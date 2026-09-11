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11. septembra 2026

Sýrske úrady zatkli deväť bývalých pilotov al-Asadovho režimu pre podozrenia z vojnových zločinov


Tagy: Vojna v Sýrii Vojnové zločiny

Medzi zadržanými sú aj traja generáli, ktorých úrady spájajú so smrtiacim bombardovaním miest a dedín počas občianskej vojny. Sýrske úrady zatkli deväť bývalých vojenských pilotov vrátane troch ...



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syria_opcw_report_45079 acd728c28bff45389de498bb5a465479 scaled 1 676x445 11.9.2026 (SITA.sk) - Medzi zadržanými sú aj traja generáli, ktorých úrady spájajú so smrtiacim bombardovaním miest a dedín počas občianskej vojny.


Sýrske úrady zatkli deväť bývalých vojenských pilotov vrátane troch generálov, ktorí sú obvinení z účasti na smrtiacich náletoch na mestá a dediny počas vlády bývalého prezidenta Baššára al-Asada. Zadržali ich príslušníci síl vnútornej bezpečnosti počas série operácií v provincii Latákia na západe krajiny.

Podľa štátnej tlačovej agentúry SANA sú bývalí piloti podozriví z účasti na vojnových zločinoch proti sýrskemu ľudu“ vo viacerých regiónoch. Medzi zatknutými sú generáli Menhel Anwar Saleh, Sami Ibrahim Mahmoud a Ghayath Ali Rehye.

„Ich zločiny spôsobili veľký počet obetí a rozsiahle škody v mestách a dedinách, ako aj vysídlenie obyvateľov a zničenie domov a civilnej infraštruktúry,“ uviedla SANA s odvolaním sa na úrady.

Počas viac ako 13 rokov občianskej vojny sýrske vládne sily opakovane ostreľovali oblasti ovládané povstalcami. Konflikt si vyžiadal viac ako pol milióna životov. Al-Asadov režim padol v decembri 2024 a k moci sa následne dostala súčasná islamistická vláda.

Nové sýrske úrady od pádu al-Asada zatkli desiatky bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Procesy s predstaviteľmi predchádzajúceho režimu sa začali v apríli. Úrady v pondelok oznámili aj zadržanie bývalého generála obvineného z účasti na krvavom potlačení protestov v roku 2011, ktoré odštartovali občiansku vojnu, a na masakre v meste Hamá v roku 1982.

Sýrsky súd v auguste v neprítomnosti odsúdil na trest smrti Baššára al-Asada, jeho brata Máhira al-Asada a ďalších päť bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek za zverstvá spáchané počas občianskej vojny. Išlo o prvý takýto rozsudok od nástupu nových úradov. Bývalý prezident po páde svojho režimu zo Sýrie utiekol a podľa dostupných informácií sa nachádza v Rusku.


Zdroj: SITA.sk - Sýrske úrady zatkli deväť bývalých pilotov al-Asadovho režimu pre podozrenia z vojnových zločinov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vojna v Sýrii Vojnové zločiny
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