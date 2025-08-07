Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Štefánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. augusta 2025

Hrôzostrašná nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným, na mieste sa zrazili až tri autá – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda vážna dopravná nehoda žilinská krajská polícia žilinská polícia

Vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili tri vozidlá, sa stala na ceste II/520 medzi obcami Oravská Lesná a Zákamenné (okres Námestovo). Letecký prevoz do nemocnice Ako informuje na sociálnej ...



Zdieľať
528369223_1057401606562762_8187698086654767784_n 676x507 7.8.2025 (SITA.sk) - Vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili tri vozidlá, sa stala na ceste II/520 medzi obcami Oravská Lesná a Zákamenné (okres Námestovo).

Letecký prevoz do nemocnice


Ako informuje na sociálnej sieti žilinská krajská polícia, vodič osobného auta Škoda Octavia, ktorý jazdil od Oravskej Lesnej smerom na Zákamenné, prednou časťou vozidla zachytil v protismere zadnú časť nákladného auta, následne dostal šmyk a narazil do oprotiidúceho Jeepu Compass.

Podľa polície 31-ročný vodič Škody a 37-ročná spolujazdkyňa z Jeepu Compass utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich letecký prevoz do nemocnice. Zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz rýchlou zdravotnou službou do nemocnice, utrpel aj 33-ročný vodič Jeepu Compass.

Dychová skúška na alkohol


Predtým však bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča Škody Octavia bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.

Cesta II/520 bola v dôsledku nehody na nevyhnutný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Hrôzostrašná nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným, na mieste sa zrazili až tri autá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda vážna dopravná nehoda žilinská krajská polícia žilinská polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V ropnej rafinérii v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vypukol požiar
<< predchádzajúci článok
Winkler odhalil „mŕtve duše“ na magistráte. Hovorí o zamestnancoch s vysokými platmi, ktorí nikdy neprišli do práce

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 