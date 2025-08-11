|
|
Pondelok 11.8.2025
|
Meniny má Zuzana
|
|Denník - Správy
Záchranná akcia so smutným koncom, poľský horolezec neprežil pád vo Vysokých Tatrách
Pondelková záchranná akcia vo Vysokých Tatrách mala smutný koniec. O život tam po páde prišiel 41-ročný poľský horolezec. Informovala o tom
11.8.2025 (SITA.sk) - Pondelková záchranná akcia vo Vysokých Tatrách mala smutný koniec. O život tam po páde prišiel 41-ročný poľský horolezec. Informovala o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na sociálnej sieti. Jeho spolulezec mal väčšie šťastie.
Záchranársky vrtuľník z Popradu bol v pondelok dopoludnia privolaný do Vysokých Tatier, kde v oblasti Lavínového sedla spadli dvaja poľskí horolezci. V Starom Smokovci sa k posádke pripojili aj horskí záchranári.
Po prílete do určenej oblasti boli spolu s lekárom vysadení do náročného a exponovaného terénu pomocou palubného navijaka. Kým jeden horolezec utrpel pri páde zranenia nezlučiteľné so životom, druhý 46-ročný utrpel otvorenú zlomeninu predkolenia.
„Po primárnom ošetrení bol z miesta evakuovaný, lekár mu podal liečbu a následne bol letecky transportovaný do nemocnice v Poprade," uviedli leteckí záchranári.
Zdroj: SITA.sk - Záchranná akcia so smutným koncom, poľský horolezec neprežil pád vo Vysokých Tatrách © SITA Všetky práva vyhradené.
