 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

V ropnej rafinérii v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vypukol požiar


Tagy: ruské územie rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi vojna na Ukrajine

Ropnú rafinériu Afipskyj v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vo štvrtok zachvátil požiar. Informovali o tom ruské telegramové kanály Astra a Baza, ktoré cituje web Ukrajinská pravda. Astra zverejnila video ...



gettyimages 1434357830 scaled e1704823104217 676x367 7.8.2025 (SITA.sk) - Ropnú rafinériu Afipskyj v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vo štvrtok zachvátil požiar. Informovali o tom ruské telegramové kanály Astra a Baza, ktoré cituje web Ukrajinská pravda. Astra zverejnila video zachytávajúce požiar v rafinérii.


Neskôr požiar v ropnej rafinérii potvrdilo operačné veliteľstvo Krasnodarského kraja. „Na území rafinérie v obci Afipskyj v Severskom okrese bol uhasený požiar. Technologická jednotka na spoločné spracovanie plynu a plynového kondenzátu sa vznietila v dôsledku padajúcich trosiek dronu,“ uviedlo vyhlásenie.

Telegramový kanál Astra s odvolaním sa na miestnych obyvateľov oznámil, že požiar po útoku dronom nastal aj v budove vojenského útvaru v ruskom meste v Slaviansk na Kubani.


Zdroj: SITA.sk - V ropnej rafinérii v ruskom Krasnodarskom kraji po útoku dronmi vypukol požiar © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi vojna na Ukrajine
Nadácia Zastavme korupciu údajne manipuluje s číslami. Susko odmieta, že by štát rezignoval na stíhanie
<< predchádzajúci článok
Hrôzostrašná nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným, na mieste sa zrazili až tri autá – FOTO

