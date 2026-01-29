Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gašpar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. januára 2026

Lobotka predvádza v Neapole svoje herné kvality: Som tu šťastný


Tagy: Stanislav Lobotka

Za približne šesť rokov vybojoval 31-ročný stredopoliar s klubom dva majstrovské tituly (2023, 2025), jeden Taliansky pohár (2020) a taliansky Superpohár (2026).



Zdieľať
Lobotka predvádza v Neapole svoje herné kvality: Som tu šťastný

Od januára 2020 je slovenský futbalista Stanislav Lobotka súčasťou talianskeho Neapola. Za približne šesť rokov vybojoval 31-ročný stredopoliar s klubom dva majstrovské tituly (2023, 2025), jeden Taliansky pohár (2020) a Taliansky superpohár (2026). Medzi fanúšikmi je obľúbený, pochvalné slová dostáva aj od konkurencie. Pre reprezentanta Slovenska sa Neapol stal druhým domovom.


O neapolskom prostredí je dlhodobo známe, že patrí k najnáročnejším v rámci Serie A. Klub žije odkazom legendárneho Diega Maradonu, ale aj ďalšieho Slováka obliekajúceho dres SSC v minulosti, Mareka Hamšíka. „Nikdy som sa nebál hrať futbal. Vždy sa snažím, aby som nestratil loptu, našiel riešenie a urobil čo najlepšiu prihrávku,“ prezradil Lobotka v rozhovore pre The Athletic.

Dosiahnutými úspechmi počas doterajšieho pôsobenia v Neapole preukázal, ako dôležitou súčiastkou je v plánoch trénera Antonia Conteho. V minulosti sa spomínal záujem európskych veľkoklubov, ale Lobotka naďalej zostáva súčasťou „Partenopei“. „Mal som šťastie, v každom klube som mal dobrého trénera. Nikdy mi nepovedali, že nebudem hrať, alebo že som príliš nízky na svoj post. Snažím sa čítať hru, organizovať tím a vytvoriť šance. Keď vidím, že okolo spoluhráča je viac hráčov, tak neriskujem. Je to ako šach, len šach je ľahší, pretože pri ňom sedíte a rozmýšľate,“ vyjadril sa hráč Neapolu na margo svojej hry a prínosu na trávniku.

Na spoluprácu s trénerom Contem sa pýtal aj svojho reprezentačného kolegu Milana Škriniara: „Pôsobil pod ním v Interi Miláno. Povedal mi, že to nebude jednoduché, ale ak urobíš všetko, čo chce, tak na konci sezóny z toho bude úspech. Pod ním to bola najťažšia letná príprava v mojej kariére, bol som veľmi unavený. Po mentálnej a fyzickej stránke som vyrástol, takže všetko má svoj dôvod. Výrazne som sa zlepšil, hlavne v momentoch, keď nemám loptu. Sú to drobnosti, ale potom je vidieť, že mal pravdu a to vám dodáva sebavedomie.“

Pri zdravotných problémoch, ktoré ho sprevádzali počas aktuálnej sezóny, sa ukázalo, ako je slovenský reprezentant dôležitý pre dosiahnutie výsledkových cieľov Neapola. V Lige majstrov síce vypadol jeho tím po konci ligovej fázy, ale v Serie A je momentálne na štvrtej pozícii s deväťbodovou stratou na vedúci Inter Miláno. Neapolčanom by opäť rád doprial radosť zo zisku Scudetta. „Neapol je pre mňa ako druhý domov. Som tu šťastný. Po zisku titulu v roku 2023 sme sa cítili, ako keby sme zachránili svet. Všetko bolo po našom víťazstve zatvorené. Cítil som sa ako prezident krajiny,“ dodal na záver Lobotka.

Tagy: Stanislav Lobotka
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Futbalistom roka 2024 je Lobotka, trénerom Weiss starší (18. 3. 2025)
 Lobotka je najlepší futbalista SR za rok 2023: Pocity sú neopísateľné (20. 3. 2024)
 Lobotka v premiére za Neapol odohral iba 22 minút, Gattuso ho stiahol z taktických dôvodov (22. 1. 2020)



<< predchádzajúci článok
Liga majstrov: Trubin poslal Benficu do play off a Real mimo osmičku: Neuveriteľné

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 