|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 31.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Benjamín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. marca 2026
Zrada a kolaborácia. Opozícia reaguje na Szijjártóov škandál, v ktorom lieta aj Ficova vláda
Maďarsko a Rusko spolupracujú vo veciach, ktoré sa týkajú záujmov EÚ. Ako spolupracujúci štát tu figuruje aj Slovensko. Uviedol to Ivan Korčok (
Zdieľať
31.3.2026 (SITA.sk) - Maďarsko a Rusko spolupracujú vo veciach, ktoré sa týkajú záujmov EÚ. Ako spolupracujúci štát tu figuruje aj Slovensko. Uviedol to Ivan Korčok (PS) na utorkovej tlačovej besede. Jasným dôkazom sú podľa progresívcov zverejnené nahrávky a prepisy z rozhovoru maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Lavrov v rozhovore žiada maďarského ministra o intervenciu, aby sa zo sankčných zoznamov podarilo dostať konkrétne osoby, na ktorých má záujem Ruská federácia. V tomto rozhovore priamo figuruje SR. Podľa Korčoka sa tu jasne prejavuje spolupráca Slovenska s Maďarskom v prospech záujmov Ruska.
Korčok vyzval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby konal, pretože ide podľa neho o priamy zásah do bezpečnostných záujmov SR. Súčasne ho vyzval na zverejnenie počtu príslušníkov ruskej ambasády, ktorá pôsobí na území Slovenska. Korčok si chce porovnať, ako tieto počty narástli od čias, kedy bol šéfom diplomacie on.
Pripomenul, že keď bol ministrom zahraničných vecí, vyhostili niekoľko ruských diplomatov, ktorí porušovali Viedenský dohovor. Zastropovali tiež počet príslušníkov ruskej ambasády na Slovensku na polovicu. Podľa Korčoka totiž zjavne pôsobia proti záujmom SR priamo na území Slovenska. Korčok tak chce, aby verejnosť vedela, ako ruská ambasáda systematicky postupne zvyšuje počty diplomatov na Slovensku.
Peter Bátor (PS) súčasne vyzval vládu a prezidenta Petra Pellegriniho, aby po uniknutí ďalšej nahrávky radšej vopred zverejnili obsah rozhovorov s ruskou stranou, ako aj rozsah a spôsob ďalšej kolaborácie. „Myslieť si, že maďarskí predstavitelia by boli odpočúvaní a tí naši nie, by bolo naivné,” dodal Bátor s tým, že je len otázkou času, kedy sa objavia prepisy nahrávok slovenských predstaviteľov.
Na prepisy telefonátov medzi Szijjártóm a Lavrovom, ktoré zverejnilo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov, vrátane Investigatívneho centra Jána Kuciaka, upozornila aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Liberáli ostro odsudzujú kroky vlády Roberta Fica pri rozklade sankčnej politiky EÚ.
SaS upozornila, že ministri komunikovali o vyškrtnutí konkrétnych Rusov zo sankčných zoznamov, pričom Maďarsko s pomocou Slovenska ich vyškrtnutie neskôr aj presadili.
„Toto sú priame dôkazy o zrade Slovenska a jeho bezpečnosti. Dôkazy o zrade Európy, ktorá je naším životným priestorom. Toto nie je len maďarský škandál, je to aj slovenský škandál. Ficova vláda aktívne koordinovala s Budapešťou blokovanie sankcií a lobovala za ruských oligarchov. Nie z právnych dôvodov. Z politických príkazov Kremľa,“ zdôraznil poslanec za SaS Juraj Krúpa.
Prepisy tak podľa neho jasne potvrdzujú kolaboráciu vlády Roberta Fica s Ruskom. „Namiesto toho, aby chránili európske sankcie a bezpečnosť Slovenska, Fico s Blanárom aktívne pomáhali Kremľu oslabovať tlak na Putina. Lobovanie za oligarchov ako Usmanov nie je náhoda – je to dôkaz, že táto vláda stojí na nesprávnej strane histórie,“ uzavrel Krúpa.
Minister Juraj Blanár vo svojom stanovisku uviedol, že Ivan Korčok a PS sa po roku zázračne zobudili a už ani neskrývajú svoj aktivizmus v rámci predvolebnej kampane v susednom Maďarsku. „Dnes veľkolepo zverejnili už rok verejne známu informáciu, že v marci 2025 všetkých 27 členských štátov Európskej únie rozhodlo a vyjadrilo súhlas s vyradením siedmich fyzických osôb zo sankčného zoznamu za podkopávanie územnej celistvosti Ukrajiny vrátane Gulbakhor Ismailovej. Takže bude pán Korčok a PS nálepkovať ako ruských agentov všetky členské štáty EÚ?" pýta sa minister.
Zároveň dodal, že Korčok ani PS ho nemusí vyzývať k reakcii. „Svedomie by si mal spytovať práve on za to, že dal na rovnaký sankčný zoznam bezdôvodne zaradiť slovenského občana Jozefa Hambálka. Zničili mu celý život a ministrom zahraničných vecí, ktorý sa vtedy hanebne nepostavil za práva občana SR, ale naopak hlasoval za jeho zaradenie na tento zoznam, bol priamo Ivan Korčok. Dodnes sa mu za to neospravedlnil," dodal Blanár.
Podľa neho sa Korčok sa svojím vystúpením len snaží prekryť vlastné zlyhanie a zbaviť sa zodpovednosti a viny za to, čo spôsobil Jozefovi Hambálkovi, ktorý bol až vďaka vláde pod vedením Roberta Fica a aktívnej snahe slovenskej diplomacie jednomyseľne zo zoznamu vyradený. „Konštatovali to všetky členské štáty EÚ, čím potvrdili, že tam nepatril," doplnil.
Minister zahraničných vecí ďalej skonštatoval, že pozorne vyhodnocujú každého človeka, ktorý je alebo by mal byť zaradený na sankčný zoznam, či ide o silný alebo slabý prípad, ako tomu hovoria v Bruseli. „Veď Európska únia sa predsa hrdí dodržiavaním práva a prezumpcie neviny, a tak to teda musí byť aj v prípade sankčného zoznamu. V opačnom prípade sú všetky principiálne vyjadrenia o právnom štáte a „rule of law“ len prázdne reči a pokrytectvo," uviedol Blanár.
Podľa neho Ivan Korčok asi zabudol, že rozhodnutia v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ v oblasti sankcií sú prijímané jednomyseľne. To znamená, že so zaradením, ako aj vyradením fyzických alebo právnických osôb zo sankčných zoznamov je potrebný súhlas všetkých členských štátov.
„Namiesto recyklovania rozprávky o ruských agentoch by tak mal pán Korčok verejnosti konečne vysvetliť, prečo sa postavil proti občanovi SR a hlasoval za jeho zaradenie – ako jediného občana EÚ – na sankčný zoznam. A Jozefovi Hambálkovi by sa mal ospravedlniť, aj keď mu to už jeho zničený život nevráti," vyzval ho Blanár.
Vláda Slovenskej republiky sa podľa neho v žiadnom prípade nenechá vťahovať do opozičných manipulácií a ani do aktuálne vrcholiacej predvolebnej kampane v Maďarsku. „No v tejto chvíli je dôležité položiť inú otázku – Ako je možné, že niekto, komu to práve v predvolebnej kampani vyhovuje, nelegálne odpočúva ministra zahraničných vecí členského štátu Európskej únie?," uzavrel Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Zrada a kolaborácia. Opozícia reaguje na Szijjártóov škandál, v ktorom lieta aj Ficova vláda © SITA Všetky práva vyhradené.
Koľko je tu ruských diplomatov
SaS ostro odsudzuje kroky vlády
Blanár argumentuje Hambálkom
Rozprávka o ruských agentoch
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pri akcii „Cooker" v Košiciach zaistili colníci státisíce cigariet, ako aj lieh
<< predchádzajúci článok
Huawei potvrdzuje dominanciu v nositeľnej elektronike: Bežecké hodinky Watch GT Runner 2 prichádzajú na Slovensko
