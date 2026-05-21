 Štvrtok 21.5.2026
 Zo zahraničia

21. mája 2026

Tri členské štáty EÚ žiadajú sankcie proti izraelskému ministrovi za ponižovanie aktivistov


Tagy: Blokáda Izraelská vláda Palestínčania Pásmo Gazy

Taliansko, Španielsko a Írsko vyzvali Európsku úniu na sankcie proti izraelskému ministrovi Ben Gvirovi po zverejnení videa so zadržanými aktivistami flotily smerujúcej do Gazy.



21.5.2026 (SITA.sk) - Taliansko, Španielsko a Írsko vyzvali Európsku úniu na sankcie proti izraelskému ministrovi Ben Gvirovi po zverejnení videa so zadržanými aktivistami flotily smerujúcej do Gazy.

Taliansko, Írsko a Španielsko vyzvali Európsku úniu (EÚ) na uvalenie sankcií proti krajne pravicovému izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi po zverejnení videa, na ktorom sú zadržaní aktivisti z flotily smerujúcej do Pásma Gazy nútení kľačať so zviazanými rukami.


Video zverejnené Ben Gvirom ukazovalo desiatky aktivistov zadržaných izraelskými silami na mori pri prevoze do prístavu Ašdod. Na záberoch kľačali s hlavami pri zemi a rukami zviazanými za chrbtom.



Obťažovanie a ponižovanie


Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že požiadal o sankcie proti izraelskému ministrovi za „zadržanie aktivistov v medzinárodných vodách a ich obťažovanie a ponižovanie v rozpore s najzákladnejšími ľudskými právami“.


Španielsky premiér Pedro Sánchez označil zábery za „neprijateľné“ a vyhlásil, že Brusel by mal konať urgentne.


Írsky premiér Micheál Martin v uniknutom liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi vyzval na ďalšie kroky voči Izraelu vrátane možného pozastavenia časti asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom.



Briti si predvolali veľvyslanca


Veľká Británia si vo štvrtok predvolala najvyššieho izraelského diplomata v krajine pre „poburujúce video“.


Aktivisti vyplávali minulý týždeň z Turecka na približne 50 plavidlách v rámci flotily Global Sumud, ktorá sa snažila prelomiť izraelskú blokádu Pásma Gazy.



Kontroverzný minister


Itamar Ben Gvir patrí medzi najkontroverznejších členov izraelskej vlády premiéra Benjamina Netanjahua.


Líder krajne pravicovej strany Židovská sila je známy tvrdými protiarabskými postojmi a opakovane čelí kritike zo zahraničia pre výroky o Palestínčanoch aj podporu rozširovania izraelských osád na okupovaných územiach.




Zdroj: SITA.sk

