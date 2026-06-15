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15. júna 2026

Polícia pátra po strelcovi z trenčianskej benzínky, z dlhej zbrane pálil do vchodových dverí – FOTO


Tagy: Čerpacia stanica Kriminalisti Kriminalita Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Streľba trenčianska krajská policajná hovorkyňa trenčianska polícia

Neznámy páchateľ v pondelok nad ránom strieľal z dlhej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice v Trenčíne. V pondelok v skorých ranných hodinách došlo na čerpacej stanici v Trenčíne k ...



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547655208_1098198022504636_7272071897247955373_n e1781110031690 676x454 15.6.2026 (SITA.sk) - Neznámy páchateľ v pondelok nad ránom strieľal z dlhej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice v Trenčíne.


V pondelok v skorých ranných hodinách došlo na čerpacej stanici v Trenčíne k vážnemu incidentu. Neznámy páchateľ vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice.

Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, operačný dôstojník okamžite po prijatí oznámenia vyslal na miesto všetky dostupné sily a prostriedky. „Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame,“ uviedla Krajčíková. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne prevzal prípad na mieste udalosti.

Pátranie po páchateľovi pokračuje intenzívne s využitím všetkých dostupných prostriedkov a zdrojov. Polícia v súčasnosti neposkytuje bližšie informácie o prebiehajúcich úkonoch, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Polícia pátra po strelcovi z trenčianskej benzínky, z dlhej zbrane pálil do vchodových dverí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čerpacia stanica Kriminalisti Kriminalita Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Streľba trenčianska krajská policajná hovorkyňa trenčianska polícia
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