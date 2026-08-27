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27. augusta 2026
Hrunčáková uhrala iba päť gemov v 2. kole kvalifikácie a na US Open končí
Po Rebecce Šramkovej sa s New Yorkom predčasne rozlúčila aj Viktória Hrunčáková. Slovenský tenis už nemá zastúpenie v kvalifikácii dvojhry na US Open v New Yorku. Po prehre Rebeccy ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Po Rebecce Šramkovej sa s New Yorkom predčasne rozlúčila aj Viktória Hrunčáková.
Slovenský tenis už nemá zastúpenie v kvalifikácii dvojhry na US Open v New Yorku.
Po prehre Rebeccy Šramkovej s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou 2:6, 4:6 v 1. kole sa jej krajanka Viktória Hrunčáková rozlúčila v 2. kole kvalifikácie na záverečný grandslamový turnaj sezóny.
Zverenka Tomáša Hrunčáka podľahla Švajčiarke Susan Bandecchiovej 3:6, 2:6. Zápas trval iba 69 minút a 28-ročná Košičanka v ňom nevyužila ani jednu zo štyroch brejkových príležitostí. Sama prišla o svoje podanie trikrát, mečbal premenila súperke za stavu 3:6 a 2:5 nevydareným forhendom do siete.
Hráčka tretej stovky rebríčka WTA Hrunčáková sa pokúšala po siedmy raz predstaviť v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows. Zatiaľ naposledy tam bola v roku 2023, o rok skôr sa jediný raz prebojovala do 2. kola. Jej grandslamovým maximom je 3. kolo z Roland Garros 2019.
Zdroj: SITA.sk - Hrunčáková uhrala iba päť gemov v 2. kole kvalifikácie a na US Open končí © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tenis už nemá zastúpenie v kvalifikácii dvojhry na US Open v New Yorku.
Po prehre Rebeccy Šramkovej s Ruskou Alevtinou Ibragimovovou 2:6, 4:6 v 1. kole sa jej krajanka Viktória Hrunčáková rozlúčila v 2. kole kvalifikácie na záverečný grandslamový turnaj sezóny.
Zverenka Tomáša Hrunčáka podľahla Švajčiarke Susan Bandecchiovej 3:6, 2:6. Zápas trval iba 69 minút a 28-ročná Košičanka v ňom nevyužila ani jednu zo štyroch brejkových príležitostí. Sama prišla o svoje podanie trikrát, mečbal premenila súperke za stavu 3:6 a 2:5 nevydareným forhendom do siete.
Hráčka tretej stovky rebríčka WTA Hrunčáková sa pokúšala po siedmy raz predstaviť v hlavnej súťaži vo Flushing Meadows. Zatiaľ naposledy tam bola v roku 2023, o rok skôr sa jediný raz prebojovala do 2. kola. Jej grandslamovým maximom je 3. kolo z Roland Garros 2019.
Zdroj: SITA.sk - Hrunčáková uhrala iba päť gemov v 2. kole kvalifikácie a na US Open končí © SITA Všetky práva vyhradené.
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