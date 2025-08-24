|
Nedeľa 24.8.2025
24. augusta 2025
PMÚ zastavil správne konanie vo veci kartelovej dohody pre uplynutie lehoty na uloženie pokuty
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) zastavil správne konanie vo veci podozrenia z kartelovej dohody z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na uloženie ...
24.8.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) zastavil správne konanie vo veci podozrenia z kartelovej dohody z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na uloženie pokuty. Konanie sa týkalo podnikateľov DIN - TECHNIK spol. s r.o., Ergasia Group s.r.o., PPS Gastro, s.r.o., a Triapex s.r.o v súvislosti s verejným obstarávaním spoločnosti LANDIS SK, s.r.o. na dodávku výrobnej technológie na výrobu praženej kávy a jej balenia.
Správne konanie bolo začaté 11. novembra 2020. PMÚ pôvodne 10. novembra 2023 vydal rozhodnutie o uložení pokút za vytvorenie kartelu, ktoré však Rada PMÚ ako odvolací orgán 17. júna 2024 zrušila a prípad vrátila na nové prejednanie.
V novom konaní PMÚ prehodnotil skutkové okolnosti a zaradil do prípadu aj spoločnosť LANDIS, o ktorej mal podozrenie, že manipulovala priebeh súťaže. Dňa 18. októbra 2024 PMÚ oznámil podnikateľom predbežné závery o existencii kartelovej dohody a poskytol im priestor na vyjadrenie pred uložením pokuty.
Zákonná lehota na uloženie sankcie však uplynula 11. novembra 2024, pričom podnikatelia doručili svoje vyjadrenia až po tomto dátume. Z tohto dôvodu PMÚ správne konanie zastavil.
Navyše ani po uplynutí lehoty nezistil dôvod na konštatovanie porušenia súťažných pravidiel. Voči rozhodnutiu PMÚ sa účastníci môžu v zákonnej lehote odvolať.
Zdroj: SITA.sk - PMÚ zastavil správne konanie vo veci kartelovej dohody pre uplynutie lehoty na uloženie pokuty © SITA Všetky práva vyhradené.
