11. augusta 2025

Huliak chce zvýšiť príjmy štátu o stovky miliónov, navrhuje jednopercentné navýšenie odvodu z hazardu – VIDEO


Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR predstavilo návrh opatrení, ktoré by mohli zvýšiť príjmy štátu v rozmedzí 200 až ...



snimka obrazovky 2025 08 11 131223 676x390 11.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR predstavilo návrh opatrení, ktoré by mohli zvýšiť príjmy štátu v rozmedzí 200 až 300 miliónov eur.


„Toto je náš príspevok ku konsolidácii. Keď dokáže s takýmto opatrením prísť Ministerstvo cestovného ruchu a športu a môže priniesť do rozpočtu 300 miliónov, dokážu to určite aj iné ministerstvá. Štát musí začať šetriť na sebe, bez toho, aby zdierali bežných pracujúcich ľudí a malých a stredných podnikateľov,“ uviedol minister Rudolf Huliak.

Navýšenie odvodov


Medzi hlavné návrhy patrí navýšenie odvodu z hazardu maximálne o 1 % na 28 %. „S vyšším percentom odvodu nesúhlasíme, pretože by zásadne poškodilo Tipos, ako aj celý trh stávkových spoločností. Výsledkom by bol pokles výberu odvodu a presun hráčov do nelegálnych online kasín,“ upozorňuje Huliak.

Ministerstvo tiež navrhuje novelu zákona o hazarde, ktorá umožní Tiposu prevádzkovať samoobslužné terminály na číselné lotérie, otvoriť kamenné kasína a vytvoriť Komoru stávkových spoločností, kde Tipos bude predsedať.

Blokovanie online kasín


Ministerstvo je proti liberalizácii trhu s číselnými lotériami a trvá na tom, aby ich prevádzkoval iba Tipos. Navrhuje tiež okamžité blokovanie nelegálnych online kasín, čo by podľa prepočtov mohlo priniesť ročný prínos na tržbách stávkových spoločností 800 mil. až 1,3 miliardy eur, z čoho by odvod z hazardu predstavoval 230-320 miliónov eur. „Poľsko blokuje približne 50-tisíc stránok, SR len vyše 400,“ upozorňuje rezort.

Cieľom návrhov je zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu bez znižovania prostriedkov pre cestovný ruch a šport. Ministerstvo zároveň vyzýva na efektívnejšie čerpanie eurofondov, ktoré by mohlo priniesť ďalšie príjmy z DPH, daní a zvýšiť zamestnanosť. „Keby sa eurofondy čerpali tak, ako v Poľsku, nemuseli by sme konsolidáciu takto radikálne riešiť,“ dodal Huliak. Minister vyzval aj ostatné rezorty, aby prišli s vlastnými opatreniami na konsolidáciu verejných financií.

Zdroj: SITA.sk - Huliak chce zvýšiť príjmy štátu o stovky miliónov, navrhuje jednopercentné navýšenie odvodu z hazardu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

