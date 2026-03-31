 Utorok 31.3.2026
 Meniny má Benjamín
Huawei potvrdzuje dominanciu v nositeľnej elektronike: Bežecké hodinky Watch GT Runner 2 prichádzajú na Slovensko


Spoločnosť Huawei dnes oficiálne uviedla na slovenský trh novinku Huawei Watch GT Runner 2, hodinky navrhnuté s ohľadom na potreby bežcov všetkých kategórií. Najnovší prírastok do rodiny nositeľnej ...



chitu_ksp image_with clip_jpg_en_0213 676x454 31.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Huawei dnes oficiálne uviedla na slovenský trh novinku Huawei Watch GT Runner 2, hodinky navrhnuté s ohľadom na potreby bežcov všetkých kategórií. Najnovší prírastok do rodiny nositeľnej elektroniky posúva hranice v presnosti GPS, vedeckom prístupe k tréningu a celodennom komforte. Pre maratónskych nadšencov a aktívnych bežcov po celom svete sa tak stávajú ideálnym partnerom na ceste za lepšími výkonmi.

Budúcnosť behu na zápästí: Precízne vyladené pre maratóncov


Pri vývoji Huawei Watch GT Runner 2 Huawei spojil sily s dvojnásobným olympijským víťazom a bežeckou legendou Eliudom Kipchogom spolu s renomovaným bežeckým tímom dsm-firmenich. Toto unikátne partnerstvo prepojilo skúsenosti svetovej elity s najmodernejšími technológiami Huawei, vďaka čomu hodinky prinášajú bežcom skutočne profesionálnu úroveň tréningu.

Súčasný maratónsky ošiaľ motivuje čoraz viac ľudí, aby beh začlenili do svojho života, či už pre radosť, alebo s cieľom dosahovať špičkové výkony. Huawei Watch GT Runner 2 vychádzajú v ústrety rekreačným bežcom aj vrcholovým športovcom, ktorým ponúkajú odborné vedenie a podporu počas príprav. Po piatich rokoch intenzívneho výskumu a vývoja Huawei opäť posúva latku a definuje vrchol v segmente bežeckých hodiniek, s ktorými bude každý váš beh ešte efektívnejší.

Špičkové technológie pre nekompromisné športové výsledky


Nová generácia antény s 3D architektúrou a vylepšeným tesnením prináša Huawei Watch GT Runner 2 zásadný posun v presnosti GPS. Bežci sa tak môžu spoľahnúť na detailné zaznamenanie trasy aj v mestských tuneloch či v hustom lese, kde bežná technika často zlyháva.

Kľúčovou inováciou je neinvazívny algoritmus, ktorý dokáže určiť laktátový prah a ukazovateľ bežeckej výkonnosti. Tento inovatívny algoritmus umožňuje výpočet laktátového prahu, čím poskytuje používateľom doteraz nepoznané informácie o intenzite ich tréningu a svalovej sile. Vďaka automatickej analýze týchto ukazovateľov môžu používatelia doladiť svoje tréningy a vypracovať si individuálne tréningové plány a pretekárske stratégie.

Huawei nezabúda ani na rekreačných bežcov. Ako prvý v odvetví prináša Inteligentný Maratónsky režim, ktorý funguje ako osobný kouč od prvého metra až po cieľovú rovinku. Hodinky v reálnom čase sledujú tempo, merajú vynaloženú energiu a dokonca inteligentne upozornia na potrebu doplnenia živín. Huawei Watch GT Runner 2 tak dodávajú bežcom potrebnú sebaistotu na prekonávanie osobných rekordov.

Elegancia v pohybe: Dokonalý súlad funkčného dizajnu a komfortu


Pre bežcov je kľúčové, aby boli ich hodinky ľahké a dokonale sedeli na ruke tak, že o nich počas pohybu takmer nevedia. Nový model prichádza s ultratenkým profilom a vylepšenou konštrukciou pre ešte lepšiu ergonómiu. Telo hodiniek je vyrobené z mimoriadne pevnej, nanofomovanej titánovej zliatiny, s hmotnosťou len 43,5 gramu ide o doteraz najľahšie a k pokožke najšetrnejšie zariadenie v tejto kategórii.

Huawei Watch GT Runner 2 prichádzajú v troch štýlových farebných prevedeniach: Dawn Orange, Dusk Blue a Midnight Black, ktoré v sebe spájajú športový svet s moderným dizajnom. Inovovaný tkaný remienok AirDry vyniká vysokou priedušnosťou a schopnosťou odpudzovať pot, čo zaručuje pohodlie aj pri tých najintenzívnejších tréningoch. Jeho unikátny gradientný vzhľad dosiahol Huawei procesom hĺbkového farbenia a precízneho infračerveného polohovania. Špeciálna perforovaná textúra je poctou bežeckým dráham a symbolizuje vytrvalého športového ducha. Ako bonus nájdu používatelia priamo v balení aj náhradný fluóroelastomérový remienok určený do najnáročnejších outdoorových podmienok.

Cena a dostupnosť


Hodinky Huawei Watch GT Runner 2 sú na Slovensku dostupné od dnes, 31. marca s cenovkou od 399 eur. Huawei v spolupráci s partnermi NAY a Alza pripravil pre slovenských zákazníkov zľavu 10 % pri nákupe do 3. mája.

Zdroj: SITA.sk - Huawei potvrdzuje dominanciu v nositeľnej elektronike: Bežecké hodinky Watch GT Runner 2 prichádzajú na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

