Hudobné festivaly na letisku Piešťany končia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Piešťany 4. septembra – Zvýšený nárast leteckej dopravy na Letisku Piešťany má za následok, že sa na ňom už nebudú konať hudobné letné festivaly. Festival Grape i iné podujatia si tak musia nájsť nové miesto.





Majoritný vlastník letiska Trnavský samosprávny kraj (TTSK) uviedol, že príprava takýchto veľkých podujatí si vyžaduje niekoľko týždňov príprav a má zásadný vplyv na prevádzku letiska. "Jednou z našich priorít bola záchrana a rozlietanie letiska v Piešťanoch. Po necelých dvoch rokoch sa nám ho podarilo nielen zachrániť, ale máme historicky prvé charterové lety do Egypta a Turecka," uviedol v stanovisku predseda TTSK Jozef Viskupič.Letisko je využívané aj na iné súkromné či armádne účely a v tomto roku sa na ňom konal prvý ročník leteckých dní – Festival letectva Piešťany. "V ňom chceme s partnermi pokračovať aj v najbližších rokoch," uviedol Viskupič.Dlhodobým zámerom je získavať pre letisko ďalšie dovolenkové destinácie, rovnako ako pravidelné letecké linky do Piešťan. Ďalšie pravidelné letecké spojenia podľa Viskupiča budú prínosom nielen pre letisko, ale výrazne pomôžu cestovnému ruchu v regióne, najmä v súvislosti so silnou tradíciou kúpeľníctva v meste Piešťany. Letisko má výnimočnú geografickú polohu a môže byť úspešným regionálnym letiskom.