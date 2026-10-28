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28. októbra 2026

Južne od Madridu sa zrazili vlaky, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu a zahynuli desiatky ľudí – VIDEO, FOTO


Tagy: Obete Smrteľná nehoda Tragická nehoda železničná nehoda Zrážka vlakov

K nehode došlo necelý rok po vážnej železničnej katastrofe v meste Adamuz na juhu Španielska, pri ktorej zahynulo 46 ľudí. Na juh od Madridu sa v stredu ráno zrazili dva



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aptopix_spain_train_crash__5635 676x419 28.10.2026 (SITA.sk) - K nehode došlo necelý rok po vážnej železničnej katastrofe v meste Adamuz na juhu Španielska, pri ktorej zahynulo 46 ľudí.


Na juh od Madridu sa v stredu ráno zrazili dva vysokorýchlostné vlaky, pričom podľa miestnych úradov najmenej desiati ľudia zahynuli a ďalší utrpeli zranenia. Pri nehoda došlo k vykoľajeniu vlakov, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu.

Informácie, ktoré dostávame, nie sú vôbec dobré. Najmenej desať ľudí zahynulo a je možné, že počet obetí ešte vzrastie,“ povedala pre miestne médium CMM hovorkyňa vlády regiónu Kastília-La Mancha Esther Padillaová.

Obete pribúdajú


Podľa informácií španielskych médií zverejnených na sociálnych sieťach zomrelo pri nehode až 46 osôb, takmer dve stovky sú zranené.




Prerušená prevádzka









Zdroj: SITA.sk - Južne od Madridu sa zrazili vlaky, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu a zahynuli desiatky ľudí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obete Smrteľná nehoda Tragická nehoda železničná nehoda Zrážka vlakov
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