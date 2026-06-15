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15. júna 2026
Ruské rakety zasiahli Kyjev aj Charkov, horel aj kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra – VIDEO, FOTO
Tagy: Civilné obete Kyjev Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Pri útokoch zahynulo najmenej deväť ľudí vrátane piatich záchranárov, ukrajinský dronový útok zabil troch ľudí v Rusku. Rusko v noci na pondelok podniklo rozsiahle raketové útoky na viaceré ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Pri útokoch zahynulo najmenej deväť ľudí vrátane piatich záchranárov, ukrajinský dronový útok zabil troch ľudí v Rusku.
Rusko v noci na pondelok podniklo rozsiahle raketové útoky na viaceré ukrajinské mestá vrátane Kyjeva, Charkova a Dnipra. Pri útokoch zahynulo najmenej deväť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
V Kyjeve vypukol požiar v areáli historickej Kyjevsko-pečerskej lavry zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO, pričom poškodená bola aj chrám Nanebovzatia presvätej Bohorodičky.
V ukrajinskej metropole zahynuli štyria ľudia a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia. Bez elektrickej energie zostalo približne 140-tisíc obyvateľov severných častí mesta.
Na mieste zasahovali desiatky hasičov, ktorí sa snažili uhasiť požiar katedrály zvnútra aj pomocou vysokozdvižných plošín. Náčelník kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko útok odsúdil ako "priamy zásah" do významnej historickej a náboženskej pamiatky.
Metropolita Epifanij, hlava autokefálnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (PCU), označil útok za "zločin proti ľudskosti, histórii a kresťanstvu".
V Charkove na severovýchode krajiny zahynulo päť príslušníkov Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie. Podľa ministra vnútra Ihora Klymenka ich zasiahla druhá vlna ruských útokov počas hasičských prác.
„Päť záchranárov Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie zahynulo počas hasičských operácií v dôsledku opakovaného ruského útoku," uviedol Klymenko.
Ďalší ľudia utrpeli zranenia v Dnipre a v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny vrátane jedného dieťaťa.
Kyjevsko-pečerská lavra patrí medzi najvýznamnejšie pravoslávne pamiatky na Ukrajine. Klášorný komplex sa v posledných rokoch stal symbolom napätia medzi Kyjevom a Moskvou po tom, ako ukrajinské úrady zasiahli proti duchovným podozrivým z väzieb na Rusko.
Pravoslávna cirkev Ukrajiny sa po ruskej invázii v roku 2022 definitívne oddelila od Moskovského patriarchátu.
Ukrajina medzitým pokračuje v útokoch na ciele v Rusku. Podľa gubernátora Dmitrija Miľajeva zahynuli pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Tula, približne 200 kilometrov južne od Moskvy, traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia.
K útokom došlo deň po telefonátoch ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Napriek pokračujúcim diplomatickým kontaktom však vojna, ktorá trvá viac ako štyri roky, naďalej pokračuje bez známok bezprostredného ukončenia.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety zasiahli Kyjev aj Charkov, horel aj kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v noci na pondelok podniklo rozsiahle raketové útoky na viaceré ukrajinské mestá vrátane Kyjeva, Charkova a Dnipra. Pri útokoch zahynulo najmenej deväť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
V Kyjeve vypukol požiar v areáli historickej Kyjevsko-pečerskej lavry zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO, pričom poškodená bola aj chrám Nanebovzatia presvätej Bohorodičky.
Desaťtisíce bez elektriny
V ukrajinskej metropole zahynuli štyria ľudia a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia. Bez elektrickej energie zostalo približne 140-tisíc obyvateľov severných častí mesta.
Na mieste zasahovali desiatky hasičov, ktorí sa snažili uhasiť požiar katedrály zvnútra aj pomocou vysokozdvižných plošín. Náčelník kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko útok odsúdil ako "priamy zásah" do významnej historickej a náboženskej pamiatky.
Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
Metropolita Epifanij, hlava autokefálnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (PCU), označil útok za "zločin proti ľudskosti, histórii a kresťanstvu".
Zomierali záchranári
V Charkove na severovýchode krajiny zahynulo päť príslušníkov Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie. Podľa ministra vnútra Ihora Klymenka ich zasiahla druhá vlna ruských útokov počas hasičských prác.
„Päť záchranárov Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie zahynulo počas hasičských operácií v dôsledku opakovaného ruského útoku," uviedol Klymenko.
Ďalší ľudia utrpeli zranenia v Dnipre a v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny vrátane jedného dieťaťa.
Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
Významná pamiatka
Kyjevsko-pečerská lavra patrí medzi najvýznamnejšie pravoslávne pamiatky na Ukrajine. Klášorný komplex sa v posledných rokoch stal symbolom napätia medzi Kyjevom a Moskvou po tom, ako ukrajinské úrady zasiahli proti duchovným podozrivým z väzieb na Rusko.
Pravoslávna cirkev Ukrajiny sa po ruskej invázii v roku 2022 definitívne oddelila od Moskovského patriarchátu.
Ukrajina vracia úder
Ukrajina medzitým pokračuje v útokoch na ciele v Rusku. Podľa gubernátora Dmitrija Miľajeva zahynuli pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Tula, približne 200 kilometrov južne od Moskvy, traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia.
K útokom došlo deň po telefonátoch ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Napriek pokračujúcim diplomatickým kontaktom však vojna, ktorá trvá viac ako štyri roky, naďalej pokračuje bez známok bezprostredného ukončenia.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety zasiahli Kyjev aj Charkov, horel aj kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Civilné obete Kyjev Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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