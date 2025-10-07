|
|
Utorok 7.10.2025
|
Meniny má Eliška
|
07. októbra 2025
Výstavba atletickej haly vo Zvolene sa začala, podľa Huliaka ide o projekt národného významu – VIDEO
Začiatok realizácie projektu výstavby multifunkčnej atletickej haly vo Zvolene, ktorá bude jednou z troch nových hál národného významu na Slovensku, oznámil v utorok minister cestovného ruchu a športu SR
7.10.2025 (SITA.sk) - Začiatok realizácie projektu výstavby multifunkčnej atletickej haly vo Zvolene, ktorá bude jednou z troch nových hál národného významu na Slovensku, oznámil v utorok minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak. Okrem Zvolena vzniknú podobné haly aj v Martine a Košiciach.
Ako priblížilo ministerstvo cestovného ruchu a športu, vláda na výjazdovom rokovaní v Borši vyčlenila na tento účel 25 miliónov eur, pričom 15 miliónov eur pôjde na halu vo Zvolene a po 5 miliónov eur na haly v Martine a Košiciach. Financovanie bude koordinovať Slovenský atletický zväz. Nové haly budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čím sa Slovensko zaradí medzi krajiny schopné organizovať významné medzinárodné atletické podujatia.
„Vlani sme prišli o jedinú certifikovanú halu a na Slovensku máme nedostatočné tréningové podmienky. Ak sa podarí všetko to, čo je naplánované, výrazne sa zlepšia podmienky pre rozvoj atletiky,“ povedal prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok. Prevádzkovateľmi hál budú mesto Zvolen, mesto Martin a Košický samosprávny kraj. Výstavba by mala byť ukončená do troch rokov od začiatku realizácie.
„Vypočuli sme volanie atlétov, ktorým chýbala potrebná infraštruktúra. Hala však nebude slúžiť len profesionálom, ale i širokej verejnosti. Je to podpora športu našich detí, ktoré museli často za tréningami dochádzať. Každé dieťa má športovať tam, kde býva a chodí do školy. To je náš cieľ, ktorý chceme dosiahnuť,“ uviedol vo Zvolene minister Huliak.
Zdôraznil tiež, že investícia má významný spoločenský a ekonomický presah. „Investícia 25 miliónov eur do atletických hál sa vráti v budúcnosti v podobe úspor v zdravotníctve a prinesie aj priamy vplyv na regionálny rozvoj,“ dodal.
Okrem výstavby atletickej haly sa vo Zvolene začne aj rozsiahla modernizácia športového areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorý neprešiel zásadnou obnovou od 80. rokov minulého storočia. Projekt podporený Fondom na podporu športu za viac ako 649-tisíc eur zahŕňa výstavbu troch multifunkčných ihrísk, workoutového ihriska, nové osvetlenie, kamerový systém, šatne, toalety a bezbariérové prístupové komunikácie. Ukončenie prác je plánované na august 2026.
„Som rád, že vytvárame priestory, kde môže mládež športovať. Potrebujeme ich odlákať od mobilov a televízií, a to dá len tak, že budú mať kde trénovať aj v zime,“ doplnil člen mestského zastupiteľstva vo Zvolene Jozef Ježík. Modernizované športoviská budú slúžiť nielen študentom, ale aj miestnym športovým klubom a verejnosti, čím sa areál stane dôležitým centrom športového a komunitného života v regióne.
Výstavba atletických hál a modernizácia športového areálu sú súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré kladie dôraz na rozvoj športovej infraštruktúry a znižovanie regionálnych rozdielov. Slovensko má približne polmiliardový investičný dlh v športovej infraštruktúre, pričom táto investícia predstavuje približne päť percent z neho. Okrem športového významu sa očakáva aj pozitívny dopad na cestovný ruch a ekonomickú aktivitu regiónov.
