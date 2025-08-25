Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2025

Správny súd v Košiciach zrušil dve opatrenia zdravotných poisťovní, ktoré nesúhlasili s úhradou výnimkového lieku


Správny súd v Košiciach na pojednávaní v piatok 22. augusta vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry SR, ktoré podala proti opatreniam zdravotných poisťovní ...



gettyimages 1403076965 scaled e1693222116181 676x459 25.8.2025 (SITA.sk) - Správny súd v Košiciach na pojednávaní v piatok 22. augusta vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry SR, ktoré podala proti opatreniam zdravotných poisťovní Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. o neudelení súhlasu s úhradou výnimkového lieku Voxzogo indikovaného v boji s achondropláziou.


Ako ďalej informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová, žaloby boli na správny súd podané po tom, čo nebolo vyhovené protestom prokurátora voči týmto opatreniam.

Správny súd v Košiciach sa v oboch prípadoch s právnymi závermi Generálnej prokuratúry SR stotožnil a opatrenia zdravotných poisťovní zrušil ako nezákonné," uviedla Drobová.


Zdroj: SITA.sk - Správny súd v Košiciach zrušil dve opatrenia zdravotných poisťovní, ktoré nesúhlasili s úhradou výnimkového lieku © SITA Všetky práva vyhradené.

