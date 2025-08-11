Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
11. augusta 2025

Záchranná akcia so smutným koncom, poľský horolezec neprežil pád vo Vysokých Tatrách


Pondelková záchranná akcia vo Vysokých Tatrách mala smutný koniec. O život tam po páde prišiel 41-ročný poľský horolezec. Informovala o tom



11.8.2025 (SITA.sk) - Pondelková záchranná akcia vo Vysokých Tatrách mala smutný koniec. O život tam po páde prišiel 41-ročný poľský horolezec. Informovala o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na sociálnej sieti. Jeho spolulezec mal väčšie šťastie.


Záchranársky vrtuľník z Popradu bol v pondelok dopoludnia privolaný do Vysokých Tatier, kde v oblasti Lavínového sedla spadli dvaja poľskí horolezci. V Starom Smokovci sa k posádke pripojili aj horskí záchranári.

Po prílete do určenej oblasti boli spolu s lekárom vysadení do náročného a exponovaného terénu pomocou palubného navijaka. Kým jeden horolezec utrpel pri páde zranenia nezlučiteľné so životom, druhý 46-ročný utrpel otvorenú zlomeninu predkolenia.

Po primárnom ošetrení bol z miesta evakuovaný, lekár mu podal liečbu a následne bol letecky transportovaný do nemocnice v Poprade," uviedli leteckí záchranári.

Zdroj: SITA.sk

nasledujúci článok >>
Slovenskí hasiči pomáhajú pri hasení požiarov v Albánsku, zasahuje aj náš vrtuľník – FOTO
<< predchádzajúci článok
Huliak chce zvýšiť príjmy štátu o stovky miliónov, navrhuje jednopercentné navýšenie odvodu z hazardu – VIDEO

