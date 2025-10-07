Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eliška
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. októbra 2025

Výstavba atletickej haly vo Zvolene sa začala, podľa Huliaka ide o projekt národného významu – VIDEO


Tagy: Fond na podporu športu Minister cestovného ruchu a športu SR Športová hala

Začiatok realizácie projektu výstavby multifunkčnej atletickej haly vo Zvolene, ktorá bude jednou z troch nových hál národného významu na Slovensku, oznámil v utorok minister cestovného ruchu a športu SR



Zdieľať
titulka mcrs 676x451 7.10.2025 (SITA.sk) - Začiatok realizácie projektu výstavby multifunkčnej atletickej haly vo Zvolene, ktorá bude jednou z troch nových hál národného významu na Slovensku, oznámil v utorok minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak. Okrem Zvolena vzniknú podobné haly aj v Martine a Košiciach.

Splnenie štandardov



Ako priblížilo ministerstvo cestovného ruchu a športu, vláda na výjazdovom rokovaní v Borši vyčlenila na tento účel 25 miliónov eur, pričom 15 miliónov eur pôjde na halu vo Zvolene a po 5 miliónov eur na haly v Martine a Košiciach. Financovanie bude koordinovať Slovenský atletický zväz. Nové haly budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čím sa Slovensko zaradí medzi krajiny schopné organizovať významné medzinárodné atletické podujatia.

Vlani sme prišli o jedinú certifikovanú halu a na Slovensku máme nedostatočné tréningové podmienky. Ak sa podarí všetko to, čo je naplánované, výrazne sa zlepšia podmienky pre rozvoj atletiky,“ povedal prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok. Prevádzkovateľmi hál budú mesto Zvolen, mesto Martin a Košický samosprávny kraj. Výstavba by mala byť ukončená do troch rokov od začiatku realizácie.

Modernizácia gymnázia


Vypočuli sme volanie atlétov, ktorým chýbala potrebná infraštruktúra. Hala však nebude slúžiť len profesionálom, ale i širokej verejnosti. Je to podpora športu našich detí, ktoré museli často za tréningami dochádzať. Každé dieťa má športovať tam, kde býva a chodí do školy. To je náš cieľ, ktorý chceme dosiahnuť,“ uviedol vo Zvolene minister Huliak.

Zdôraznil tiež, že investícia má významný spoločenský a ekonomický presah. „Investícia 25 miliónov eur do atletických hál sa vráti v budúcnosti v podobe úspor v zdravotníctve a prinesie aj priamy vplyv na regionálny rozvoj,“ dodal.

Okrem výstavby atletickej haly sa vo Zvolene začne aj rozsiahla modernizácia športového areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorý neprešiel zásadnou obnovou od 80. rokov minulého storočia. Projekt podporený Fondom na podporu športu za viac ako 649-tisíc eur zahŕňa výstavbu troch multifunkčných ihrísk, workoutového ihriska, nové osvetlenie, kamerový systém, šatne, toalety a bezbariérové prístupové komunikácie. Ukončenie prác je plánované na august 2026.

Centrum komunitného života


Som rád, že vytvárame priestory, kde môže mládež športovať. Potrebujeme ich odlákať od mobilov a televízií, a to dá len tak, že budú mať kde trénovať aj v zime,“ doplnil člen mestského zastupiteľstva vo Zvolene Jozef Ježík. Modernizované športoviská budú slúžiť nielen študentom, ale aj miestnym športovým klubom a verejnosti, čím sa areál stane dôležitým centrom športového a komunitného života v regióne.

Výstavba atletických hál a modernizácia športového areálu sú súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré kladie dôraz na rozvoj športovej infraštruktúry a znižovanie regionálnych rozdielov. Slovensko má približne polmiliardový investičný dlh v športovej infraštruktúre, pričom táto investícia predstavuje približne päť percent z neho. Okrem športového významu sa očakáva aj pozitívny dopad na cestovný ruch a ekonomickú aktivitu regiónov.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Výstavba atletickej haly vo Zvolene sa začala, podľa Huliaka ide o projekt národného významu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fond na podporu športu Minister cestovného ruchu a športu SR Športová hala
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hrošovský je pripravený zastúpiť Lobotku: Cítim sa dobre
<< predchádzajúci článok
Šport pre život: Ženská hádzanárska reprezentácia a HC SLOVAN Bratislava spájajú sily v boji proti rakovine

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 