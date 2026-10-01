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01. októbra 2026
Navrhne Fico na post ministra životného prostredia Kuffu? Štátny tajomník mal s premiérom konštruktívnu debatu – VIDEO
Štátny tajomník tak očakáva, že ho premiér navrhne v najbližšej dobe na post ministra životného prostredia. Predseda vlády
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1.10.2026 (SITA.sk) - Štátny tajomník tak očakáva, že ho premiér navrhne v najbližšej dobe na post ministra životného prostredia.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) bude pár dní viesť rezort životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kuffa (SNS) predpokladá, že by sa do dvoch týždňov mohol stať ministrom. Premiér, ktorého v stredu prezident Peter Pellegrini po odvolaní Tomáša Tarabu poveril dočasne riadením rezortu životného prostredia, vo štvrtok navštívil ministerstvo a podľa slov Kuffu mali konštruktívnu debatu.
Fico počas nej zopakoval, že rezort zostáva v rukách Slovenskej národnej strany (SNS). „Premiér potvrdil, že nemá záujem sedieť nad papiermi, to znamená, že pre mňa pripraví poverenie na podpisovanie vecí a chod ministerstva,“ informoval Kuffa.
Štátny tajomník tak očakáva, že ho premiér navrhne v najbližšej dobe na post ministra životného prostredia. To, či je Fico ochotný ho navrhnúť, sa ho Kuffa však nikdy nepýtal.
Naďalej každopádne platí, že Kuffa je jediným nominovaným zo strany SNS. „Dajme tomu, že sa medzi sebou ešte doťahujú. Je to ale medzi predsedami koaličných strán,“ dodal. Súčasne avizoval aj personálne zmeny na vedúcich pozíciach na základe požiadaviek SNS. Medzi nimi bude napríklad pozícia generálneho tajomníka služobného úradu.
Predseda vlády avizoval po návšteve ministerstva tlačovú besedu, tá sa však napokon neuskutočnila. „Mal mať tlačovku s bývalým ministrom Tomášom Tarabom. To, že ju zrušil, vnímam pozitívne. Načo je dobré hrotiť situáciu, a teraz tu niečo chváliť. Taraba sa vie pochváliť aj sám, on je tým známy,“ uzavrel Kuffa.
Fotogaléria k článku: Prezident SR Peter Pellegrini odvolal ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (fotografie)
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Navrhne Fico na post ministra životného prostredia Kuffu? Štátny tajomník mal s premiérom konštruktívnu debatu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) bude pár dní viesť rezort životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kuffa (SNS) predpokladá, že by sa do dvoch týždňov mohol stať ministrom. Premiér, ktorého v stredu prezident Peter Pellegrini po odvolaní Tomáša Tarabu poveril dočasne riadením rezortu životného prostredia, vo štvrtok navštívil ministerstvo a podľa slov Kuffu mali konštruktívnu debatu.
Fico počas nej zopakoval, že rezort zostáva v rukách Slovenskej národnej strany (SNS). „Premiér potvrdil, že nemá záujem sedieť nad papiermi, to znamená, že pre mňa pripraví poverenie na podpisovanie vecí a chod ministerstva,“ informoval Kuffa.
Štátny tajomník tak očakáva, že ho premiér navrhne v najbližšej dobe na post ministra životného prostredia. To, či je Fico ochotný ho navrhnúť, sa ho Kuffa však nikdy nepýtal.
Naďalej každopádne platí, že Kuffa je jediným nominovaným zo strany SNS. „Dajme tomu, že sa medzi sebou ešte doťahujú. Je to ale medzi predsedami koaličných strán,“ dodal. Súčasne avizoval aj personálne zmeny na vedúcich pozíciach na základe požiadaviek SNS. Medzi nimi bude napríklad pozícia generálneho tajomníka služobného úradu.
Predseda vlády avizoval po návšteve ministerstva tlačovú besedu, tá sa však napokon neuskutočnila. „Mal mať tlačovku s bývalým ministrom Tomášom Tarabom. To, že ju zrušil, vnímam pozitívne. Načo je dobré hrotiť situáciu, a teraz tu niečo chváliť. Taraba sa vie pochváliť aj sám, on je tým známy,“ uzavrel Kuffa.
Fotogaléria k článku: Prezident SR Peter Pellegrini odvolal ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (fotografie)
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Navrhne Fico na post ministra životného prostredia Kuffu? Štátny tajomník mal s premiérom konštruktívnu debatu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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