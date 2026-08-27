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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Slovenky na ME vo volejbale konečne vyhrali, ale ešte nevedia, či postúpia – VIDEO


Tagy: ME vo volejbale Slovenské volejbalistky

Slovenské volejbalistky si musia počkať na výsledok zápasu Chorvátsko - Čierna Hora. Dočkali sa prvého víťazstva, ale či bude postupové, vôbec nie je isté. Až v poslednom piatom ...



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volpini 676x450 27.8.2026 (SITA.sk) - Slovenské volejbalistky si musia počkať na výsledok zápasu Chorvátsko - Čierna Hora.


Dočkali sa prvého víťazstva, ale či bude postupové, vôbec nie je isté.

Až v poslednom piatom vystúpení v D-skupine na majstrovstvách Európy vo švédskom Göteborgu sa slovenské volejbalistky tešia z víťazstva, keď zdolali debutantky na európskom šampionáte - hráčky Čiernej Hory 3:0.

Súperky im kládli odpor len v prvých dvoch setoch, ktoré Slovenky vyhrali 25:21 a 25:19. Tretí set sa skončil ich hladkým triumfom 25:11. Slovenský útok viedli Karin Šunderlíková a Zuzana Šepeľová, ktoré nazbierali po 18 bodov.

Chorvátky alebo Čiernohorky?


V tabuľke D-skupiny sa Slovenky posunuli na postupovú štvrtú priečku. Svoj osud však už nemajú vo svojich rukách, pretože piate Chorvátky taktiež s jednou výhrou na konte majú k dobru štvrtkový súboj s Čiernou Horou (16.00).

https://www.instagram.com/p/Dcg4uePm9Ao

Bude tretie osemfinále?


Stačí im akékoľvek víťazstvo na postup. Prvé štyri tímy z Göteborgu postúpia do osemfinále v Brne. Slovenky si v ňom v doterajšej histórii zahrali dvakrát - v rokoch 2019 a 2023.

"Som rada, že sme posledný zápas v skupine zvládli výsledkom 3:0. Teraz už budeme iba čakať na výsledok duelu Chorvátsko – Čierna Hora a to už nie je v našich rukách. Stále dúfame a veríme v postup,“ povedala smečiarka Šepeľová na webe Slovenskej volejbalovej federácie.

https://www.instagram.com/p/Dcg5k6fjClC


 

Hrdý tréner


Tréner Martino Volpini sa bez ohľadu na výsledok súboja Chorvátsko - Čierna Hora hráčkam poďakoval za skvelý prístup.

"Som hrdý na toto družstvo, ktoré pracovalo tvrdo od začiatku leta a verilo mi. Prežili sme spolu veľa a k splneniu nášho cieľa nám chýbal jeden set s Chorvátskom. Musíme čakať na výsledok štvrtkového zápasu Chorvátok s Čiernou Horou," vravel Volpini.


Zdroj: SITA.sk - Slovenky na ME vo volejbale konečne vyhrali, ale ešte nevedia, či postúpia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ME vo volejbale Slovenské volejbalistky
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