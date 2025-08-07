|
Štvrtok 7.8.2025
|
V ropnej rafinérii v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vypukol požiar
Ropnú rafinériu Afipskyj v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vo štvrtok zachvátil požiar. Informovali o tom ruské telegramové kanály Astra a Baza, ktoré cituje web Ukrajinská pravda. Astra zverejnila video ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Ropnú rafinériu Afipskyj v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vo štvrtok zachvátil požiar. Informovali o tom ruské telegramové kanály Astra a Baza, ktoré cituje web Ukrajinská pravda. Astra zverejnila video zachytávajúce požiar v rafinérii.
Neskôr požiar v ropnej rafinérii potvrdilo operačné veliteľstvo Krasnodarského kraja. „Na území rafinérie v obci Afipskyj v Severskom okrese bol uhasený požiar. Technologická jednotka na spoločné spracovanie plynu a plynového kondenzátu sa vznietila v dôsledku padajúcich trosiek dronu,“ uviedlo vyhlásenie.
Telegramový kanál Astra s odvolaním sa na miestnych obyvateľov oznámil, že požiar po útoku dronom nastal aj v budove vojenského útvaru v ruskom meste v Slaviansk na Kubani.
