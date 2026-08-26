Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. augusta 2026

Hrunčáková pokračuje v kvalifikácii na US Open, otočila druhý set z 0:3


Tagy: dvojhra žien Kvalifikácia slovenská tenistka US Open v New York

Viktória Hrunčáková vyhrala v 1. kole kvalifikácie dvojhry na US Open. Slovenský tenis predsa len bude mať jedného zástupcu v druhom kole kvalifikácie dvojhry na US Open v New Yorku. Po ...



Zdieľať
466973630_880551327544430_6077690698790525531_n 676x504 26.8.2026 (SITA.sk) - Viktória Hrunčáková vyhrala v 1. kole kvalifikácie dvojhry na US Open.


Slovenský tenis predsa len bude mať jedného zástupcu v druhom kole kvalifikácie dvojhry na US Open v New Yorku.

Po prehre Rebeccy Šramkovej s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou 2:6, 4:6 jej o čosi mladšia kolegyňa z fedcupového tímu Viktória Hrunčáková uspela.

Suverénna vo víťazných úderoch


Zverenka Tomáša Hrunčáka zvíťazila v 1. kole nad Argentínčankou Juliou Rierovou 6:3, 6:4. Zápas trval 74 minút a víťazka využila štyri z ôsmich brejkových príležitostí.

Pomer víťazných úderov 26:7 bol jednoznačne na strane 28-ročnej Košičanky. Hrunčáková v druhom sete otočila z 0:3 na 5:3 a nakoniec využila prvý mečbal pri svojom podaní, keď si pomohla "prasiatkom" z bekhendu.

Nasleduje Švajčiarka


Súperkou Hrunčákovej v 2. kole kvalifikácie bude Švajčiarka Susan Bandecchiová, ktorá vyradila Rusku Alinu Charajevovú. Na US Open sa hrá trojkolová kvalifikácia o postup do hlavnej súťaže.

Hráčka tretej stovky rebríčka WTA Hrunčáková sa pokúša po siedmy raz predstaviť v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows. Zatiaľ naposledy tam bola v roku 2023, o rok skôr sa jedinýkrát prebojovala do 2. kola. Jej grandslamovým maximom je 3. kolo z Roland Garros 2019.


Zdroj: SITA.sk - Hrunčáková pokračuje v kvalifikácii na US Open, otočila druhý set z 0:3 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dvojhra žien Kvalifikácia slovenská tenistka US Open v New York
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slafkovský chce vyhrať Stanley Cup, no nie iba raz. Najväčším zabávačom v Montreale je on sám – FOTO
<< predchádzajúci článok
Zmizol, vypol si telefón a už sa neobjavil. Egyptský mladík po MS na Slovensku odišiel a pátrajú po ňom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 