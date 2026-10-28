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28. októbra 2026

Humanitárne prímerie v okupovanom meste Olešky drží už druhý deň, zatiaľ ho neporušila žiadna zo strán


Tagy: Chersonská oblasť dočasné prímerie Humanitárna pomoc Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Dočasné zastavenie bojov vstúpilo do platnosti v utorok nadránom po mesiacoch rastúcich medzinárodných obáv o osud civilistov v meste. Prímerie v Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny, ktoré ...



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russia_ukraine_war_1348_ 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Dočasné zastavenie bojov vstúpilo do platnosti v utorok nadránom po mesiacoch rastúcich medzinárodných obáv o osud civilistov v meste.


Prímerie v Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny, ktoré sprostredkovali Spojené štáty s cieľom umožniť dodávky humanitárnej pomoci, dodržiavajú obidve znepriatelené strany už druhý deň, oznámili v stredu ukrajinský aj ruský ombudsman.

Tridsať hodín bez bojov


Obyvatelia mesta v Chersonskej oblasti čelia už celé mesiace nedostatku potravín, pitnej vody a liekov. Podľa bývalých obyvateľov, ktorí sú stále v kontakte s ľuďmi v meste, sa niektorí z približne 2 000 zostávajúcich civilistov uchýlili k lovu a konzumácii holubov.

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že za prvých 30 hodín prímeria nebol zaznamenaný ani jeden incident. „Uplynulo 30 hodín prímeria v Oleškách bez jediného incidentu,“ povedal.

Podobné vyhlásenie vydala aj ruská ombudsmanka Jana Lantratovová. „Počas 30 hodín prímeria v Oleškách nebol zaznamenaný žiadny incident,“ uviedla.

Mnohí chcú zostať


Dočasné zastavenie bojov vstúpilo do platnosti v utorok nadránom po mesiacoch rastúcich medzinárodných obáv o osud civilistov v meste. Iniciatívu minulý týždeň oznámila americká prvá dáma Melania Trumpová.

Zatiaľ nie je jasné, koľko obyvateľov využije príležitosť na odchod z mesta ani akou trasou by sa evakuácia mohla uskutočniť. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ však agentúre AFP povedal, že mnohí obyvatelia chcú zostať vo svojich domovoch. Hlavným cieľom prímeria je preto umožniť dopravenie humanitárnej pomoci vrátane potravín a liekov do mesta.

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Zdroj: SITA.sk - Humanitárne prímerie v okupovanom meste Olešky drží už druhý deň, zatiaľ ho neporušila žiadna zo strán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chersonská oblasť dočasné prímerie Humanitárna pomoc Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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