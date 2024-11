Huliakovci sa stretli s Ficom, no nedohodli sa. Naďalej sa odmietajú podieľať na záujmoch vlády

19.11.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z Národnej koalície/NEKA , teda Rudolf Huliak Ivan Ševčík sa stretli s premiérom Robertom Ficom Smer-SD ), no nedohodli sa. O stretnutí poslancov a predsedu vlády na Úrade vlády SR informuje denník Postoj Predseda Národnej koalície Huliak mal denník v SMS správe informovať o tom, že zatiaľ k dohode nedošlo a kým sa situácia nevyrieši, on a ďalší dvaja poslanci z Národnej koalície sa nemienia podieľať na vládnych ani koaličných záujmoch. Koalícia tak má 76 poslancov. Rokovania s huliakovcami by ale podľa informácií denníka Postoj mali pokračovať.Poslanci za Národnú koalíciu/NEKA boli do parlamentu zvolení na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany (SNS) . Donedávna tiež boli súčasťou poslaneckého klubu národniarov, avšak vystúpili z neho. Strana na svojom nedávnom sneme vyjadrila záujem o ministerstvo z portfólia SNS, prioritne o ministerstvo životného prostredia