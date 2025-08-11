Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Zo zahraničia

11. augusta 2025

Pred rokovaním Trump-Putin sa ministri zahraničia EÚ stretávajú na mimoriadnej schôdzke


Tagy: Európska únia vojna na Ukrajine

Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok stretávajú na mimoriadnom rokovaní, aby prediskutovali ďalšie kroky pred schôdzkou prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Na ...



belgium_eu_foreign_ministers_34819 676x451 11.8.2025 (SITA.sk) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok stretávajú na mimoriadnom rokovaní, aby prediskutovali ďalšie kroky pred schôdzkou prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Na rokovaní európskych ministrov sa zúčastní ich ukrajinský kolega Andrij Sybiha.


Ako predpoklad akéhokoľvek mierového urovnania Moskva žiada, aby Kyjev stiahol svojich vojakov z regiónov, ktoré chce Moskva, aby sa Ukrajina zaviazala, že bude neutrálnym štátom, nebude dostávať pomoc z USA a EÚ a nevstúpi do NATO. Kyjev uviedol, že nikdy neuzná ruskú kontrolu nad svojím suverénnym územím, hoci pripustil, že o získaní územia obsadeného Ruskom sa bude musieť rozhodnúť diplomatickou cestou, nie na bojisku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok varoval pred kapituláciou. „Rusko odmieta zastavenie zabíjanie a preto nesmie dostávať žiadne odmeny ani výhody. A to nie je len morálny postoj, je racionálny. Ústupky vraha nepresvedčia,“ uviedol vo vyhlásení na sociálnych sieťach.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Európska únia vojna na Ukrajine
