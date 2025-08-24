Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

24. augusta 2025

PMÚ zastavil správne konanie vo veci kartelovej dohody pre uplynutie lehoty na uloženie pokuty



Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) zastavil správne konanie vo veci podozrenia z kartelovej dohody z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na uloženie ...



pmu e1754325763387 676x567 24.8.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) zastavil správne konanie vo veci podozrenia z kartelovej dohody z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na uloženie pokuty. Konanie sa týkalo podnikateľov DIN - TECHNIK spol. s r.o., Ergasia Group s.r.o., PPS Gastro, s.r.o., a Triapex s.r.o v súvislosti s verejným obstarávaním spoločnosti LANDIS SK, s.r.o. na dodávku výrobnej technológie na výrobu praženej kávy a jej balenia.

Rozhodnutie z roku 2023 bolo zrušené


Správne konanie bolo začaté 11. novembra 2020. PMÚ pôvodne 10. novembra 2023 vydal rozhodnutie o uložení pokút za vytvorenie kartelu, ktoré však Rada PMÚ ako odvolací orgán 17. júna 2024 zrušila a prípad vrátila na nové prejednanie.

V novom konaní PMÚ prehodnotil skutkové okolnosti a zaradil do prípadu aj spoločnosť LANDIS, o ktorej mal podozrenie, že manipulovala priebeh súťaže. Dňa 18. októbra 2024 PMÚ oznámil podnikateľom predbežné závery o existencii kartelovej dohody a poskytol im priestor na vyjadrenie pred uložením pokuty.

Lehota na uloženie sankcie vypršala


Zákonná lehota na uloženie sankcie však uplynula 11. novembra 2024, pričom podnikatelia doručili svoje vyjadrenia až po tomto dátume. Z tohto dôvodu PMÚ správne konanie zastavil.

Navyše ani po uplynutí lehoty nezistil dôvod na konštatovanie porušenia súťažných pravidiel. Voči rozhodnutiu PMÚ sa účastníci môžu v zákonnej lehote odvolať.



Zdroj: SITA.sk - PMÚ zastavil správne konanie vo veci kartelovej dohody pre uplynutie lehoty na uloženie pokuty © SITA Všetky práva vyhradené.

Humanitárna pomoc Slovenska pre Gazu dosiahla 200-tisíc eur, Blanár zdôraznil solidaritu a potrebu prímeria
Kedy Ukrajinci očakávajú koniec vojny?, ukázal prieskum

