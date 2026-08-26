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26. augusta 2026
Hrunčáková pokračuje v kvalifikácii na US Open, otočila druhý set z 0:3
Viktória Hrunčáková vyhrala v 1. kole kvalifikácie dvojhry na US Open. Slovenský tenis predsa len bude mať jedného zástupcu v druhom kole kvalifikácie dvojhry na US Open v New Yorku. Po ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Viktória Hrunčáková vyhrala v 1. kole kvalifikácie dvojhry na US Open.
Slovenský tenis predsa len bude mať jedného zástupcu v druhom kole kvalifikácie dvojhry na US Open v New Yorku.
Po prehre Rebeccy Šramkovej s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou 2:6, 4:6 jej o čosi mladšia kolegyňa z fedcupového tímu Viktória Hrunčáková uspela.
Zverenka Tomáša Hrunčáka zvíťazila v 1. kole nad Argentínčankou Juliou Rierovou 6:3, 6:4. Zápas trval 74 minút a víťazka využila štyri z ôsmich brejkových príležitostí.
Pomer víťazných úderov 26:7 bol jednoznačne na strane 28-ročnej Košičanky. Hrunčáková v druhom sete otočila z 0:3 na 5:3 a nakoniec využila prvý mečbal pri svojom podaní, keď si pomohla "prasiatkom" z bekhendu.
Súperkou Hrunčákovej v 2. kole kvalifikácie bude Švajčiarka Susan Bandecchiová, ktorá vyradila Rusku Alinu Charajevovú. Na US Open sa hrá trojkolová kvalifikácia o postup do hlavnej súťaže.
Hráčka tretej stovky rebríčka WTA Hrunčáková sa pokúša po siedmy raz predstaviť v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows. Zatiaľ naposledy tam bola v roku 2023, o rok skôr sa jedinýkrát prebojovala do 2. kola. Jej grandslamovým maximom je 3. kolo z Roland Garros 2019.
Zdroj: SITA.sk - Hrunčáková pokračuje v kvalifikácii na US Open, otočila druhý set z 0:3 © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tenis predsa len bude mať jedného zástupcu v druhom kole kvalifikácie dvojhry na US Open v New Yorku.
Po prehre Rebeccy Šramkovej s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou 2:6, 4:6 jej o čosi mladšia kolegyňa z fedcupového tímu Viktória Hrunčáková uspela.
Suverénna vo víťazných úderoch
Zverenka Tomáša Hrunčáka zvíťazila v 1. kole nad Argentínčankou Juliou Rierovou 6:3, 6:4. Zápas trval 74 minút a víťazka využila štyri z ôsmich brejkových príležitostí.
Pomer víťazných úderov 26:7 bol jednoznačne na strane 28-ročnej Košičanky. Hrunčáková v druhom sete otočila z 0:3 na 5:3 a nakoniec využila prvý mečbal pri svojom podaní, keď si pomohla "prasiatkom" z bekhendu.
Nasleduje Švajčiarka
Súperkou Hrunčákovej v 2. kole kvalifikácie bude Švajčiarka Susan Bandecchiová, ktorá vyradila Rusku Alinu Charajevovú. Na US Open sa hrá trojkolová kvalifikácia o postup do hlavnej súťaže.
Hráčka tretej stovky rebríčka WTA Hrunčáková sa pokúša po siedmy raz predstaviť v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows. Zatiaľ naposledy tam bola v roku 2023, o rok skôr sa jedinýkrát prebojovala do 2. kola. Jej grandslamovým maximom je 3. kolo z Roland Garros 2019.
Zdroj: SITA.sk - Hrunčáková pokračuje v kvalifikácii na US Open, otočila druhý set z 0:3 © SITA Všetky práva vyhradené.
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