 Štvrtok 21.5.2026
 24hod.sk    Z domova

21. mája 2026

Okresný súd v Trnave bude o žiadosti Mikuláša Černáka o podmienečné prepustenie na slobodu rozhodovať ešte raz


21.5.2026 (SITA.sk) - Súd konštatoval, že nemá dostatočnú záruku, či odsúdený povedie v prípade prepustenia riadny život.


Krajský súd v Trnave vo štvrtok zrušil uznesenie Okresného súdu v Trnave, ktorý zamietol žiadosť na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka a občianskeho združenia Reštart – nový život o jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Zároveň uložil okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Černák aj Reštart - nový život proti uzneseniu Okresného súdu v Trnave zo septembra minulého roku podali sťažnosť, o ktorej dnes na neverejnom zasadnutí rozhodoval krajský súd. Odsúdený Mikuláš Černák aj po zrušení uznesenia nateraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody.

Záruka riadneho života


„Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov. V odôvodnení svojho rozhodnutia neuviedol, ako vyhodnotil ostatné vykonané dôkazy a aké z nich vyvodil závery, čo spôsobilo, že rozhodnutie bolo sčasti nepreskúmateľné pre nedostatok náležitého odôvodnenia,“ informoval hovorca Krajského súdu v Trnave Martin Pogádl.

Krajský súd v Trnave po zrušení napadnutého uznesenia nerozhodol vo veci sám, pretože dospel k záveru, že je potrebné doplniť dokazovanie, ako aj z dôvodu, že je potrebné v podstatnej časti doplniť odôvodnenie rozhodnutia o návrhu na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody tak, aby bolo stranám konania zachované právo na dvojinštančné konanie.

Okresný súd v Trnave odmietol uznesením zo septembra minulého roku podmienečne prepustiť bývalého prvého muža slovenského podsvetia Černáka na slobodu. Súd konštatoval, že nemá dostatočnú záruku, či odsúdený povedie v prípade prepustenia riadny život, a to vzhľadom na jeho osobnosť a spôsob páchania trestnej činnosti.

Bagatelizácia zodpovednosti


Trest odňatia slobody si odsúdený Mikuláš Černák momentálne odpykáva v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Černák si nepomohol svojimi vyjadreniami v súvislosti s 90. rokmi minulého storočia, kedy bol obávaným mužom slovenského podsvetia, ktoré označil za zlé obdobie.

"Aj po 27 rokoch výkonu trestu odsúdený stále poukazuje na obdobie 90. rokov, čo súd vníma ako bagatelizáciu osobnej zodpovednosti a presun viny na vonkajšie faktory, konkrétne na „zlé obdobie“ 90. rokov, namiesto jediného priznania, a to zlyhania vlastného charakteru a morálky,“ píše sa v uznesení Okresného súdu v Trnave.

Obhajca Erik Magál na verejnom zasadnutí Okresného súdu v Trnave, ktoré sa konalo vo väznici v Leopoldove, zasa uviedol, že vôbec po prvýkrát v slovenských justičných podmienkach prišlo k situácii, keď odsúdeného na doživotný trest odňatia slobody odporúča prepustiť z výkonu trestu aj samotný riaditeľ ústavu na výkon trestu.

Podmienky prepustenia


Predpokladom podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody je kumulatívne splnenie troch podmienok. Černák vykonal potrebnú časť uloženého a nariadeného trestu odňatia slobody, vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie, čím dve z podmienok splnil. Súd však nepresvedčil o tom, že v budúcnosti povedie riadny život, teda že neexistuje príliš veľké riziko jeho recidívy.

Z obsahu spisu vyplýva, že Mikuláš Černák bol doposiaľ 12-krát súdne trestaný. Prokurátorka Monika Badanská po preskúmaní jednotlivých rozsudkov skonštatovala, že odsúdený zavraždil celkovo 28 osôb. Vraždy boli podľa nej charakteristické zákernosťou konania odsúdeného, ľsťou a s mimoriadne vysokým stupňom brutality a agresivity.


Zdroj: SITA.sk - Okresný súd v Trnave bude o žiadosti Mikuláša Černáka o podmienečné prepustenie na slobodu rozhodovať ešte raz

