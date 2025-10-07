|
07. októbra 2025
Hrošovský je pripravený zastúpiť Lobotku: Cítim sa dobre
Hrošovský sa na nedostatok zápasovej praxe sťažovať nemusí.
Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský je pripravený nastúpiť na pozícii zraneného Stanislava Lobotku. Stredopoliar belgického Genku verí, že v nadchádzajúcich dueloch kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku a Luxembursku dokáže pomôcť tímu k pozitívnym výsledkom.
Hrošovský sa na nedostatok zápasovej praxe sťažovať nemusí. V belgickej lige odohral v uplynulých troch zápasoch plnú porciu minút a súčasťou základnej zostavy bol aj v úvodných dvoch kolách ligovej fázy Európskej ligy. Genk má za sebou dve víťazstvá v belgickej súťaži, po ktorých mu patrí siedme miesto. „V európskych pohároch sme začali dobrým víťazstvom nad Rangers (1:0 - pozn.), ale keď sme to mali potvrdiť doma proti Ferencvárosu, tak sme to nezvládli (0:1). Ten štart nebol úplne najlepší ani najhorší, ale musíme sa odraziť od posledných dvoch zápasov v lige,“ povedal 33-ročný stredopoliar.
Na pozícii defenzívneho, najnižšie operujúceho stredopoliara, by mal nahradiť zraneného Lobotku. „Nie sme radi, keď sa naši najlepší hráči zrania. Verím, že Stano sa čoskoro uzdraví. Ja som pripravený, v klube som pravidelne hrával a verím, že zvládneme tie zápasy tak, ako si všetci prajeme. Každý sme so Stanom iný typ, nedá sa to porovnávať. Každý má svoje vlastnosti a ja pevne verím, že dokážem pomôcť tomu tímu niečím iným,“ reagoval Hrošovský, ktorý pri víťazstvách 2:0 nad Nemeckom a 1:0 nad Luxemburskom v septembri do hry nezasiahol, ale odohral oba predošlé júnové prípravné stretnutia proti Grécku (1:4) a Izraelu (0:1). „Vždy som čakal v pozícii za Stanom a keď je k dispozícii, tak je jeden z najlepších hráčov na svojej pozícii na svete. Cítim sa dobre fyzicky aj mentálne v tejto fáze kariéry, takže verím, že budem pripravený,“ pokračoval.
Slováci sa už v predošlých dvoch kvalifikačných stretnutiach vysporiadali s absenciami dôležitých hráčov, vtedy chýbali Lukáš Haraslín a Ivan Schranz. „Všetci máme dôveru v systém. Vo finále je to o tom, ako bude tím vyzerať spolu. Jasné, že keď absentujú kľúčoví hráči, tak to niekedy je poznať. Ale aj minule nám chýbali kľúčoví hráči a tímovým výkonom sme to zvládli,“ skonštatoval Hrošovský. Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu budú v piatok 10. októbra v Belfaste čeliť Severným Írom. „Tento duel bude pre nás kľúčový, chceme potvrdiť našu pozíciu vonku v ťažkom zápase. Severní Íri posledných sedem domácich stretnutí neprehrali, takže toto bude pre nás kľúčový zápas,“ zdôraznil.
Následne, v pondelok 13. októbra, „sokoli“ privítajú v Trnave Luxembursko. So šiestimi bodmi patrí slovenskému národnému tímu prvá priečka v kvalifikačnej A-skupine, ktorá vyvrcholí už v novembri, kedy sa rozhodne o priamom postupujúcom aj účastníkovi baráže. Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti.
