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27. júla 2026
India si predvolala ukrajinského veľvyslanca po útoku na loď v Čiernom mori
Tagy: indicko-európske vzťahy Lodná doprava predvolanie veľvyslanca Ruský veľvyslanec ukrajinský veľvyslanec útok na loď
Pri útoku na obchodné plavidlo zahynul indický námorník. India odsúdila útoky na civilnú lodnú dopravu. India si ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Pri útoku na obchodné plavidlo zahynul indický námorník. India odsúdila útoky na civilnú lodnú dopravu.
India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Oznámilo to indické ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa ministerstva išlo o útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indickí občania. Jeden z nich pri útoku zahynul.
„Ministerstvo vyjadrilo vážne znepokojenie nad incidentom a čo najdôraznejšie odsúdilo útoky na obchodnú lodnú dopravu,“ uviedol rezort vo vyhlásení.
Indická diplomacia zároveň požiadala ukrajinského veľvyslanca, aby tlmočil Kyjevu, že takéto útoky, ktoré ohrozujú životy nevinných civilných námorníkov, sú neprijateľné a nesmú sa opakovať.
Naí Dillí si minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odesa, pri ktorom zahynuli štyria indickí občania.
India patrí medzi najväčších dodávateľov námorníkov pre svetovú obchodnú flotilu. Podľa tamojšieho ministerstva lodnej dopravy v roku 2025 pracovalo na obchodných lodiach viac ako 320-tisíc indických námorníkov.
Zdroj: SITA.sk - India si predvolala ukrajinského veľvyslanca po útoku na loď v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Oznámilo to indické ministerstvo zahraničných vecí.
Vážne znepokojenie
Podľa ministerstva išlo o útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indickí občania. Jeden z nich pri útoku zahynul.
„Ministerstvo vyjadrilo vážne znepokojenie nad incidentom a čo najdôraznejšie odsúdilo útoky na obchodnú lodnú dopravu,“ uviedol rezort vo vyhlásení.
Indická diplomacia zároveň požiadala ukrajinského veľvyslanca, aby tlmočil Kyjevu, že takéto útoky, ktoré ohrozujú životy nevinných civilných námorníkov, sú neprijateľné a nesmú sa opakovať.
Aj ruský veľvyslanec
Naí Dillí si minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odesa, pri ktorom zahynuli štyria indickí občania.
India patrí medzi najväčších dodávateľov námorníkov pre svetovú obchodnú flotilu. Podľa tamojšieho ministerstva lodnej dopravy v roku 2025 pracovalo na obchodných lodiach viac ako 320-tisíc indických námorníkov.
Zdroj: SITA.sk - India si predvolala ukrajinského veľvyslanca po útoku na loď v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: indicko-európske vzťahy Lodná doprava predvolanie veľvyslanca Ruský veľvyslanec ukrajinský veľvyslanec útok na loď
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