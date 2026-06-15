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15. júna 2026
Hrozba priameho raketového útoku na Austráliu rastie, Čína rozšírila kapacity diaľkových zbraní
Vo svojej najnovšej správe na to upozornil austrálsky think tank Lowy Institute. Čína je schopná vykonať priamy raketový útok na Austráliu a táto hrozba sa postupne zvyšuje. Vo svojej najnovšej ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Vo svojej najnovšej správe na to upozornil austrálsky think tank Lowy Institute.
Čína je schopná vykonať priamy raketový útok na Austráliu a táto hrozba sa postupne zvyšuje. Vo svojej najnovšej správe na to upozornil austrálsky think tank Lowy Institute, podľa ktorého Peking rozširuje svoje kapacity v oblasti diaľkových a hypersonických zbraní a zároveň buduje umelé ostrovy v Juhočínskom mori.
Správa uvádza, že hlavnú hrozbu pre Austráliu predstavujú čínske rakety odpaľované z lodí, ponoriek a tiež nová balistická raketa stredného doletu, ktorá je schopná zasiahnuť austrálsky kontinent priamo z územia Číny.
Podľa autorov analýzy sa schopnosť Pekingu útočiť na Austráliu v priebehu nasledujúcich rokov zvýši s rastúcim počtom rakiet DF-27 a potenciálne aj konvenčne vyzbrojených medzikontinentálnych balistických rakiet.
Americká armáda vlani v decembri uviedla, že raketa DF-27 má dolet od päť do 8-tisíc kilometrov. Lowy Institute zároveň upozornil, že verejnosť si rozsah priamej vojenskej hrozby pre Austráliu dostatočne neuvedomuje. Autori zdôraznili, že hodnotia schopnosti Číny, nie jej úmysly.
Riaditeľ programu medzinárodnej bezpečnosti Lowy Institute Sam Roggeveen označil rast čínskej armády za najvýznamnejšiu zmenu pre austrálsku bezpečnosť od rozpadu Sovietskeho zväzu.
Podľa neho správa nie je ani alarmistická, ani zľahčujúca a jej cieľom je podporiť informovanejšiu verejnú diskusiu o bezpečnostných rizikách. Austrália pred tromi rokmi prepracovala svoju obrannú stratégiu v reakcii na rýchle posilňovanie čínskeho námorníctva a rastúce napätie medzi Pekingom a Washingtonom.
Nový prístup sa zameriava na odstrašenie potenciálneho protivníka v severných prístupových oblastiach krajiny. Vláda premiéra Anthonyho Albaneseho však podľa správy len zriedkavo otvorene hovorí o možnosti priameho útoku na austrálsku pevninu.
Správa zároveň konštatuje, že najväčším rizikom pre Austráliu zostáva možnosť prerušenia podmorských komunikačných káblov, kybernetické útoky alebo narušenie námorného obchodu. Priama raketová hrozba je však podľa autorov „skutočná a rastúca“.
Rakety Dong Feng-26 by podľa analýzy mohli zasiahnuť sever Austrálie, ak by boli rozmiestnené na umelo vybudovaných čínskych ostrovoch v Juhočínskom mori. Situácia by sa podľa expertov výrazne zhoršila aj v prípade, že by Čína nasadila bombardéry s dlhým doletom alebo získala vojenské základne na tichomorských ostrovoch v blízkosti Austrálie.
Zdroj: SITA.sk - Hrozba priameho raketového útoku na Austráliu rastie, Čína rozšírila kapacity diaľkových zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína je schopná vykonať priamy raketový útok na Austráliu a táto hrozba sa postupne zvyšuje. Vo svojej najnovšej správe na to upozornil austrálsky think tank Lowy Institute, podľa ktorého Peking rozširuje svoje kapacity v oblasti diaľkových a hypersonických zbraní a zároveň buduje umelé ostrovy v Juhočínskom mori.
Správa uvádza, že hlavnú hrozbu pre Austráliu predstavujú čínske rakety odpaľované z lodí, ponoriek a tiež nová balistická raketa stredného doletu, ktorá je schopná zasiahnuť austrálsky kontinent priamo z územia Číny.
Verejnosť si hrozbu neuvedomuje
Podľa autorov analýzy sa schopnosť Pekingu útočiť na Austráliu v priebehu nasledujúcich rokov zvýši s rastúcim počtom rakiet DF-27 a potenciálne aj konvenčne vyzbrojených medzikontinentálnych balistických rakiet.
Americká armáda vlani v decembri uviedla, že raketa DF-27 má dolet od päť do 8-tisíc kilometrov. Lowy Institute zároveň upozornil, že verejnosť si rozsah priamej vojenskej hrozby pre Austráliu dostatočne neuvedomuje. Autori zdôraznili, že hodnotia schopnosti Číny, nie jej úmysly.
Riaditeľ programu medzinárodnej bezpečnosti Lowy Institute Sam Roggeveen označil rast čínskej armády za najvýznamnejšiu zmenu pre austrálsku bezpečnosť od rozpadu Sovietskeho zväzu.
China's capacity to hit the Australian mainland will grow substantially over the next decade, warn @SamRoggeveen & @DavidGVallance in a new Lowy Institute Analysis.https://t.co/gNEj8KFPlS pic.twitter.com/SBSOnTukTP
— The Lowy Institute (@LowyInstitute) June 14, 2026
Bezpečnostné riziká
Podľa neho správa nie je ani alarmistická, ani zľahčujúca a jej cieľom je podporiť informovanejšiu verejnú diskusiu o bezpečnostných rizikách. Austrália pred tromi rokmi prepracovala svoju obrannú stratégiu v reakcii na rýchle posilňovanie čínskeho námorníctva a rastúce napätie medzi Pekingom a Washingtonom.
Nový prístup sa zameriava na odstrašenie potenciálneho protivníka v severných prístupových oblastiach krajiny. Vláda premiéra Anthonyho Albaneseho však podľa správy len zriedkavo otvorene hovorí o možnosti priameho útoku na austrálsku pevninu.
The Lowy Institute's @SamRoggeveen is published in the @australian today discussing the damage China’s military could inflict on Australia in the coming decade.https://t.co/ZXdABB31eV pic.twitter.com/QqgCkWqi8r
— The Lowy Institute (@LowyInstitute) June 14, 2026
Prerušenie komunikačných káblov
Správa zároveň konštatuje, že najväčším rizikom pre Austráliu zostáva možnosť prerušenia podmorských komunikačných káblov, kybernetické útoky alebo narušenie námorného obchodu. Priama raketová hrozba je však podľa autorov „skutočná a rastúca“.
Rakety Dong Feng-26 by podľa analýzy mohli zasiahnuť sever Austrálie, ak by boli rozmiestnené na umelo vybudovaných čínskych ostrovoch v Juhočínskom mori. Situácia by sa podľa expertov výrazne zhoršila aj v prípade, že by Čína nasadila bombardéry s dlhým doletom alebo získala vojenské základne na tichomorských ostrovoch v blízkosti Austrálie.
Zdroj: SITA.sk - Hrozba priameho raketového útoku na Austráliu rastie, Čína rozšírila kapacity diaľkových zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
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