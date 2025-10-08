|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2025
Vlhová sa vracia na svahy pod novým trénerom Gemzom
Svoje prvé kroky po návrate bude robiť na ľadovci Stelvio v Taliansku.
Zdieľať
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vráti tento týždeň na svahy. A to pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom. Svoje prvé kroky po návrate bude robiť na ľadovci Stelvio v Taliansku. Uviedol to manažér jej tímu Richard Galovič.
„Je to prelomová správa, je to dosiahnutie tvrdo vybojovaného míľnika, bol to náš dlhodobý cieľ. Žiaľ, trvalo to neuveriteľne dlho a Petra bola v podobnej pozícii už pred rokom, kedy sme si teda mysleli, že ten presun na sneh jej umožní plný návrat do vrcholového lyžovania. Žiaľ, musela pred viac ako šiestimi mesiacmi absolvovať druhú operáciu, keďže nebola iná možnosť, ako postúpiť v systematike tréningovej záťaže. A počas tých šiestich mesiacov naplnila všetky požiadavky lekárov a nášho fyzioterapeutického tímu. V druhej polovici toho obdobia začala so základnou kondičnou prípravou a nedávno už aj so silovou prípravou. Došli sme do stavu a dátumu, kedy sme dostali oficiálne povolenie pre návrat na svahy a na lyže. Takže veľmi sa z toho tešíme, je to vysnívaný čas po tej komplexnej a veľmi zdĺhavej a fyzicky a mentálne náročnej rekondície. Súčasne však treba povedať aj to, že to najťažšie je ešte pred nami a že náš tím a Petru samotnú čaká ešte obrovské množstvo práce."
Svoje prvé jazdy na lyžiach po návrate bude slovenská lyžiarka robiť v Taliansku. „V tejto chvíli finalizuje silovú zložku prípravy a v najbližších dňoch odchádza do Stelvia. Je tam naplánovaný prvý sedemdňový tréningový pobyt a následne ďalšie. Aby sa dostala do nejakej - nechcem povedať že športovej formy, ale vôbec do fázy, aby mohla pomýšľať na nejaké porovnávanie a nejaký pretekový štart. Podľa vyjadrení nášho trénerského tímu potrebuje najmenej 50 kvalitných tréningových dní na snehu. Takže uvidíme, ako to pôjde, ale pre túto chvíľu sme veľmi šťastní, že môžeme presunúť jej prípravu po dlhých mesiacoch z fitnescentra a z atletickej dráhy a z bicykla, z plavární a zo všetkých ostatných tréningových prostriedkov a metód, na ten základný level. Teda na lyže. Je to pre nás veľmi významný krok,“ dodal Galovič.
Je jasné, že začiatok Svetového pohára o necelé tri týždne v Söldene nestihne, ale v tomto prípade ešte nie je jasné, na akých pretekoch sa chce Vlhová predstaviť. „Je to veľmi dôležitá otázka, ale odpovedať na ňu bude Petra a jej trénerský tím. Čo sa týka nejakých ambícií, tak samozrejme je pred nami olympijská sezóna. Každý športovec robí všetko pre to, aby sa mohol zúčastniť olympiády. Takže čo najskôr by mal začať súťažiť, pre to vlastne ten tréning a celá tá záťaž, ostatné veci budú smerovať k tomu. Ale nemôžeme predbehnúť nejaké ďalšie míľniky, ktoré máme nastavené a pre túto chvíľu by som len zopakoval to, čo viem. Že teda môžem s veľkou radosťou potvrdiť, že sa presúvame na sneh.“
Galovič potom zdôraznil, že Tím Vlha urobí maximum, aby 30-ročná lyžiarka štartovala pod piatimi kruhmi a mohla tam obhajovať zlato z Pekingu. „Bolo by to naplnenie všetkých našich snov a urobíme absolútne maximum. Ale súčasne sme si plne vedomí toho, že dva roky nelyžovala a pôjdeme deň po dni. Nesmieme urobiť žiadne chyby, musíme dbať na to, aby športovec aj pre krátkosť času povedzme nebol ani chorý, nemal virózu, jednoducho aby nedošlo k nejakému ďalšiemu zbytočnému prerušeniu, alebo skráteniu prípravy. Pretože tu hovoríme o aj o zdravotných aspektoch lyžovania a myslím si, že uplynulé roky ukázali, že šport je absolútne devastačný a keď športovec nie je pripravený po všetkých stránkach na 110 percent, tak samotný výkon v pretekoch môže byť aj zdravie ohrozujúci. Hráme s týmito kartami a určite nepôjdeme do žiadneho vabanku. A športovec formátu Petry Vlhovej si ani nezaslúži akýkoľvek iný prístup ako ten, ktorý nastavil náš trénerský tím.“
Manažér potom predstavil aj nové zloženie realizačného tímu, okrem Gemzu do neho pribudli ďalšie mená. „Matej je najstabilnejší člen nášho realizačného tímu, ktorý bol uplynulých desať rokov pri všetkých Petriných úspechoch. Mal možnosť pôsobiť s dvoma svetovými trénermi, takže veľmi sa na to tešíme, že dostane najvyššie kompetencie a bude môcť prísť s vlastnou cestou a energiou. Je to pre neho aj ocenenie práce, ktorú pre Petru a pre celý tím doteraz urobil. Kristián Pivovarči bude fyzioterapeut, bude Petru sprevádzať na všetkých tréningových kempoch, podujatiach a pretekoch. Paul Delberghe z Francúzska je nový servisný technik a celý proces dohľadu nad záťažou a nad reakciou organizmu na záťaž a na optimalizáciu športového režimu, bude naďalej pod dohľadom Milana Gašpareka. A pre túto chvíľu spolupracujeme s dvoma kondičnými trénermi, Monikou Weigertovou a tradičným a dlhodobým trénerom Šimonom Klimčíkom.“
Tím slovenskej lyžiarky teraz bude reagovať na aktuálny vývoj a na to, ako dokáže stupňovať záťaž a ako bude Vlhovej organizmus na takto stupňujúcu sa záťaž reagovať. To ovplyvní aj jej ďalší program. „Máme samozrejme absolútne jasnú predstavu, ale reakcia organizmu na záťaž ukáže, ako vlastne budú jednotlivé tréningové dni a mikrocykly nastavené. Ako sa Petra cíti by som veľmi nerád hovoril ja. Ja môžem vlastne len hovoriť o vonkajších prejavoch. Je pozitívna, je naozaj šťastná, však takmer po dvoch rokoch sa vlastne ukazuje, že nemá nejaký zásadný problém a má povolenia od lekárov plne zaťažiť všetky segmenty kolena a vrátiť sa na sneh. Samozrejme sme extrémne optimistickí. Aj ona má obrovské očakávania a nechce sa vyjadrovať o tom, že čo bude, keď bude. Chce teraz tvrdo pracovať na tých aspektoch, ktoré vie ovplyvniť a rozprávať okolo toho je podľa mňa pre ňu v tejto fáze zbytočné.“
Galovič na záver poďakoval generálnemu sponzorovi, ktorý celý čas počas rehabilitácie zostal pri tíme. „Nikdy nestratili nádej, vždy Petre verili a vlastne prišli s konceptom, že jej dajú toľko času, koľko bude potrebovať. Je to veľmi unikátny prístup nielen v slovenskom športe, ale myslím si, že aj globálne a ktorý presahuje reklamné zmluvy, alebo akékoľvek merateľné nároky. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať aj týmto ľuďom, ktorí stoja za tým, že sme sa vôbec dostali do naplnenia toho míľnika a dokázali prežiť veľmi náročných takmer 20 mesiacov. Sme stále tu a Peťa je pripravená začať lyžovať.“
Súvisiace články:
Vlhová prerušila spoluprácu s Pinim, chce si doliečiť zranené koleno (31. 3. 2025)
Vlhová navštívila Saalbach: Som bojovníčka a verím, že sa vrátim (15. 2. 2025)
Vlhová už naplno zaťažuje koleno: Vrátim sa iba presvedčená o forme (6. 2. 2025)
Petra Vlhová nebude súťažiť na majstrovstvách sveta (20. 1. 2025)
Petra Vlhová stále cíti bolesti, vráti sa najskôr až vo februári (29. 12. 2024)
Pini o aktuálnom dianí v tíme Vlhovej: Plán sa nám darí napĺňať (15. 11. 2024)
Vlhová nebude štartovať v Söldene, chce sa vrátiť v decembri (21. 10. 2024)
Vlhová zaberá v Argentíne, do jej tímu pribudol lekársky špecialista (3. 10. 2024)
Vlhová sedem mesiacov po operácii opäť lyžuje. Prvú hodinu sa celý čas smiala a nesmierne si to užívala, vraví Pini (22. 8. 2024)
Petra Vlhová mala slávnostný výkop na Tehelnom poli, čoskoro ju čaká kontrola u lekára (19. 5. 2024)
Prečítajte si tiež
ODŠTARTOVALA NHL: Florida úspešne vykročila za obhajobou titulu
Hrošovský je pripravený zastúpiť Lobotku: Cítim sa dobre