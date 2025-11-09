Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Z domova

09. novembra 2025

Predseda SNS Danko trvá na pozícii, že národniari nemôžu podporiť prezidentom vetovaný zákon o hazarde


Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko trvá na pozícii, že národniari nemôžu podporiť prezidentom ...




9.11.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko trvá na pozícii, že národniari nemôžu podporiť prezidentom vetovaný zákon o hazarde. Prezident Peter Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok.


Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov, sedem poslancov SNS sa pri hlasovaní zdržalo. Opozícia pred hlasovaním zo sály odišla.

Gröhling ocenil vrátenie zákona


Andrej Danko v relácii V politike televízie TA3 vyjadril názor, že strana Hlas-SD si nemôže dovoliť opätovne podporiť tento zákon, aj vzhľadom na postoj prezidenta (Pellegrini bol, pred zvolením za prezidenta, pôvodne predsedom strany Hlas – pozn. SITA).

„Je tam veľa problémov," vyjadril sa predseda SNS. Podľa jeho slov tiež premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho na prijatie zákona tlačil, vzhľadom na politickú dohodu s huliakovcami. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (predseda Strany vidieka), z ktorého dielne predmetný zákon pochádza, je nominantom Smeru.

Dankov diskusný oponent a predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling ocenil vrátenie tohto zákona prezidentom. Nevie, komu by tento zákon mal pomôcť. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak na rozhodnutie prezidenta nepodpísať novelu zákona o hazarde reagoval tak, že ho rešpektuje, no nesúhlasí s ním.

100% kontrola nad hazardom


„Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.

Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. Naznačil tiež, že by mohol so svojimi poslancami blokovať v parlamente návrhy koalície, s ktorými nie sú stotožnení.

V parlamente má Strana vidieka trojicu poslancov, a to Ivana Ševčíka, Pavla Ľuptáka a Romana Malatinca, ktorý do nej prestúpil z Hlasu. Bez nich disponuje koalícia 76 poslancami v parlamente, toto číslo stačí na veľmi tesné presadenie návrhov. Huliak ale hovorí, že disponuje piatimi poslancami, ich mená nešpecifikoval.


Zdroj: SITA.sk - Predseda SNS Danko trvá na pozícii, že národniari nemôžu podporiť prezidentom vetovaný zákon o hazarde © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hazard Minister cestovného ruchu a športu SR Opozícia Politické veto Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Skrátené legislatívne konanie V politike
