Nový slovenský film režisérky Terezy Nvotovej Svetlonoc získal Zlatého leoparda na prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne v sekcií Concorso Cineasti del presente (kinematografia súčasnosti). Snímka mala v piatok svetovú premiéru a okrem poroty zaujala aj medzinárodné publikum a odbornú verejnosť.

Film do slovenských kín uvedie 29. septembra distribučná spoločnosť Forum Film.

Svetlonoc je magická dráma s prvkami mystery a hororu. Porota udelila cenu za “odvážnu víziu, ktorá otvára ťažké témy mizogýnie a poverčivosti v dnešnej spoločnosti, a za celkové filmové uchopenie.” Režisérka Nvotová pri preberaní ceny na slávnostnej ceremónií povedala, že chce cenu venovať všetkým ženám, ktoré museli v svojom živote čeliť násiliu, či už psychickému alebo fyzickému.

“Pred premiérou som mala obavy z toho či diváci v zahraničí film pochopia, predsalen sa odohráva v malej dedinke v slovenských horách. Reakcie publika však boli veľmi silné, film ich zasiahol a veľa ľudí mi ešte doteraz píše ako im zostal v hlave.” hovorí režisérka Tereza Nvotová, “Hlavná cena priniesla Svetlonoci život na medzinárodných festivaloch, už teraz film pozvali na veľké festivaly v Amerike a Španielsku. Myslím, že táto cena pomôže aj celej slovenskej kinematografií, o ktorej sa v zahraničí moc nevie.”

Svetonoc sa snaží boriť mýty a konvencie týkajúce sa ženstva, a rieši problémy, ktoré sú v 21. storočí síce zastarané, ale stále prítomné. Upozorňuje aj na rodové a rasové stereotypy a skúma strach z inakosti, z ktorého pramenia mnohé problémy dnešného sveta. „Naša spoločnosť odmieta tých, ktorí sa príliš odlišujú a pre svoje problémy hľadá jednoduché vysvetlenia a konkrétneho vinníka. Veríme na povery, ktoré sa menia na moderné konšpirácie a odmietame si priznať, že za mnohé nešťastia si môžeme sami.” hovorí režisérka. Svetlonoc otvára aj otázku hodnoty osobnej slobody, najmä v prípade, ak odmietame ísť konvenčnou cestou.

“Svetlonoc je film o slobode a tak som aj pristupovala k jeho tvorbe. Dovolila som si používať žánrové prvky, hrať sa s filmovým jazykom, s hudbou a snovými sekvienciami, alebo časovými rovinami tak aby mal divák čo najvätší emocionálny zážitok. Veľmi dúfam, že sa na Svetlonoc pôjdu ľudia pozrieť do kina, pretože je to šialená jazda a stojí to za to.” dodáva režisérka a scenáristka filmu.

Film sa nakrúcal vo Veľkej Fatre a v hlavných úlohách sa predsatvia Natália Germáni, Eva Mores a Iva Bittová. Film vznikol v koprodukcii BFILM a moloko film a bol podporený Audiovizuálnym fondom. Na filmový festival v Locarne, ktorý sa tento rok konal v termíne od 3. do 13. augusta, sa za posledných dvadsať rokov dostali slovenské tituly len párkrát.

„Film Svetlonoc je výnimočný tým, že o ťažkých témach hovorí prostredníctvom pútavého príbehu. Nechce poučovať, chce pomôcť pochopiť a stotožniť sa.” Miloš Lochman, producent filmu, moloko film.

Dej: Šarlota sa vracia do rodnej dediny hlboko v slovenských horách. Pred rokmi odtiaľ za nejasných okolností utiekla. Jej návrat v miestnych vzbudzuje podozrenie, pretože ju po celý čas považovali za mŕtvu. Boja sa, že svojím príchodom prebudí čarodejnicu, ktorá podľa legiend straší v okolitých lesoch.