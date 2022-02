Za Fínsko proti Slovensku na olympiáde nastúpi aj robustný Anttila, v izolácii však stále majú brankára

Nuda a nedostatok jedla

Prvý zápas odohrajú proti Slovákom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 - Fínsky hokejový útočník Marko Anttila sa po šiestich dňoch strávených v izolácii pripojil k reprezentácii Fínska na ZOH v Pekingu. Kapitán majstrov sveta z roku 2019 zo Slovenska teda môže pomôcť svojmu tímu vo štvrtkovom dueli na olympijskom hokejovom turnaji proti Slovensku.Tréner Jukka Jalonen má ešte vrásky na čele kvôli gólmanovi Juhovi Olkinuorovi. Ten putoval do izolácie v pondelok a zatiaľ sa z nej nemôže vrátiť.Tridsaťšesťročný Anttila mal pozitívny test ešte pred vyše tromi týždňami. Po príchode sa v jeho teste opäť objavila infikácia, bol však bezpríznakový predtým a aj teraz v izolácii. Na prvom tréningu so spoluhráčmi vyše dvojmetrový a stokilový útočník prejavoval známky sklamania, no zároveň povedal, že sa fyzicky cíti dobre."V izolácii to nebolo také ružové, bola tam skrátka nuda," uviedol Anttila. Narážal na katastrofálne karanténne podmienky pre športovcov, vraj niekoľko dní trpel aj nedostatkom jedla. V nedeľu dostal studené špagety, fínska výprava sa preto zľutovala a poslala mu voňavú pizzu.Fínska reprezentácia odštartuje svoju olympijskú misiu v Pekingu proti reprezentácii Slovenska už vo"Pocit na ľade ešte nie je ideálny, snažím sa rýchlo dostať do formy. Som rád, že som v poriadku, poctivo sa pripravujem," povedal Antilla.Tréner Fínov Jalonen neskrýval radosť po návrate dôležitého útočníka a zároveň si želá aj skorý návrat brankára Magnitogorska Olkinuoru."Som veľmi rád, že Marko je späť v tíme. Želám si, nech sme už všetci spolu pokope. To bude pre nás najlepšie," zhodnotil 59-ročný fínsky kouč.