 Utorok 31.3.2026
 Z domova

31. marca 2026

Koalícia manipuluje volebnými pravidlami vo svoj prospech, Smer sa podľa KDH bojí voličov


Tagy: Opozícia

Koalícia manipuluje pravidlami vo svoj prospech. Vyhlásilo to Hnutie Slovensko, ktoré kritizuje návrh na zmenu pravidiel volieb zo zahraničia. Podľa ...



grendel e1758099090606 676x433 31.3.2026 (SITA.sk) - Koalícia manipuluje pravidlami vo svoj prospech. Vyhlásilo to Hnutie Slovensko, ktoré kritizuje návrh na zmenu pravidiel volieb zo zahraničia. Podľa matovičovcov ide o účelový krok, ktorého cieľom nie je zlepšenie podmienok pre voličov, ale manipulácia pravidiel v prospech vládnej koalície.


Poslanec Gábor Grendel upozornil, že načasovanie aj obsah návrhu vyvolávajú pochybnosti o jeho skutočnom zámere. S návrhom Smer-SD prichádza podľa Grendela preto, lebo sa občania majú čoraz horšie.

Dôveryhodnosť a nezávislosť osôb


„Jediní, ktorí sa majú lepšie, sú ministri a koalícia s tým zjavne nechce nič urobiť,“ zdôraznil poslanec, podľa ktorého sa vládna moc namiesto riešenia problémov ľudí snaží meniť volebný systém vo svoj prospech. Koalícia si podľa Grendela bude meniť pravidlá hry tak, aby sebe pomohli a poškodili opozíciu.

Hnutie súčasne poukázalo na riziká spojené s presunom hlasovania zo zahraničia na zastupiteľské úrady. Otázna je podľa Grendela najmä dôveryhodnosť a nezávislosť osôb, ktoré by mali garantovať férový priebeh volieb.

Smer sa bojí voličov


„Treba ešte povedať, kto má byť garantom objektívnosti volieb na tých veľvyslanectvách. Tieto veľvyslanectvá sa v poslednom období stali hniezdom typických lojálnych politických nominantov,“ upozornil Grendel. Hnutie Slovensko vyzvalo koalíciu, aby od týchto zmien upustila. Kresťanskí demokrati návrh Smeru rázne odmietli a vyhlásili, že ho v žiadnom prípade nepodporia.

„Zrušenie voľby poštou a jej obmedzenie výlučne na ambasády, je čistý politický kalkul. Podľa našich analýz ide dokonca o rozpor s Ústavou SR. Zastupiteľských úradov je vo svete málo a koalícia tak z občanov v zahraničí robí voličov druhej kategórie,“ zdôraznilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Súčasne upozornilo, že do zákona navyše skryli aj povinnú elektronickú registráciu, čím hádžu polená pod nohy starším ľuďom. Podľa KDH to koalícia robí z jediného dôvodu - Smer sa bojí voličov a vie, že v zahraničí stráca podporu. Preto si chce pravidlá hry zmeniť vo svoj prospech.

Zvýšenie volebnej kaucie


„Rozšírenie na prezidentské voľby je bez možnosti voliť poštou len dymová clona. Rovnako vnímame aj zvýšenie volebnej kaucie. O jej úprave by sa po rokoch dalo férovo diskutovať. Smer ju však len účelovo pribalil do tohto návrhu, aby obmedzil politickú konkurenciu," upozornilo KDH. Hnutie zdôraznilo, že nedovolí, aby si vláda ohýbala volebné právo. Ak by sa stalo, že si koalícia tento návrh pretlačí, KDH ho ihneď napadne na Ústavnom súde SR.

„Vyzývame vládu, aby od tohto zámeru upustila a začala konečne riešiť skutočné problémy ľudí – vysoké ceny a rozvrátenú ekonomiku,“ uzavreli kresťanskí demokrati.

Zdroj: SITA.sk - Koalícia manipuluje volebnými pravidlami vo svoj prospech, Smer sa podľa KDH bojí voličov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia
nasledujúci článok >>
Huawei potvrdzuje dominanciu v nositeľnej elektronike: Bežecké hodinky Watch GT Runner 2 prichádzajú na Slovensko
<< predchádzajúci článok
SPP varuje zákazníkov pred podvodnými SMS a e-mailami o nedoplatkoch za energie

