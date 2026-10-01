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01. októbra 2026

Vorvaň prerazil trup jachty, štyria členovia posádky bojovali 18 hodín o život


Tagy: Jachta Potopenie lode Vorvane

Štvorica bojovala celú noc s prenikajúcou vodou, poškodenú jachtu napokon opustila krátko pred jej potopením. Štyria členovia posádky 16-metrovej jachty Tai Tam prežili ...



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gettyimages 2244756567 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Štvorica bojovala celú noc s prenikajúcou vodou, poškodenú jachtu napokon opustila krátko pred jej potopením.


Štyria členovia posádky 16-metrovej jachty Tai Tam prežili dramatických približne 18 hodín na otvorenom mori po tom, ako vorvaň tuponosý prerazil trup ich plavidla v odľahlej časti južného Pacifiku. Jachta sa napokon potopila, námorníkov však zachránila kontajnerová loď.


Incident sa stal približne 250 námorných míľ severne od ostrova Norfolk. Austrálčanka Jemma Cooperová, ktorá v tom čase kormidlovala, uviedla, že náraz ju odhodil od kormidla. „Ozvala sa akási hlasná rana. Celú loď to odhodilo nabok,“ povedala.

Zasahovalo vojenské letectvo


Posádka následne zbadala pri ľavoboku šesť až osem vorvaňov. Náraz poškodil kormidlo, trup aj sklolaminátovú konštrukciu a do lode začala prudko prenikať voda.

„Bolo takmer okamžite jasné, že je to veľmi vážne,“ povedal Jeremy Cooper, ktorý v čase nárazu spal v podpalubí.

Približne 30 minút po kolízii posádka aktivovala núdzový maják a vyslali signál mayday. Novozélandské vojenské letectvo vyslalo do oblasti hliadkové lietadlo P-8A Poseidon, ktoré nadviazalo rádiové spojenie a koordinovalo záchranu.

Boj o život


Francúzsky člen posádky Martin Jaffre sa pokúšal prienik vody spomaliť všetkým, čo mal k dispozícii, vrátane montážnej peny.

Dokonca sa ponoril pod plavidlo, aby poškodenie skontroloval. Posádka zároveň ručne vylievala vodu a snažila sa udržať motor v chode.

Neskoro večer štvorica jachtu opustila a presunula sa do záchranného člna. V noci preťala lano spájajúce čln s jachtou zo strachu, že ich potápajúce sa plavidlo stiahne pod hladinu.

Šťastný koniec


V nedeľu o 06.00 hod. námorníkov zachránila 143-metrová kontajnerová loď MV Sofrana Surville.

„Bolo to nádherné, nádherné, a zároveň to malo strašný, strašný koniec – ale našťastie bez straty na životoch,“ povedal Cooper po záchrane.


Zdroj: SITA.sk - Vorvaň prerazil trup jachty, štyria členovia posádky bojovali 18 hodín o život © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jachta Potopenie lode Vorvane
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