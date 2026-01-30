|
30. januára 2026
NHL: Slafkovský strelil 20. gól v sezóne mal 1+1 a bol hviezda proti Coloradu (video)
Slafkovský odohral takmer 17 minút a do štatistík mu pribudli aj štyri strely, jeden plusový bod, jeden hit a dve zblokované strely. Gólom v 50. minúte uzavrel skóre po tom, čo zblízka dorazil puk.
Zdieľať
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu nad Coloradom 7:3 v nočnom zápase NHL. V akcii boli aj Martin Fehérváry z Washingtonu, Erik Černák z Tampy Bay, Dalibor Dvorský zo St. Louis, Šimon Nemec z New Jersey, Martin Pospíšil z Calgary i Pavol Regenda zo San Jose, no ani jeden z nich sa nezapísal do kanadského bodovania.
Slafkovský odohral takmer 17 minút a do štatistík mu pribudli aj štyri strely, jeden plusový bod, jeden hit a dve zblokované strely. Gólom v 50. minúte uzavrel skóre po tom, čo zblízka dorazil puk. Bol to pre neho 20. presný zásah v sezóne, ktorým si vyrovnal osobný rekord zo sezóny 2023/2024. „Hneď od prvého striedania sme mali dobrý štart. Dostali sme sa do útočného pásma, celkovo sme hrali skvele. Dali sme dôležitý gól v presilovke a napokon dosiahli veľké víťazstvo. Teraz sa však už musíme sústrediť na sobotu (proti Buffalu, pozn.),“ povedal Slafkovský podľa nhl.com. Po 54 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 43 kanadských bodov (20+23). Montreal dosiahol štvrté víťazstvo z predošlých šiestich zápasov. Colorado, ktoré je naďalej najlepší tím súťaže, prehralo z predošlých ôsmich zápasov až šesť. Avalanche odohrali duel v Montreale v špeciálnych dresoch Quebec Nordiques.
Z víťazstva sa tešil aj obranca Šimon Nemec z New Jersey, jeho tím zvíťazil nad Nashvillom 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil kapitán Nico Hischier. Nemec odohral takmer 17 minút, počas ktorých sa prezentoval tromi zblokovanými strelami. Devils zvíťazili po dvoch prehrách. Nashville prehral tretí zápas po sebe a piaty z predošlých šiestich.
Po dvoch prehrách zvíťazili aj hráči Washingtonu, ktorí triumfovali na ľade Detroitu 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V nich sa presadili všetci traja hráči Capitals, rozhodujúci premenil Nick Dowd. Fehérváry odohral 21:39 min, počas ktorých nazbieral tri mínusové body, raz vystrelil na bránku a prezentoval sa aj dvoma hitmi a štyrmi zblokovanými strelami. Jednou asistenciou sa na víťazstve Detroitu podieľal útočník Patrick Kane. Vďaka tomuto bodu sa osamostatnil na prvom mieste v bodovaní hráčov narodených v USA. Od predošlého zápasu na ňom figuroval spoločne s Mikeom Modanom, obaja mali zhodne po 1374 bodov v základnej časti.
Útočník Dalibor Dvorský nepredĺžil svoju štvorzápasovú bodovú sériu, keď sa nezapísal do kanadského bodovania v zápase proti Floride. Jeho tím zdolal víťaza Stanleyho pohára z uplynulých dvoch sezón 5:4 a ukončil sériu piatich prehier. Dvorský odohral 13:31 min, počas ktorých dostal dva menšie tresty, raz vystrelil na bránku, rozdal dva hity a zblokoval jednu strelu. Na vhadzovaniach mal 50-percentnú úspešnosť, keď vyhral päť z desiatich.
Útočník Martin Pospíšil z Calgary sa prvého kanadského bodu a ani prvého víťazstva nedočkal ani vo štvrtom zápase prebiehajúcej sezóny. Jeho tím prehral v piatom zápase po sebe, keď domácej Minnesote podľahol 1:4. Slovenský útočník odohral 12:36 min, počas ktorých rozdal päť hitov - najviac zo všetkých hráčov v zápase. Odsedel si menší trest za faul lakťom, raz vystrelil na bránku a pribudol mu aj jeden mínusový bod.
Vo výborných výkonoch naopak pokračujú hráči Tampy Bay, ktorí si víťazstvom nad Winnipegom 4:1 upevnili pozíciu lídra Východnej konferencie. Erik Černák odohral v ich drese takmer 18 minút, počas ktorých rozdal tri hity, dvakrát vystrelil na bránku a zblokoval dve strely.
Presvedčivým krokom smerujú do play off aj hráči Caroliny. V noci na piatok zdolali Utah 5:4 a posunuli sa na 2. miesto vo Východnej konferencii. Brankár „hurikánov“ Brandon Bussi vychytal svoje 20. víťazstvo v NHL. Potreboval naň iba 23 zápasov a vytvoril tým nový rekord NHL.
Do kanadského bodovania sa v noci na piatok nezapísal ani Pavol Regenda zo San Jose. Jeho tím viedol po dvoch tretinách na ľade Edmontonu 3:0, no napokon prehral 3:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Zach Hyman. Regenda odohral takmer 14 minút. Edmonton dosiahol tretie víťazstvo v sérii, nad Sharks zvíťazil siedmykrát po sebe. „Je pekné mať tri víťazstvá v rade, no ešte dôležitejšie je, že sme zdolali tím, ktorý sme vďaka tomu udržali v tabuľke pod nami. Chceme byť čo najvyššie, najmä v našej divízii,“ poznamenal tréner Edmontonu Kris Knoblauch. Fair play gestom sa prezentovala ofenzívna hviezda „žralokov“ Macklin Celebrini. Za stavu 3:0 sa dostal do úniku, v ktorom ho bránil Matthias Ekholm a zdalo sa, že ho zasiahol hokejkou do tváre. Rozhodcovia signalizovali trest pre hráča Oilers, no Celebrini im naznačil, že ho hokejka nezasiahla. K vylúčeniu napokon nedošlo a Celebriniho gestu zatlieskali aj fanúšikovia Oilers. Sharks sú tesne za druhou voľnou kartou do play off v Západnej konferencii, no odohrali menej zápasov než ich konkurenti. „Myslím si, že sme dnes príliš skoro začali hrať defenzívne. Oni na nás vyvinuli tlak a bolo náročné zvládnuť ho,“ poznamenal obranca San Jose Timothy Liljegren.
Americký útočník so slovenskými koreňmi Alex Tuch sa štvrtým hetrikom v kariére podieľal na víťazstve Buffala nad Los Angeles 4:1. Pre Sabres to bolo piate víťazstvo v rade. „Do každého zápasu ideme s veľkým sebavedomím. Všetci sa snažíme hrať najlepšie ako vieme a ako tím chceme všetkým ukázať, že na to máme. Náš cieľ je zlepšovať sa každý deň,“ konštatoval Tuch. Tuch sa stal už 30. hráčom, ktorý strelil hetrik počas prebiehajúceho mesiaca. Ide o nový rekord NHL. Brankár Buffala Alex Lyon vychytal desiate víťazstvo po sebe, čím vytvoril nový rekord v histórii Sabres. „Od prvého dňa v kempe tvrdo bojoval. Prišiel s tým, že bude mať skôr pozíciu náhradníka, ale potom sa stal dôležitou súčasťou tímu a odviedol neuveriteľnú prácu. Naše výsledky sú aj jeho zásluha,“ povedal tréner Buffala Lindy Ruff podľa nhl.com. Kings prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
O sľubnej forme môžu hovoriť aj v Pittsburghu. Domáci Penguins zdolali Chicago 6:2 a dosiahli piate víťazstvo po sebe. V nahustenej tabuľke Východnej konferencie si upevnili pozíciu na mieste zaručujúcom play off. Blackhawks prehrali vo štvrtom zápase po sebe.
Druhýkrát v priebehu dvoch dní sa vo vzájomnom zápase stretli newyorské tímy Rangers a Islanders. „Ostrovania“ nadviazali na domáce víťazstvo 5:2 aj v Madison Square Garden, v ktorej zdolali svojho rivala 2:1. Bolo to pre nich tretie víťazstvo v sérii. Rangers sú naďalej na poslednom mieste tabuľky Východnej konferencie. V ich zostave opäť nefiguroval útočník Artemij Panarin, ktorého sa vedenie klubu snaží vymeniť.
V nočných zápasoch sa predstavili všetci siedmi slovenskí hokejisti, ktorí v súčasnosti nastupujú v NHL. Z tých, ktorí v sezóne 2025/2026 nastúpili, nehral iba zranený útočník Calgary Samuel Honzek. Na programe bolo celkovo pätnásť zápasov a 30 z 32 tímov, nehrali iba Columbus a Ottawa.
Hráči Bostonu sú v novom roku na domácom ľade naďalej stopercentní. Ich formu pocítila aj Philadelphia, ktorá prehrala v TD Garden 3:6. Pre Bruins to bolo deviate domáce víťazstvo v sérii. Flyers prehrali tretí zápas za sebou a desiaty z predošlých dvanástich.
Okrem Edmontonu stiahli trojgólové manko aj hráči Vegas, ktorí však napokon doma prehrali s Dallasom 4:5 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Po dvoch tretinách prehrávali 1:4, no tromi presnými zásahmi v tretej časti doviedli duel do predĺženia. V samostatných nájazdoch neskórovali raz, víťazný gól strelil Jason Robertson. Dallas dosiahol tretie víťazstvo po sebe, Golden Knights prehrali v uplynulých troch dueloch.
Najslabší tím súťaže Vancouver zvíťazil nad Anaheimom 2:0. Na triumfe mal výrazný podiel brankár Nikita Tolopilo, ktorý zneškodnil 32 striel. Čisté konto si však napokon nepripísal, keďže v úvode druhej tretiny ho na vyše dve minúty nahradil Kevin Lankinen, ktorý si pripísal jeden zákrok.
Hráči Toronta sa nevymanili z výsledkovej krízy ani na ľade Seattlu. Domáci triumfovali 5:2 a dosiahli tretie víťazstvo v sérii. Maple Leafs prehrali šiesty duel v rade a ôsmy z predošlých deviatich. Bolo to vôbec prvé domáce víťazstvo Kraken nad Maple Leafs od vstupu Seattlu do NHL v roku 2021.
NHL - sumáre
Boston Bruins - Philadelphia Flyers 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Góly: 10. Arvidsson (Mittelstadt, Minten), 11. Zacha (Geekie, Aspirot), 23. Minten (Mittelstadt), 37. Mittelstadt (Peeke, Minten), 39. Jeannot (Peeke, Kuraly), 57. Chusnutdinov (McAvoy, Aspirot) - 24. Konecny (Dvorak), 40. Grebjonkin (Konecny), 59. Mičkov (Barkey, Tippett. Brankári: Swayman - Ersson (41. Vladař), strely na bránku: 27:36.
Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Tuch (McLeod, Quinn), 12. Samuelsson (Dahlin, Quinn), 27. Tuch (Byram, Benson), 59. Tuch (Quinn, McLeod) - 28. Kempe (Fiala, Clarke). Brankári: Lyon - Kuemper, strely na bránku: 32:38.
Carolina Hurricanes - Utah Mammoth 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)
Góly: 4. Svečnikov, 38. Gostisbehere (Svečnikov, Jarvis), 59. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 59. Gostisbehere (Blake, Slavin), 60. Staal (Martinook, Chatfield) - 5. Yamamoto (McBain), 9. Yamamoto (Desimone, Carcone), 18. Peterka (Hayton), 28. Carcone (McBain, Yamamoto). Brankári: Bussi - Vejmelka, strely na bránku: 33:25.
Montreal Canadiens - Colorado Avalanche 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
Góly: 1. Dobson (Hutson, SLAFKOVSKÝ), 6. Suzuki (Demidov, Hutson), 8. Suzuki (Kapanen, Matheson), 37. Evans (Guhle, Bolduc), 38. Dach (Bolduc), 46. Carrier (Suzuki, Dach), 50. SLAFKOVSKÝ (Kapanen, Demidov) - 5. Nelson (Manson, Girard), 39. Kiviranta (Malinski, Drury), 45. Colton (Ničuškin). Brankári: Dobeš - Wedgewood, strely na bránku: 28:29.
New Jersey Devils - Nashville Predators 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 31. Hamilton (Hämeenaho, Gricjuk), 51. Bratt, 61. Hischier (Mercer) - 6. McCarron (Marchessault, Smith), 42. Forsberg (Wilsby). Brankári: Markström - Annunen, strely na bránku: 35:29.
New York Rangers - New York Islanders 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Góly: 43. Zibanejad (Gavrikov, Miller) - 38. Soucy (Šabanov, Mayfield), 39. Schaefer (Horvat). Brankári: Quick - Sorokin, strely na bránku: 21:21.
Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Góly: 12. Dewar (Acciari, Lizotte), 26. Kindel (Mantha, Wotherspoon), 36. Činachov (Malkin), 37. Mantha (Kindel, Shea), 40. Shea (Solovjov, Mantha), 54. Dewar (Acciari, Lizotte) - 10. Murphy (Greene, Nazar), 55. Bedard (Nazar). Brankári: Šilovs - Söderblom, strely na bránku: 44:20.
Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 15. James (Raddysh, Moser), 22. Raddysh (Gourde, Girgensons), 36. Gourde (Kučerov, Raddysh), 59. Kučerov (Gourde, Girgensons) - 33. Connor (Samberg, Scheifele). Brankári: Vasilevskij - Hellebuyck, strely na bránku: 37:23.
Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:4 pp a sn (0:1, 1:0, 2:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 30. Chiarot (DeBrincat, Kane), 59. DeBrincat (Larkin, Copp), 60. DeBrincat (Seider) - 7. Dowd (McMichael, Chychrun), 50. Strome (Ovečkin, Chychrun), 55. Chisholm (Chychrun, Strome), rozh. sn Dowd. Brankári: Gibson - Lindgren, strely na bránku: 21:23.
Minnesota Wild - Calgary Flames 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 3. Jurov (Tarasenko, Hunt), 11. Hinostroza (Middleton, Spurgeon), 58. Boldy (Kaprizov, Hughes), 58. Kaprizov (Faber, Eriksson Ek) - 46. Frost (Huberdeau). Brankári: Gustavsson - Cooley, strely na bránku: 24:30.
St. Louis Blues - Florida Panthers 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Góly: 5. Neighbours (Bučnevič, Kyrou), 8. Kyrou (Broberg), 15. Berggren (Faulk), 21. Sundqvist (Faulk), 60. Snuggerud (Bučnevič, Kyrou) - 4. Greer (Kunin, Vilmanis), 10. Reinhart (Tkachuk, Balinskis), 37. Tkachuk (Luostarinen, Bennett), 39. Tkachuk (Reinhart, Forsling). Brankári: Hofer - Tarasov, strely na bránku: 31:20.
Edmonton Oilers - San Jose Sharks 4:3 pp (0:3, 0:0, 3:0 - 1:0)
Góly: 42. Draisaitl (Bouchard, Kapanen), 57. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 60. Bouchard (Draisaitl, Ekholm), 62. Hyman (McDavid, Bouchard) - 1. Graf (Smith, Celebrini), 2. Gaudette (Eklund), 12. Misa (Liljegren, Dickinson). Brankári: Ingram - Askarov, strely na bránku: 32:20.
Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Góly: 2. Beniers (McCann, Eberle), 27. Wright (Schwartz, Larsson), 27. Montour (F. Gaudreau), 49. Wright (Montour), 58. McCann - 16. Robertson, 47. Rielly (Domi). Brankári: Daccord - Stolarz, strely na bránku: 22:31.
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 51. O´Connor (DeBrusk), 60. Blueger. Brankári: Tolopilo (21. Lankinen, 23. Tolopilo) - Dostál, strely na bránku: 26:33.
Vegas Golden Knights - Dallas Stars 4:5 pp a sn (0:1, 1:3, 3:0 - 0:1)
Góly: 25. Kolesar (Marner), 45. Smith (Kolesar), 54. Barbašov (Andersson, Stone), 60. Marner (Hertl) - 2. Duchene (Steel, Benn), 29. Bourque (Hintz, Robertson), 35. Bourque (Benn, Steel), 37. Johnston (Rantanen), rozh. nájazd Robertson. Brankári: Hill - Oettinger, strely na bránku: 21:27.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:57 1 1 2 +1 4 0
Šimon Nemec (New Jersey) 16:59 0 0 0 0 0 0
Erik Černák (Tampa Bay) 17:52 0 0 0 0 2 3
Martin Fehérváry (Washington) 21:39 0 0 0 -3 1 0
Martin Pospíšil (Calgary) 12:36 0 0 0 -1 1 2
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:31 0 0 0 0 1 4
Pavol Regenda (San Jose) 13:52 0 0 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
