odletieť do Pekingu už 1. februára, ešte na Slovensku však mala pozitívny test na koronavírus, preto musela doma čakať na negatívne testy. Po nich sa presunula do Číny, ale na letisku bola opäť pozitívna.Na ZOH 2022 prišla už o dva štarty, nemohla sa predstaviť v pondelkovom obrovskom slalome ani v stredajšom slalome. Pod piatimi kruhmi ju ešte čaká minimálne super G.Rovnako ako Hromcová mali ešte pred ňou po prílete pozitívne testy aj hokejisti Tomáš Jurčo, Samuel Kňažko, Kristián Pospíšil a Mislav Rosandič. U všetkých opakované aj potvrdzujúce testy vyšli negatívne a mohli opustiť izoláciu.