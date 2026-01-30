|
Piatok 30.1.2026
Meniny má Ema
Denník - Správy
29. januára 2026
Huliak podpísal dočasné pozastavenie verejných prostriedkov pre Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ)
Minister nešpecifikoval presné dôvody, na ktoré kontrolór poukázal.
Zdieľať
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ). Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii. Zväz reagoval stanoviskom, v ktorom konštatoval, že neboli vo vzťahu k SFZ zistené žiadne závažné nedostatky, a zároveň, že rozhodnutie ministerstva nemá pre takýto zásah dostatočný právny základ.
Minister nešpecifikoval presné dôvody, na ktoré kontrolór poukázal. „Hlavný kontrolór športu vykonáva v SFZ kontrolu. Včera, 28. januára, mi bolo doručené písomné stanovisko od hlavného kontrolóra športu, v ktorom ma informuje, že počas prebiehajúcej kontroly nadobudol dôvodné podozrenie zo závažného nedostatku na strane SFZ. Vo svojom stanovisku požiadal ministerstvo neodkladne konať v zmysle zákona o športe. Požiadal ma o okamžité dočasné zastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov SFZ. Na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Dnes som podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči SFZ,“ oznámil Huliak.
Kontrola, ktorú má na starosti hlavný kontrolór športu Ján Magura, stále prebieha. „Počas trvania tohto pozastavenia nemožno v zmysle zákona o športe poskytnúť SFZ žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Voči tomuto osvedčeniu nie je možné podať odvolanie a jeho účinky nastávajú dnešným dňom, to znamená 29. januára 2026. MCRŠ toto dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bolo vydané. Stane sa tak vtedy, keď nám hlavný kontrolór športu, ktorý kontrolu vykonáva, poskytne takéto stanovisko. Predmetné osvedčenie bude SFZ doručené a je na nich, aby predovšetkým v komunikácii s hlavným kontrolórom športu poskytli potrebnú súčinnosť a pri jeho kontrolnej činnosti odstránili všetky dôvody, ktoré spôsobujú dôvodné podozrenia hlavného kontrolóra športu zo závažných nedostatkov. V praxi to znamená, že MCRŠ nemôže počas platnosti osvedčenia poukázať SFZ žiadne finančné prostriedky. Kontrola v SFZ stále prebieha, a preto sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym dôvodom, pre ktoré bolo toto osvedčenie vydané,“ pokračoval minister.
Huliak v predošlých mediálnych výstupoch kritizoval hospodárenie zväzu na čele s prezidentom Jánom Kováčikom. Vo štvrtok hovoril o závažných zisteniach, ktoré však nekonkretizoval. SFZ má nateraz prísť o 3,5 milióna eur. „Tento stav ma voči slovenskému futbalu naozaj veľmi mrzí. Ako minister však nemám inú možnosť, ako na podnet hlavného kontrolóra konať tak, ako v tomto prípade. Dúfam, že všetky nezrovnalosti sa čoskoro vyriešia a budeme môcť SFZ poukázať finančné prostriedky, na ktoré má podľa zákona o športe nárok. Konám v závislosti od informácií hlavného kontrolóra športu, ktorý je viazaný mlčanlivosťou v prípade prebiehajúcej kontroly, takže otázky ohľadom tohto vám nedokážem momentálne zodpovedať. Momentálne SFZ má nárok zo zákona o športe na celú ročnú tranžu 13.995.000 eur, ktorá sa vypláca v štyroch častiach a tá prvá časť, zhruba 3,5 milióna, mala byť vyplatená do konca januára,“ doplnil minister.
Ján Kováčik je na čele SFZ od 25. septembra 2010, pričom po opätovnom zvolení do funkcie prezidenta SFZ vo februári roku 2014 bol vo februári roku 2018 jednomyseľne zvolený na tretie štvorročné funkčné obdobie. Ďalšie voľby sú naplánované už na 27. februára 2026 a kandidatúru proti Kováčikovi oznámil generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.
SFZ už obdržal stanovisko kontrolóra aj rozhodnutie MCRŠ o dočasnom pozastavení financovania. „SFZ konštatuje, že minister cestovného ruchu a športu aj naďalej pokračuje v snahách o zasahovanie do autonómie národného športového zväzu. Po oboznámení sa s týmito dokumentmi SFZ konštatuje, že zo strany Hlavného kontrolóra športu neboli vo vzťahu k SFZ zistené žiadne závažné nedostatky, a zároveň, že rozhodnutie ministerstva nemá pre takýto zásah dostatočný právny základ. Je preto zrejmé, že dôvody označované ako 'závažné' neboli na tlačovej konferencii konkretizované nie pre prebiehajúcu kontrolu, ale zjavne preto, že zverejnenie obsahu predložených dokumentov by umožnilo verejnosti urobiť si jednoznačný záver o absencii dôvodov pre dočasné pozastavenie financovania,“ uviedol SFZ v stanovisku na svojom webe.
Zväz považuje za nedôvodné, že MCRŠ označilo nedostatky za závažné. Toto označovanie vníma ako snahu ovplyvniť blížiacu sa volebnú konferenciu SFZ. „Zároveň, všetky doteraz ukončené kontroly zo strany MCRŠ za roky 2023 a 2024 sa skončili výsledkom, podľa ktorého SFZ bolo povinné vrátiť spolu 8.221,71 eur z celkovej poskytnutej sumy zo štátneho rozpočtu za dva roky vo výške 29.953.012 eur, čo predstavuje 0,0274 %. Dnes (vo štvrtok) prišli aj výsledky kontroly použitia verejných prostriedkov vo výške 2.399.985 eur týkajúce sa výstavby štadióna v Prešove s výsledkom 0 eur na vrátenie. Nijako sa teda nepotvrdili slová R. Huliaka z jesene 2025, že 'má na stole dôkazy, ktoré mu už teraz umožňujú odobrať akreditáciu SFZ'. Preto aj otvorenie ďalšej kontroly až na začiatku roku 2026 považujeme už len za pokus prekryť túto skutočnosť a 'za každú cenu' nájsť dôvod a spôsob, ako pokračovať v zasahovaní do autonómie SFZ. Predmet kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu č. 2026/1 sa nijako netýka verejných finančných prostriedkov, ale financií, ktoré SFZ získal od UEFA spôsobom, ktorý upravujú predpisy SFZ a ktorý svojím uznesením (nad rámec požiadaviek jeho predpisov) schválil Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 2. júna 2025, o čom bola verejnosť informovaná štandardným spôsobom (komuniké, zápisnica). Skutočnosť, že hlavný kontrolór športu sa uvedenou záležitosťou začal oficiálne zaoberať o viac ako sedem mesiacov neskôr a v období tesne pred volebnou konferenciou SFZ navodzuje dojem jej vykonštruovanosti a účelovost. Navyše, funkciu hlavného kontrolóra športu zastáva človek, ktorý je vysokým funkcionárom toho istého politického subjektu ako minister, čo vyvoláva dôvodné pochybnosti o jeho nestrannosti a politickej neutralite výkonu kontrolnej činnosti. SFZ vo svojej oficiálnej reakcii vzniesol námietku zaujatosti voči hlavnému kontrolórovi športu a upozornil na jeho zrejmý konflikt záujmov. Napriek tomu sa do dnešného dňa hlavný kontrolór športu ani Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR s touto námietkou ecne nevysporiadali a nebolo vydané žiadne formálne stanovisko ani rozhodnutie, ktoré by sa jasne a preskúmateľne vyjadrovalo k otázke nestrannosti výkonu kontrolnej činnosti a k okolnostiam namietaného konfliktu záujmov. SFZ preto považuje postup kontrolných orgánov v tejto časti za neakceptovateľný a za ďalší prvok, ktorý posilňuje pochybnosti o účelovosti a politickej motivácii celej veci,“ uviedol riadiaci orgán slovenského futbalu.
Zväz sa chce voči rozhodnutiu ministra Huliaka brániť všetkými dostupnými prostriedkami. „Trvalé a stupňujúce sa snahy o zasahovanie do autonómie SFZ a ovplyvňovanie volieb do jeho najvyšších funkcií a orgánov zo strany ministra Huliaka nadobudlo taký rozsah, že súčasnú situáciu na Slovensku už podrobne monitorujú Európska futbalová únia (UEFA) a Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). V spoločnom liste dôrazne odmietajú priame aj nepriame zasahovanie 'tretích strán' (third party) do volebného procesu ako aj vnútorného fungovania a riadenia SFZ, pretože je to zásadnom rozpore s príslušnými ustanovení predpisov FIFA a UEFA. MCRŠ pozastavilo financovanie národného športového zväzu, pričom kontrolná činnosť nebola ukončená. SFZ neobdržal správu o kontrolnej činnosti, nedostal priestor sa k prípadne zisteným nedostatkom vyjadriť ani šancu splniť nápravné opatrenia a vyjadriť sa k lehotám. Nikdy doteraz ministerstvo, pod ktorý šport kompetenčne spadal, nikdy doposiaľ nepozastavilo financovanie národného športového zväzu pred právoplatným ukončením kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu. Je to veľmi nebezpečný precedens pre celú športovú obec. SFZ sa voči rozhodnutiu ministra Huliaka bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami,“ dodal SFZ.
