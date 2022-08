Hudba: Veronika Rabada spieva príbeh filmu Piargy

Speváčka a skladateľka Veronika Rabada predstavuje novú, v poradí druhú filmovú spoluprácu. Po úspechu skladby V tichu z rozprávky Čarovný kamienok teraz prichádza so skladbou, ktorá je spojená s novým filmom Piargy. Príbeh filmu, ktorý podľa novely Františka Švantnera nakrútil macedónsky režisér Ivo Trajkov, Veronika zhudobnila na objednávku.





"Chceli sme silnú emóciu príbehu podporiť aj pôvodnou skladbou, ktorá by pomohla náš film predstaviť čo najširšiemu publiku," povedala o vzniku spolupráce producentka filmu Silvia Panáková a dodala: "Som veľmi rada, že Veronika ponuku prijala a vytvorila skladbu, ktorá nás všetkých absolútne nadchla.""Taká ponuka sa neodmieta. Bola to pre nás výzva. Dostali sme jasné zadanie, ktoré umocnilo aj to, že som si takmer hotový film mohla pozrieť. Aj keď sme na to mali pomerne málo času, vznikla skladba, do ktorej sme transformovali všetky naše pocity z filmu a jeho príbehu," povedala o novej filmovej skladbe Veronika.Hudbu k skladbe Piargy, ktorá otvára nový album Sukne, zložila Veronika Šoltysová Rabadová s Michalom Brandysom. Text napísal Veronikin brat, Peter Rabada. Na skladbe sa výrazne podieľali aj Gabriel Silvay, Martin Husovský, Martin Migaš a Roman Šoltys. Skladba mala niekoľko podôb a verzií, z ktorých sa nakoniec vybrala definitívna podoba a výsledný zvuk nahrávky. Veronikin spev sa napriek tomu vôbec nemenil a zostal pôvodný tak, ako ho nahrala prvýkrát, so silnou emóciou po vzhliadnutí filmu. Videoklip k skladbe Piargy kombinuje zábery z nahrávania spevu so zábermi z filmu. Vytvorili ho kameraman filmu Peter Bencsík a strihač Šimon Hudák.