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11. septembra 2026
Sýrske úrady zatkli deväť bývalých pilotov al-Asadovho režimu pre podozrenia z vojnových zločinov
Tagy: Vojna v Sýrii Vojnové zločiny
Medzi zadržanými sú aj traja generáli, ktorých úrady spájajú so smrtiacim bombardovaním miest a dedín počas občianskej vojny. Sýrske úrady zatkli deväť bývalých vojenských pilotov vrátane troch ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Medzi zadržanými sú aj traja generáli, ktorých úrady spájajú so smrtiacim bombardovaním miest a dedín počas občianskej vojny.
Sýrske úrady zatkli deväť bývalých vojenských pilotov vrátane troch generálov, ktorí sú obvinení z účasti na smrtiacich náletoch na mestá a dediny počas vlády bývalého prezidenta Baššára al-Asada. Zadržali ich príslušníci síl vnútornej bezpečnosti počas série operácií v provincii Latákia na západe krajiny.
Podľa štátnej tlačovej agentúry SANA sú bývalí piloti podozriví z účasti na „vojnových zločinoch proti sýrskemu ľudu“ vo viacerých regiónoch. Medzi zatknutými sú generáli Menhel Anwar Saleh, Sami Ibrahim Mahmoud a Ghayath Ali Rehye.
„Ich zločiny spôsobili veľký počet obetí a rozsiahle škody v mestách a dedinách, ako aj vysídlenie obyvateľov a zničenie domov a civilnej infraštruktúry,“ uviedla SANA s odvolaním sa na úrady.
Počas viac ako 13 rokov občianskej vojny sýrske vládne sily opakovane ostreľovali oblasti ovládané povstalcami. Konflikt si vyžiadal viac ako pol milióna životov. Al-Asadov režim padol v decembri 2024 a k moci sa následne dostala súčasná islamistická vláda.
Nové sýrske úrady od pádu al-Asada zatkli desiatky bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Procesy s predstaviteľmi predchádzajúceho režimu sa začali v apríli. Úrady v pondelok oznámili aj zadržanie bývalého generála obvineného z účasti na krvavom potlačení protestov v roku 2011, ktoré odštartovali občiansku vojnu, a na masakre v meste Hamá v roku 1982.
Sýrsky súd v auguste v neprítomnosti odsúdil na trest smrti Baššára al-Asada, jeho brata Máhira al-Asada a ďalších päť bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek za zverstvá spáchané počas občianskej vojny. Išlo o prvý takýto rozsudok od nástupu nových úradov. Bývalý prezident po páde svojho režimu zo Sýrie utiekol a podľa dostupných informácií sa nachádza v Rusku.
Zdroj: SITA.sk - Sýrske úrady zatkli deväť bývalých pilotov al-Asadovho režimu pre podozrenia z vojnových zločinov © SITA Všetky práva vyhradené.
Sýrske úrady zatkli deväť bývalých vojenských pilotov vrátane troch generálov, ktorí sú obvinení z účasti na smrtiacich náletoch na mestá a dediny počas vlády bývalého prezidenta Baššára al-Asada. Zadržali ich príslušníci síl vnútornej bezpečnosti počas série operácií v provincii Latákia na západe krajiny.
Podľa štátnej tlačovej agentúry SANA sú bývalí piloti podozriví z účasti na „vojnových zločinoch proti sýrskemu ľudu“ vo viacerých regiónoch. Medzi zatknutými sú generáli Menhel Anwar Saleh, Sami Ibrahim Mahmoud a Ghayath Ali Rehye.
„Ich zločiny spôsobili veľký počet obetí a rozsiahle škody v mestách a dedinách, ako aj vysídlenie obyvateľov a zničenie domov a civilnej infraštruktúry,“ uviedla SANA s odvolaním sa na úrady.
Počas viac ako 13 rokov občianskej vojny sýrske vládne sily opakovane ostreľovali oblasti ovládané povstalcami. Konflikt si vyžiadal viac ako pol milióna životov. Al-Asadov režim padol v decembri 2024 a k moci sa následne dostala súčasná islamistická vláda.
Nové sýrske úrady od pádu al-Asada zatkli desiatky bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Procesy s predstaviteľmi predchádzajúceho režimu sa začali v apríli. Úrady v pondelok oznámili aj zadržanie bývalého generála obvineného z účasti na krvavom potlačení protestov v roku 2011, ktoré odštartovali občiansku vojnu, a na masakre v meste Hamá v roku 1982.
Sýrsky súd v auguste v neprítomnosti odsúdil na trest smrti Baššára al-Asada, jeho brata Máhira al-Asada a ďalších päť bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek za zverstvá spáchané počas občianskej vojny. Išlo o prvý takýto rozsudok od nástupu nových úradov. Bývalý prezident po páde svojho režimu zo Sýrie utiekol a podľa dostupných informácií sa nachádza v Rusku.
Zdroj: SITA.sk - Sýrske úrady zatkli deväť bývalých pilotov al-Asadovho režimu pre podozrenia z vojnových zločinov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vojna v Sýrii Vojnové zločiny
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