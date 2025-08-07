|
Štvrtok 7.8.2025
Meniny má Štefánia
|Denník - Správy
Winkler odhalil „mŕtve duše“ na magistráte. Hovorí o zamestnancoch s vysokými platmi, ktorí nikdy neprišli do práce
Na bratislavskom magistráte údajne funguje premyslený systém fiktívnych platených zamestnancov. Informoval o tom denník
7.8.2025 (SITA.sk) - Na bratislavskom magistráte údajne funguje premyslený systém fiktívnych platených zamestnancov. Informoval o tom denník Plus jeden deň. Na praktiky na magistráte upozornil protikandidát primátora Bratislavy Matúša Valla - mestský poslanec Martin Winkler.
„Na magistráte a v mestských firmách sa rozmohol taký nešvár, vyplácajú sa mŕtve duše,“ uviedol Winkler vo svojom videu. Ako denník podotkol, mechanizmus takzvaných mŕtvych duší sa mal v štruktúrach magistrátu a mestských podnikov zakoreniť v roku 2018, keď sa Vallo stal primátorom hlavného mesta s podporou svojej politickej platformy Team Bratislava.
Tento systém podľa Winklera funguje systematicky a cielene. „Ľudia, ktorí síce berú vysoký plat, no v práci ich nikto nikdy nevidel. Väčšinou ide o kamarátov primátora, ktorí mu predtým pomáhali s kampaňou alebo s knihou Plán pre Bratislavu,“ uviedol Winkler.
Denník Plus jeden deň doplnil, že po volebnej kampani alebo pri tvorbe strategických dokumentov sú vybraní spolupracovníci – grafici, event manažéri či iné osoby blízke politickému zoskupeniu. Sú prijímaní na pozície s čiastočným úväzkom a nadštandardnou mzdou.
Formálne má ísť o brigádnicke zmluvy, tieto osoby tak nefigurujú v oficiálnych štatistikách zamestnancov. Winkler upozornil, že pracujú len z domu, bez dohľadu a kontroly, a mesačne majú plat aj 2 000 eur, pričom po niekoľkých mesiacoch údajne prichádza pokyn na vyplatenie mimoriadnych odmien až do 3 000 eur.
Winkler prišiel aj s konkrétnym prípadom, ktorý sa udial v roku 2020 na Odbore životného prostredia. „V roku 2020 dostal vtedajší riaditeľ Odboru životného prostredia príkaz prijať dve dámy, ktoré pomáhali primátorovi Vallovi s jeho kampaňou. Pokyn znel jasne - polovičný pracovný úväzok, home office a mzda 2 000 eur mesačne. Keď dotyčný riaditeľ reagoval, že je ich nadriadený, pracuje každý deň od rána do večera, nie z domu ale na úrade, na plný pracovný úväzok, a že ako ich priamy nadriadený zarába len 1 800 eur, tak mu bolo povedané, že to nemá riešiť,“ uviedol Winkler a doplnil, že po dvoch mesiacoch bola týmto dvom dámam vyplatená odmena 3 000 eur, a to bez doloženia pracovných výstupov.
Winkler súčasne podotkol, že ak sa niekto z odborných vedúcich alebo riaditeľov pokúsi na tieto praktiky upozorniť alebo ich spochybniť, tak čelí tlaku. Viacerí totiž boli podľa jeho slov odvolaní, miesta tak ostali obsadené výlučne lojálnymi zamestnancami. Podobne to podľa neho funguje aj v mestských organizáciách, kde externisti s nejasne definovanými úlohami dostávajú vysoké odmeny bez toho, aby ich činnosť bola zaznamenaná.
Magistrát tieto obvinenia odmieta. Hovorca magistrátu Peter Bubla pre denník Plus jeden deň existenciu systému „mŕtvych duší“ poprel. „Pán poslanec Winkler len pokračuje vo svojej ohováračskej kampani. Žiaden systém mŕtvych duší na magistráte ani v mestských organizáciách neexistuje,“ uviedol Bubla a zdôraznil, že každý zamestnanec dostáva mzdu za preukázateľne zdokladovanú prácu.
Ak ide o odmeny vo výške 3 000 eur, Bubla povedal, že externí spolupracovníci pracujúci na základe dohody o vykonaní práce nemajú nárok na odmenu. Tie sa podľa jeho slov týkajú len zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Magistrát rovnako popiera, že by bol na vedúcich pracovníkov vyvíjaný politický tlak.
„Vedúci, ktorí prešli riadnym výberovým konaním, nemôžu byť len tak odvolaní,“ doplnil hovorca. Riaditeľa Odboru životného prostredia podľa neho nikto neodvolal a odišiel na vlastnú žiadosť. Bubla dodal, že kontrola práce externých spolupracovníkov prebieha štandardne - musia odovzdať výstup v požadovanej kvalite a pri dohode o vykonaní práce robia aj výkaz pracovnej činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Winkler odhalil „mŕtve duše“ na magistráte. Hovorí o zamestnancoch s vysokými platmi, ktorí nikdy neprišli do práce © SITA Všetky práva vyhradené.
