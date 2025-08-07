|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. augusta 2025
Hrôzostrašná nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným, na mieste sa zrazili až tri autá – FOTO
Vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili tri vozidlá, sa stala na ceste II/520 medzi obcami Oravská Lesná a Zákamenné (okres Námestovo). Letecký prevoz do nemocnice Ako informuje na sociálnej ...
Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili tri vozidlá, sa stala na ceste II/520 medzi obcami Oravská Lesná a Zákamenné (okres Námestovo).
Ako informuje na sociálnej sieti žilinská krajská polícia, vodič osobného auta Škoda Octavia, ktorý jazdil od Oravskej Lesnej smerom na Zákamenné, prednou časťou vozidla zachytil v protismere zadnú časť nákladného auta, následne dostal šmyk a narazil do oprotiidúceho Jeepu Compass.
Podľa polície 31-ročný vodič Škody a 37-ročná spolujazdkyňa z Jeepu Compass utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich letecký prevoz do nemocnice. Zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz rýchlou zdravotnou službou do nemocnice, utrpel aj 33-ročný vodič Jeepu Compass.
Predtým však bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča Škody Octavia bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.
Cesta II/520 bola v dôsledku nehody na nevyhnutný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Hrôzostrašná nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným, na mieste sa zrazili až tri autá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Letecký prevoz do nemocnice
Ako informuje na sociálnej sieti žilinská krajská polícia, vodič osobného auta Škoda Octavia, ktorý jazdil od Oravskej Lesnej smerom na Zákamenné, prednou časťou vozidla zachytil v protismere zadnú časť nákladného auta, následne dostal šmyk a narazil do oprotiidúceho Jeepu Compass.
Podľa polície 31-ročný vodič Škody a 37-ročná spolujazdkyňa z Jeepu Compass utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich letecký prevoz do nemocnice. Zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz rýchlou zdravotnou službou do nemocnice, utrpel aj 33-ročný vodič Jeepu Compass.
Dychová skúška na alkohol
Predtým však bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča Škody Octavia bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.
Cesta II/520 bola v dôsledku nehody na nevyhnutný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Hrôzostrašná nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným, na mieste sa zrazili až tri autá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V ropnej rafinérii v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vypukol požiar
V ropnej rafinérii v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vypukol požiar
<< predchádzajúci článok
Winkler odhalil „mŕtve duše“ na magistráte. Hovorí o zamestnancoch s vysokými platmi, ktorí nikdy neprišli do práce
Winkler odhalil „mŕtve duše“ na magistráte. Hovorí o zamestnancoch s vysokými platmi, ktorí nikdy neprišli do práce