Proces s bývalou modelkou Kralevich pokračuje, pred súdom vypovedali záchranár aj psychiatrička

Vyzerala byť v poriadku

Výpoveď psychiatričky

Predmet dokazovania





Podľa obžaloby prechádzala osemnásťročná študentka vietnamského pôvodu po priechode pre chodcov, keď ju zrazilo vozidlo Range Rover. To šoférovala podnikateľka Daniela Kralevich. Súd pritom už v tejto veci raz rozhodol, keď trestným rozkazom v júli 2021 uložil obžalovanej trest dva roky a sedem mesiacov väzenia, ktorý bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov.Daniela Kralevich tiež dostala zákaz šoférovať na dobu šesť rokov a pozostalým mala nahradiť škodu. Keďže však obžalovaná ako aj prokurátor podali proti trestnému rozkazu odpor, vo veci muselo byť vytýčené hlavné pojednávanie. Daniela Kralevich následne odmietla na začiatku súdneho procesu svoju vinu.Vyšetrovanie, ktoré sa uskutočnilo po dopravnej nehode na jeseň 2020, následne preveroval generálny prokurátor Maroš Žilinka . Vo februári 2021 oznámil, že zistil neprimeranú dĺžku znaleckého dokazovania, ako aj pasivitu pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany prokurátora. Vtedajší prezident Policajného zboru Peter Kovařík tiež konštatoval pochybenie vyšetrovateľa.

10.10.2023 (SITA.sk) - Na Mestskom súde Bratislava I v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie s podnikateľkou a bývalou modelkou Danielou Kralevich , ktorá čelí obžalobe pre prečin usmrtenia. Prípad sa týka dopravnej nehody, pri ktorej 21. septembra 2020 v Bratislave na Tomášikovej ulici po náraze motorového vozidla zahynula mladá študentka Linh.Súd na dnešné pojednávanie predvolal troch svedkov, jeden sa však nedostavil, preto sa jeho výpoveď čítala. Prvým vypočutým svedkom bol záchranár, ktorý zasahoval na mieste nehody.„My sme boli tá prvá posádka, ktorá začala to dievča oživovať," povedal svedok s tým, že poškodená už pri ich príchode nejavila známky života.Záchranári však podľa neho v oživovaní pokračovali približne pol hodinu. Pokiaľ ide o obžalovanú, tá podľa neho sedela celý čas vo svojom aute.Keď ju oslovil, podľa neho „vyzerala byť v poriadku". „Len sa pýtala, či obeť žije, alebo je mŕtva," uviedol svedok.Pred súdom vypovedala aj psychiatrička, ktorá vyšetrovala po nehode vyšetrovala obžalovanú.„Opisovala, aké má ťažkosti a aké má hektické obdobie," povedala svedkyňa s tým, že priamo k nehode sa Daniela Kralevich nevyjadrila. „Ona si pamätala udalosti, ale boli to fragmentované útržky," skonštatovala.Obhajca obžalovaného sa následne svedkyne pýtal, či by Daniela Kralevich v predmetnej situácii po nehode bola schopná fabulovať alebo klamať. Svedkyňa sa však k tomu nevedela vyjadriť.Právny zástupca poškodených Peter Vačok následne protestoval, že predmetom dokazovania je príčinná súvislosť medzi konaním obžalovanej a jeho následkom, ktorým je smrť človeka a nie psychický stav Daniely Kralevich.„Nikoho nemôžete zbaviť trestnej zodpovednosti za to, že má nejaké problémy," zdôraznil. Pojednávanie bude pokračovať 28. novembra výsluchom znalcov.