Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
Štartujú krajské kolá McDonald´s Cupu
Tagy: McDonald’s Cup PR
5.5.2026 (SITA.sk) - Najlepšie školské futbalové tímy čaká boj o postup na majstrovstvá Slovenska.
Po týždňoch napínavých súbojov na školských a okresných ihriskách vstúpil McDonald’s Cup do ďalšej kľúčovej fázy. V pondelok 4. mája 2026 odštartovali krajské kolá 27. ročníka najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku, v ktorých sa v najbližších dvoch týždňoch stretnú malí futbalisti a futbalistky z celého Slovenska. Po napínavých súbojoch plných detských emócií a športového nasadenia sa včera na štadióne NŠK 1922 Bratislava z víťazstva a postupu na celoslovenské Finále – Sviatok futbalu tešili mladé talenty z Kalinkova, ktoré v bratislavskom krajskom kole zdolali Modru 5:4. Tretia priečka patrí futbalistom zo ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava III.
Najlepšie tímy z rekordných 1 130 zapojených základných škôl sa cez sito školských, regionálnych a okresných kôl prebojovali do zápolenia o titul majstra kraja a postup na celoslovenské finále. Sviatok futbalu sa tento rok uskutoční 10. – 11. júna 2026 v Košiciach.
Patróni turnaja sú futbalové vzory pre deti
Aj v tomto ročníku sú malým futbalistom vzorom známe mená slovenskej reprezentácie. Patrónmi turnaja sú kapitán AC Sparta Praha Lukáš Haraslín a brankárka slovenskej reprezentácie Mária Korenčiová, ktorí svojimi príbehmi a podporou motivujú deti, aby si futbal užívali s rovnakým nadšením, s akým kedysi začínali aj oni sami. Ambasádormi sú aj mladé futbalové talenty slovenskej futbalovej reprezentácie Mário Sauer a Tamara Morávková, ktoré ako deti hrali McDonald´s Cup.
Turnajové dianie sa teda presúva do ôsmich miest, kde víťazov okresov privítajú aj futbaloví influenceri a motivátori Smajlo a Kopačkovo či freestylerka Majka Freestyle.
Bratislavský kraj – pondelok 4.5.2026 - Novomestský športový klub 1922, Tomášikova 12444, Bratislava
Trnavský kraj – utorok 5.5.2026 - Areál zdravia Ivana Krasku 34, Trnava-Modranka
Žilinský kraj – streda 6.5.2026 - ŠportPark Turiec-Pltníky, Martin
Trenčiansky kraj – štvrtok 7.5.2026 - Futbalová akadémia, Na ostrove 241, Trenčín
Nitriansky kraj – pondelok 11.5.2026 - Futbalový štadión FC Nitra, Jesenského ul., Nitra
Banskobystrický kraj – utorok 12.5.2026 - MMŠ Radvaň, Sládkovičova 34A, Banská Bystrica
Prešovský kraj – streda 13.5.2026 - Národné tréningové centrum, Športová ul. 2, Poprad
Košický kraj – štvrtok 14.5.2026 - Košická futbalová aréna, Pri prachárni 13, Košice
Z ihriska na veľkú scénu
Pre mnohé deti je zápolenie o postup na majstrovstvá Slovenska najväčší turnajový zážitok v ich doterajšom živote. Reprezentujú svoju školu, zažívajú emócie zo zápasov a učia sa zvládať tlak aj radosť z víťazstva. McDonald’s Cup dlhodobo potvrdzuje, že práve na školských ihriskách sa rodia budúce futbalové talenty.
"McDonald’s Cup je pevnou súčasťou systému rozvoja mládežníckeho futbalu. Deti tu získavajú prvé skúsenosti so súťažným futbalom, učia sa tímovej spolupráci a budujú si vzťah k športu, ktorý im často zostane na celý život," hovorí Cyril Janoško zo Slovenského futbalového zväzu.
Futbal, ktorý rozvíja aj spája
Turnaj má nezastupiteľné miesto aj vo výchove detí. Futbal rozvíja motoriku, koordináciu, vytrvalosť aj schopnosť rýchlo sa rozhodovať. Zároveň učí deti spolupracovať, rešpektovať pravidlá a zvládať úspech aj neúspech.
"Futbal je mimoriadne komplexný šport. Buduje disciplínu, koncentráciu aj schopnosť niesť zodpovednosť. Deti si tieto zručnosti prenášajú aj do školy a bežného života," uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Ján Krišanda.
McDonald’s Cup zároveň vytvára inkluzívne prostredie, kde spolu nastupujú chlapci aj dievčatá. Každé dieťa má rovnakú šancu zapojiť sa, zažiť radosť z pohybu a byť súčasťou tímu.
"Turnaj prirodzene spája deti, školy aj komunity. Na ihrisku majú všetci rovnakú príležitosť zažiť radosť z hry a tímového úspechu," dopĺňa Lucia Poláčeková z organizačného tímu McDonald’s Cup.
Cesta za titulom pokračuje
Na školských ihriskách po celom Slovensku tak pokračuje futbalový príbeh, ktorý každoročne spája tisíce detí. A možno práve teraz sa medzi nimi rodí ďalší budúci reprezentant.
Krajské kolá sú poslednou zastávkou na ceste k majstrovskému titulu. Víťazi jednotlivých krajov sa predstavia na celoslovenskom finále – Sviatku futbalu, ktorý sa uskutoční v Košickej futbalovej aréne 10. – 11. júna 2026.
O McDonald’s Cup
McDonald’s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) a odborným garantom Slovenský futbalový zväz (SFZ). Od jeho začiatku ho organizačne aj finančne podporuje spoločnosť McDonald’s Slovakia a licenční partneri v rámci celého Slovenska.
Viac info o turnaji nájdete na www.mcdonaldscup.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Štartujú krajské kolá McDonald´s Cupu © SITA Všetky práva vyhradené.
Huliak s odvolaním neuspel. Musí sa ospravedlniť ochranárovi a zaplatiť nemajetkovú ujmu v sume 7 500 eur
IDEB prichádza doposiaľ v najsilnejšej podobe, nad Bratislavou budú lietať F-16 – VIDEO, FOTO
