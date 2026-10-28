|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 28.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2026
Humanitárne prímerie v okupovanom meste Olešky drží už druhý deň, zatiaľ ho neporušila žiadna zo strán
Tagy: Chersonská oblasť dočasné prímerie Humanitárna pomoc Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Dočasné zastavenie bojov vstúpilo do platnosti v utorok nadránom po mesiacoch rastúcich medzinárodných obáv o osud civilistov v meste. Prímerie v Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny, ktoré ...
Zdieľať
28.10.2026 (SITA.sk) - Dočasné zastavenie bojov vstúpilo do platnosti v utorok nadránom po mesiacoch rastúcich medzinárodných obáv o osud civilistov v meste.
Prímerie v Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny, ktoré sprostredkovali Spojené štáty s cieľom umožniť dodávky humanitárnej pomoci, dodržiavajú obidve znepriatelené strany už druhý deň, oznámili v stredu ukrajinský aj ruský ombudsman.
Obyvatelia mesta v Chersonskej oblasti čelia už celé mesiace nedostatku potravín, pitnej vody a liekov. Podľa bývalých obyvateľov, ktorí sú stále v kontakte s ľuďmi v meste, sa niektorí z približne 2 000 zostávajúcich civilistov uchýlili k lovu a konzumácii holubov.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že za prvých 30 hodín prímeria nebol zaznamenaný ani jeden incident. „Uplynulo 30 hodín prímeria v Oleškách bez jediného incidentu,“ povedal.
Podobné vyhlásenie vydala aj ruská ombudsmanka Jana Lantratovová. „Počas 30 hodín prímeria v Oleškách nebol zaznamenaný žiadny incident,“ uviedla.
Dočasné zastavenie bojov vstúpilo do platnosti v utorok nadránom po mesiacoch rastúcich medzinárodných obáv o osud civilistov v meste. Iniciatívu minulý týždeň oznámila americká prvá dáma Melania Trumpová.
Zatiaľ nie je jasné, koľko obyvateľov využije príležitosť na odchod z mesta ani akou trasou by sa evakuácia mohla uskutočniť. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ však agentúre AFP povedal, že mnohí obyvatelia chcú zostať vo svojich domovoch. Hlavným cieľom prímeria je preto umožniť dopravenie humanitárnej pomoci vrátane potravín a liekov do mesta.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Humanitárne prímerie v okupovanom meste Olešky drží už druhý deň, zatiaľ ho neporušila žiadna zo strán © SITA Všetky práva vyhradené.
Prímerie v Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny, ktoré sprostredkovali Spojené štáty s cieľom umožniť dodávky humanitárnej pomoci, dodržiavajú obidve znepriatelené strany už druhý deň, oznámili v stredu ukrajinský aj ruský ombudsman.
Tridsať hodín bez bojov
Obyvatelia mesta v Chersonskej oblasti čelia už celé mesiace nedostatku potravín, pitnej vody a liekov. Podľa bývalých obyvateľov, ktorí sú stále v kontakte s ľuďmi v meste, sa niektorí z približne 2 000 zostávajúcich civilistov uchýlili k lovu a konzumácii holubov.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že za prvých 30 hodín prímeria nebol zaznamenaný ani jeden incident. „Uplynulo 30 hodín prímeria v Oleškách bez jediného incidentu,“ povedal.
Podobné vyhlásenie vydala aj ruská ombudsmanka Jana Lantratovová. „Počas 30 hodín prímeria v Oleškách nebol zaznamenaný žiadny incident,“ uviedla.
Mnohí chcú zostať
Dočasné zastavenie bojov vstúpilo do platnosti v utorok nadránom po mesiacoch rastúcich medzinárodných obáv o osud civilistov v meste. Iniciatívu minulý týždeň oznámila americká prvá dáma Melania Trumpová.
Zatiaľ nie je jasné, koľko obyvateľov využije príležitosť na odchod z mesta ani akou trasou by sa evakuácia mohla uskutočniť. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ však agentúre AFP povedal, že mnohí obyvatelia chcú zostať vo svojich domovoch. Hlavným cieľom prímeria je preto umožniť dopravenie humanitárnej pomoci vrátane potravín a liekov do mesta.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Humanitárne prímerie v okupovanom meste Olešky drží už druhý deň, zatiaľ ho neporušila žiadna zo strán © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Chersonská oblasť dočasné prímerie Humanitárna pomoc Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Južne od Madridu sa zrazili vlaky, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu a zahynuli desiatky ľudí – VIDEO, FOTO
Južne od Madridu sa zrazili vlaky, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu a zahynuli desiatky ľudí – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj: Ukrajinskí vojaci počas operácie Veles pri Kupiansku zlikvidovali viac ako sto ruských vojakov
Zelenskyj: Ukrajinskí vojaci počas operácie Veles pri Kupiansku zlikvidovali viac ako sto ruských vojakov