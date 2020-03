Huawei ID získala Európsku pečať ochrany súkromia (EuroPriSe)

Ide o osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že metódy, ktoré používa, sú v súlade so zákonmi a normami o ochrane súkromia, platných na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Držiteľom osvedčenia je spoločnosť Aspiegel Limited so sídlom v Írsku. Ide o spoločnosť kontrolovanú Huawei Technologies, ktorá má od roku 2018 na starosti zhromažďovanie a spracovanie údajov, týkajúcich sa služby Huawei ID.

Huawei ID je vstupenkou do ekosystému Huawei pod názvom Huawei Mobile Services. Podobne ako Apple ID alebo Google Account ju používatelia zariadení Huawei zariadení môžu využiť na prihlásenie sa k iným službám, ako sú napríklad AppGallery, Huawei Cloud, Developer Alliance, Video a ďalšie.

Huawei kladie veľký dôraz na ochranu súkromia používateľov a neustále zdokonaľuje technické riešenia ochrany dát, čo potvrdzuje aj získanie certifikácie EuroPriSe. Ide o výsledok viac ako trojročného úsilia v oblasti posilňovania bezpečnosti.

Projekt Európskej pečate ochrany súkromia EuroPriSe je zameraný na európsky audit, potvrdzujúci súlad IT produktov a služieb IT sektora, s európskymi smernicami pre súkromie a bezpečnosť údajov. Potvrdenie je výsledkom dvojstupňovej procedúry, ktorá pozostáva z vyhodnotenia produktu alebo služby právnymi a IT expertmi a následnej krížovej kontroly hodnotiacej správy akreditovaným certifikačným orgánom.

Pečať EuroPriSe je vyjadrením toho, že produkt bol preskúmaný a odsúhlasený nezávislou organizáciou, zameranou na ochranu súkromia. Je preto vnímaná ako znak dôveryhodnosti produktu.