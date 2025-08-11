|
Pred rokovaním Trump-Putin sa ministri zahraničia EÚ stretávajú na mimoriadnej schôdzke
Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok stretávajú na mimoriadnom rokovaní, aby prediskutovali ďalšie kroky pred schôdzkou prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Na ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok stretávajú na mimoriadnom rokovaní, aby prediskutovali ďalšie kroky pred schôdzkou prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Na rokovaní európskych ministrov sa zúčastní ich ukrajinský kolega Andrij Sybiha.
Ako predpoklad akéhokoľvek mierového urovnania Moskva žiada, aby Kyjev stiahol svojich vojakov z regiónov, ktoré chce Moskva, aby sa Ukrajina zaviazala, že bude neutrálnym štátom, nebude dostávať pomoc z USA a EÚ a nevstúpi do NATO. Kyjev uviedol, že nikdy neuzná ruskú kontrolu nad svojím suverénnym územím, hoci pripustil, že o získaní územia obsadeného Ruskom sa bude musieť rozhodnúť diplomatickou cestou, nie na bojisku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok varoval pred kapituláciou. „Rusko odmieta zastavenie zabíjanie a preto nesmie dostávať žiadne odmeny ani výhody. A to nie je len morálny postoj, je racionálny. Ústupky vraha nepresvedčia,“ uviedol vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Pred rokovaním Trump-Putin sa ministri zahraničia EÚ stretávajú na mimoriadnej schôdzke © SITA Všetky práva vyhradené.
