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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Hrunčáková uhrala iba päť gemov v 2. kole kvalifikácie a na US Open končí


Tagy: dvojhra žien Kvalifikácia US Open v New York

Po Rebecce Šramkovej sa s New Yorkom predčasne rozlúčila aj Viktória Hrunčáková. Slovenský tenis už nemá zastúpenie v kvalifikácii dvojhry na US Open v New Yorku. Po prehre Rebeccy ...



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spain_slovakia_italy_billie_jean_king_cup_tennis_83934 scaled 1 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Po Rebecce Šramkovej sa s New Yorkom predčasne rozlúčila aj Viktória Hrunčáková.


Slovenský tenis už nemá zastúpenie v kvalifikácii dvojhry na US Open v New Yorku.

Po prehre Rebeccy Šramkovej s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou 2:6, 4:6 v 1. kole sa jej krajanka Viktória Hrunčáková rozlúčila v 2. kole kvalifikácie na záverečný grandslamový turnaj sezóny.

Zverenka Tomáša Hrunčáka podľahla Švajčiarke Susan Bandecchiovej 3:6, 2:6. Zápas trval iba 69 minút a 28-ročná Košičanka v ňom nevyužila ani jednu zo štyroch brejkových príležitostí. Sama prišla o svoje podanie trikrát, mečbal premenila súperke za stavu 3:6 a 2:5 nevydareným forhendom do siete.

Hráčka tretej stovky rebríčka WTA Hrunčáková sa pokúšala po siedmy raz predstaviť v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows. Zatiaľ naposledy tam bola v roku 2023, o rok skôr sa jediný raz prebojovala do 2. kola. Jej grandslamovým maximom je 3. kolo z Roland Garros 2019.


Zdroj: SITA.sk - Hrunčáková uhrala iba päť gemov v 2. kole kvalifikácie a na US Open končí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dvojhra žien Kvalifikácia US Open v New York
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