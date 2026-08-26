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26. augusta 2026
Slafkovský chce vyhrať Stanley Cup, no nie iba raz. Najväčším zabávačom v Montreale je on sám – FOTO
Tagy: NHL play off Stanleyho pohár výkony Výsledky Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Útočník je rád, že po dlhej a náročnej sezóne ostal zdravý. Po dovolenke sa vrátil do Košíc, kde trávi čas s rodinou a kamarátmi. Slovák Juraj Slafkovský ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Útočník je rád, že po dlhej a náročnej sezóne ostal zdravý. Po dovolenke sa vrátil do Košíc, kde trávi čas s rodinou a kamarátmi.
Slovák Juraj Slafkovský trávi leto doma a pripravuje sa v rodných Košiciach. Nedávno získal ocenenie pre najlepšieho hokejistu pod Tatrami už štvrtýkrát v kariére a to má len 22 rokov.
S Montrealom Canadiens sa dostal do finále konferencie, no s neskorším víťazom Stanleyho pohára z Caroliny dokázali Habs uhrať iba jediný zápas.
Útočník je rád, že po dlhej a náročnej sezóne ostal zdravý. Po dovolenke sa vrátil do Košíc, kde trávi čas s rodinou a kamarátmi. "Zájdeme si zahrať golf, niekedy si oddýchneme pri FIFE, alebo sa ideme najesť do mesta," prezradil.
Prípravu na nový ročník trávi s HC Košice a s hráčmi má "super vzťah". "Je skvelé, že mladí chlapci tu dostávajú šancu a pracujú s nimi na ľade i v posilňovni. Majú dôveru trénera i celého realizačného tímu. Všetkých ich poznám, odvádzajú dobrú robotu. Teraz je už len na samotných chalanoch, aby túto šancu využili, potvrdili svoje miesto a zabojovali za klub," uviedol Slafkovský pre web nasekosice.sk.
Ich výkony sledoval počas základnej časti, ale aj v play-off. Napriek tomu, že hrali "oceliari" len so slovenskými hokejistami, tak zisk bronzu je veľká vec a nemajú sa za čo hanbiť, tvrdí člen All-star tímu zo ZOH 2022 aj 2026.
Štvrté miesto z Milána je "slušný výsledok". "Musím vyzdvihnúť celú partiu, boli sme skvelý tím na ľade aj mimo neho. S odstupom času ma však trochu mrzí zápas s Fínmi o bronz. Semifinále s USA bolo ťažké, tí boli fakt o level vyššie, ale proti Suomi sme do tretej tretiny išli za stavu 1:2. Tam sme spravili zbytočné fauly, či už z únavy alebo z iných vecí, a postavilo sa to proti nám," ozrejmil Slafkovský.
V Taliansku hrali aj hokejisti z NHL, preto by prekvapenie na úkor Fínov bolo ešte pamätnejšie ako bronz z Pekingu.
"Štve ma to. Bola by to nádherná vec, mať dve olympijské medaily po sebe. Na 'keby' sa však nehrá. Ciele do ďalšej olympiády sú jasné, i keď ľahšie to už určite nebude," uznal slovenský reprezentant.
Návrat do kanadsko-americkej súťaže nebol ľahký a chvíľu mu trvalo, kým do toho rytmu opäť zapadol, no záver ročníka mal silný.
Počas galavečera Hokejista roka v Košiciach povedal, že by v Montreale chceli radšej majstrovské prstene ako peniaze.
"Hráči, ktorí sme tam, chápeme, o čo nám ide. Zmluvy, ktoré máme podpísané, nám zaručia pekný život, ale pre hokejistu je najviac vyhrať Stanley Cup. Žiadna suma peňazí sa tomu nevyrovná. Po sezóne, keď sme vypadli, v šatni nebola porazenecká nálada v zmysle, že sa ľutujeme. Boli sme zdravo nahnevaní. Keď sme videli, ako oslavuje Carolina, chceli sme tam byť my. Tento zdravý hnev nás ženie dopredu, hoci vieme, že v ďalšom ročníku si už na nás tímy dajú oveľa väčší pozor," uvedomil si.
Slafkovský si želá, aby strelil ešte viac gólov, nazbieral viac asistencií a zahral si finále. "Chcem byť pre tím ešte prínosnejší, najmä v play-off. Tam sa začína úplne iný hokej. Chcem na seba zobrať zodpovednosť, rozhodovať zápasy a byť jedným zo strojcov tímového úspechu."
Spolupráca v prvej formácii s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom funguje aj preto, lebo sú mimo ľadu vynikajúci kamaráti.
"Za tie roky sa dokonale poznáme a trávime spolu veľa času na tripoch i večeriach. Veľmi si sedíme ľudsky a sme k sebe maximálne úprimní. Keď sa darí, potľapkáme sa po ramene, ale vieme si na rovinu povedať aj to, keď jeden od druhého potrebujeme na ľade viac. Táto otvorenosť nás posúva dopredu," doplnil a vyzdvihol aj Ivana Demidova a Jakuba Dobeša, ktorého mama je Košičanka, tak si ho rád doberá.
Kto je zabávačom v šatni? "Chlapci sa na mne dosť bavia, najmä na mojom prízvuku, keď hovorím po anglicky. Ale najviac vysmiaty je asi Caufield. Samozrejme, vie sa aj nahnevať, no vtedy nás to baví najviac, keď ho tak vidíme. Sme skvelá partia, dopĺňame sa. Keď nemá niekto svoj deň, hneď si z neho spravíme srandu a spestríme mu to."
Slafkovský si na záver dal veľký cieľ - do Košíc chce priniesť čo najskôr prestížny Stanleyho pohár. "Najlepšie by bolo už o rok, ale sezóna je dlhá. Hlavne si želám, aby sa nám to podarilo vyhrať a ideálne aj zopakovať, nech je tu pohár viac než raz," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský chce vyhrať Stanley Cup, no nie iba raz. Najväčším zabávačom v Montreale je on sám – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovák Juraj Slafkovský trávi leto doma a pripravuje sa v rodných Košiciach. Nedávno získal ocenenie pre najlepšieho hokejistu pod Tatrami už štvrtýkrát v kariére a to má len 22 rokov.
S Montrealom Canadiens sa dostal do finále konferencie, no s neskorším víťazom Stanleyho pohára z Caroliny dokázali Habs uhrať iba jediný zápas.
Útočník je rád, že po dlhej a náročnej sezóne ostal zdravý. Po dovolenke sa vrátil do Košíc, kde trávi čas s rodinou a kamarátmi. "Zájdeme si zahrať golf, niekedy si oddýchneme pri FIFE, alebo sa ideme najesť do mesta," prezradil.
Mrzí ho zápas s Fínmi
Prípravu na nový ročník trávi s HC Košice a s hráčmi má "super vzťah". "Je skvelé, že mladí chlapci tu dostávajú šancu a pracujú s nimi na ľade i v posilňovni. Majú dôveru trénera i celého realizačného tímu. Všetkých ich poznám, odvádzajú dobrú robotu. Teraz je už len na samotných chalanoch, aby túto šancu využili, potvrdili svoje miesto a zabojovali za klub," uviedol Slafkovský pre web nasekosice.sk.
Ich výkony sledoval počas základnej časti, ale aj v play-off. Napriek tomu, že hrali "oceliari" len so slovenskými hokejistami, tak zisk bronzu je veľká vec a nemajú sa za čo hanbiť, tvrdí člen All-star tímu zo ZOH 2022 aj 2026.
Štvrté miesto z Milána je "slušný výsledok". "Musím vyzdvihnúť celú partiu, boli sme skvelý tím na ľade aj mimo neho. S odstupom času ma však trochu mrzí zápas s Fínmi o bronz. Semifinále s USA bolo ťažké, tí boli fakt o level vyššie, ale proti Suomi sme do tretej tretiny išli za stavu 1:2. Tam sme spravili zbytočné fauly, či už z únavy alebo z iných vecí, a postavilo sa to proti nám," ozrejmil Slafkovský.
Štve ho to
V Taliansku hrali aj hokejisti z NHL, preto by prekvapenie na úkor Fínov bolo ešte pamätnejšie ako bronz z Pekingu.
"Štve ma to. Bola by to nádherná vec, mať dve olympijské medaily po sebe. Na 'keby' sa však nehrá. Ciele do ďalšej olympiády sú jasné, i keď ľahšie to už určite nebude," uznal slovenský reprezentant.
Návrat do kanadsko-americkej súťaže nebol ľahký a chvíľu mu trvalo, kým do toho rytmu opäť zapadol, no záver ročníka mal silný.
Chce sa zlepšovať
Počas galavečera Hokejista roka v Košiciach povedal, že by v Montreale chceli radšej majstrovské prstene ako peniaze.
"Hráči, ktorí sme tam, chápeme, o čo nám ide. Zmluvy, ktoré máme podpísané, nám zaručia pekný život, ale pre hokejistu je najviac vyhrať Stanley Cup. Žiadna suma peňazí sa tomu nevyrovná. Po sezóne, keď sme vypadli, v šatni nebola porazenecká nálada v zmysle, že sa ľutujeme. Boli sme zdravo nahnevaní. Keď sme videli, ako oslavuje Carolina, chceli sme tam byť my. Tento zdravý hnev nás ženie dopredu, hoci vieme, že v ďalšom ročníku si už na nás tímy dajú oveľa väčší pozor," uvedomil si.
Slafkovský si želá, aby strelil ešte viac gólov, nazbieral viac asistencií a zahral si finále. "Chcem byť pre tím ešte prínosnejší, najmä v play-off. Tam sa začína úplne iný hokej. Chcem na seba zobrať zodpovednosť, rozhodovať zápasy a byť jedným zo strojcov tímového úspechu."
Spolupráca v prvej formácii s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom funguje aj preto, lebo sú mimo ľadu vynikajúci kamaráti.
"Za tie roky sa dokonale poznáme a trávime spolu veľa času na tripoch i večeriach. Veľmi si sedíme ľudsky a sme k sebe maximálne úprimní. Keď sa darí, potľapkáme sa po ramene, ale vieme si na rovinu povedať aj to, keď jeden od druhého potrebujeme na ľade viac. Táto otvorenosť nás posúva dopredu," doplnil a vyzdvihol aj Ivana Demidova a Jakuba Dobeša, ktorého mama je Košičanka, tak si ho rád doberá.
Kto je zabávačom v šatni? "Chlapci sa na mne dosť bavia, najmä na mojom prízvuku, keď hovorím po anglicky. Ale najviac vysmiaty je asi Caufield. Samozrejme, vie sa aj nahnevať, no vtedy nás to baví najviac, keď ho tak vidíme. Sme skvelá partia, dopĺňame sa. Keď nemá niekto svoj deň, hneď si z neho spravíme srandu a spestríme mu to."
Slafkovský si na záver dal veľký cieľ - do Košíc chce priniesť čo najskôr prestížny Stanleyho pohár. "Najlepšie by bolo už o rok, ale sezóna je dlhá. Hlavne si želám, aby sa nám to podarilo vyhrať a ideálne aj zopakovať, nech je tu pohár viac než raz," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský chce vyhrať Stanley Cup, no nie iba raz. Najväčším zabávačom v Montreale je on sám – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL play off Stanleyho pohár výkony Výsledky Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
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