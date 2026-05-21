21. mája 2026

Huliakova strana navrhuje opatrenia na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, štátu majú ušetriť milióny eur


Strana Vidieka, na čele so súčasným ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom, navrhuje balík opatrení zameraný na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, predovšetkým z rómskych komunít. Cieľom je motivovať podnikateľov, aby prekonali bariéry pri zamestnávaní marginalizovaných skupín a zároveň povzbudiť aj samotných nezamestnaných k práci. Opatrenia by podľa výpočtov strany mohli do štátneho rozpočtu priniesť ročne 124 miliónov eur. Návrh chcú v najbližšom čase predstaviť rezortu práce i splnomocnencovi vlády pre rómske komunity, ambíciou strany je, aby išiel do parlamentu ako vládny návrh. Strana Vidieka o tom informovala vo štvrtok.

Strana pripravila súbor opatrení zameraných ako na zamestnávateľov, tak aj na zamestnancov. V balíku navrhujú, aby zamestnávateľovi, ktorý zamestná dlhodobo nezamestnaného človeka, boli za neho na dva roky odpustené zdravotné a sociálne odvody. Vytvoriť tiež chcú strop pre výšku splátky pri exekúcii, ktorá by podľa strany mohla byť obmedzená na 10 % z čistej mzdy počas dvoch rokov. Navrhujú tiež týmto ľuďom poskytovať právne poradenstvo pri riešení splátkových kalendárov a zabezpečiť im vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Sprísniť chcú tiež pravidlá v prípade závažných porušení pracovnej disciplíny.

Podľa Dany Kavorovej zo Strany Vidieka môže byť tento balík pre štátny rozpočet ziskový. Priblížila, že náklad na jedného nezamestnaného je v súčasnosti približne 330 eur mesačne. Ak sa však zamestná, štát nielenže ušetrí túto sumu, ale podľa strany získa aj ďalších 186 eur na daniach a odvodoch. Prínos pre štátnu kasu tak predstavuje 516 eur mesačne na jednu osobu. „Ak by sa nám podarilo zamestnať len 20 percent z dlhodobo nezamestnaných, pre štát to znamená prínos takmer 124 miliónov eur ročne,“ vypočítala Kavorová.

Návrh opatrení plánuje Strana Vidieka v najbližších dňoch predstaviť ako rezortu práce, tak aj splnomocnencovi vlády pre rómske komunity Alexandrovi Daškovi. Do parlamentu by ho následne chceli predložiť ako vládny návrh.


Zdroj: SITA.sk - Huliakova strana navrhuje opatrenia na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, štátu majú ušetriť milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.

