Štvrtok 29.1.2026
Meniny má Gašpar
Denník - Správy
29. januára 2026
Lobotka predvádza v Neapole svoje herné kvality: Som tu šťastný
Za približne šesť rokov vybojoval 31-ročný stredopoliar s klubom dva majstrovské tituly (2023, 2025), jeden Taliansky pohár (2020) a taliansky Superpohár (2026).
Zdieľať
Od januára 2020 je slovenský futbalista Stanislav Lobotka súčasťou talianskeho Neapola. Za približne šesť rokov vybojoval 31-ročný stredopoliar s klubom dva majstrovské tituly (2023, 2025), jeden Taliansky pohár (2020) a Taliansky superpohár (2026). Medzi fanúšikmi je obľúbený, pochvalné slová dostáva aj od konkurencie. Pre reprezentanta Slovenska sa Neapol stal druhým domovom.
O neapolskom prostredí je dlhodobo známe, že patrí k najnáročnejším v rámci Serie A. Klub žije odkazom legendárneho Diega Maradonu, ale aj ďalšieho Slováka obliekajúceho dres SSC v minulosti, Mareka Hamšíka. „Nikdy som sa nebál hrať futbal. Vždy sa snažím, aby som nestratil loptu, našiel riešenie a urobil čo najlepšiu prihrávku,“ prezradil Lobotka v rozhovore pre The Athletic.
Dosiahnutými úspechmi počas doterajšieho pôsobenia v Neapole preukázal, ako dôležitou súčiastkou je v plánoch trénera Antonia Conteho. V minulosti sa spomínal záujem európskych veľkoklubov, ale Lobotka naďalej zostáva súčasťou „Partenopei“. „Mal som šťastie, v každom klube som mal dobrého trénera. Nikdy mi nepovedali, že nebudem hrať, alebo že som príliš nízky na svoj post. Snažím sa čítať hru, organizovať tím a vytvoriť šance. Keď vidím, že okolo spoluhráča je viac hráčov, tak neriskujem. Je to ako šach, len šach je ľahší, pretože pri ňom sedíte a rozmýšľate,“ vyjadril sa hráč Neapolu na margo svojej hry a prínosu na trávniku.
Na spoluprácu s trénerom Contem sa pýtal aj svojho reprezentačného kolegu Milana Škriniara: „Pôsobil pod ním v Interi Miláno. Povedal mi, že to nebude jednoduché, ale ak urobíš všetko, čo chce, tak na konci sezóny z toho bude úspech. Pod ním to bola najťažšia letná príprava v mojej kariére, bol som veľmi unavený. Po mentálnej a fyzickej stránke som vyrástol, takže všetko má svoj dôvod. Výrazne som sa zlepšil, hlavne v momentoch, keď nemám loptu. Sú to drobnosti, ale potom je vidieť, že mal pravdu a to vám dodáva sebavedomie.“
Pri zdravotných problémoch, ktoré ho sprevádzali počas aktuálnej sezóny, sa ukázalo, ako je slovenský reprezentant dôležitý pre dosiahnutie výsledkových cieľov Neapola. V Lige majstrov síce vypadol jeho tím po konci ligovej fázy, ale v Serie A je momentálne na štvrtej pozícii s deväťbodovou stratou na vedúci Inter Miláno. Neapolčanom by opäť rád doprial radosť zo zisku Scudetta. „Neapol je pre mňa ako druhý domov. Som tu šťastný. Po zisku titulu v roku 2023 sme sa cítili, ako keby sme zachránili svet. Všetko bolo po našom víťazstve zatvorené. Cítil som sa ako prezident krajiny,“ dodal na záver Lobotka.
