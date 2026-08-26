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 24hod.sk    Šport

26. augusta 2026

Zmizol, vypol si telefón a už sa neobjavil. Egyptský mladík po MS na Slovensku odišiel a pátrajú po ňom


Tagy: Majstrovstvá sveta v zápasení Pátranie Zmiznutie

Všetko sa údajne začalo, keď sa národný tím pripravoval na tréning. Mladý športovec oznámil spoluhráčom, že sa k nim pridá o niekoľko minút, no už nikdy sa neobjavil. Egyptská zápasnícka ...



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66b5f36342709034661763 scaled 1 676x512 26.8.2026 (SITA.sk) - Všetko sa údajne začalo, keď sa národný tím pripravoval na tréning. Mladý športovec oznámil spoluhráčom, že sa k nim pridá o niekoľko minút, no už nikdy sa neobjavil.


Egyptská zápasnícka federácia oznámila zmiznutie 19-ročného člena mládežníckej reprezentácie Ziada Haggaga na Slovensku po skončení majstrovstiev sveta.

Všetko sa údajne začalo, keď sa národný tím pripravoval na tréning. Mladý športovec oznámil spoluhráčom, že sa k nim pridá o niekoľko minút, no už nikdy sa neobjavil.

Jeho telefón bol vypnutý a čoskoro sa ukázalo, že v nedeľu 23. augusta odišiel z hotela delegácie, pričom funkcionári tímu sa s ním nemohli spojiť ani zistiť, kde sa nachádza.

Pokladník federácie a vedúci delegácie na Slovensku Ahmed Rashed o tom informoval Ministerstvo mládeže a športu, egyptské veľvyslanectvo a príslušné orgány, aby začali pátranie po hráčovi.

Podľa informácií zápasníkov otec navštívil svojho syna v Olympijskom centre pred cestou delegácie a podpísal oficiálne vyhlásenie, ktorým prevzal právnu zodpovednosť za návrat svojho syna do Egypta.

Tie isté správy naznačujú, že hráčovo vstupné vízum do schengenského priestoru mu umožnilo opustiť sídlo delegácie. Jeho súčasný pobyt zostáva neznámy.

Ministerstvo mládeže a športu, Egyptská zápasnícka federácia a príslušné orgány sa naďalej snažia vyšetrovať, čo sa stalo a chcú Haggaga lokalizovať.


Zdroj: SITA.sk - Zmizol, vypol si telefón a už sa neobjavil. Egyptský mladík po MS na Slovensku odišiel a pátrajú po ňom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta v zápasení Pátranie Zmiznutie
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