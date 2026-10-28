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28. októbra 2026
Južne od Madridu sa zrazili vlaky, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu a zahynuli desiatky ľudí – VIDEO, FOTO
K nehode došlo necelý rok po vážnej železničnej katastrofe v meste Adamuz na juhu Španielska, pri ktorej zahynulo 46 ľudí. Na juh od Madridu sa v stredu ráno zrazili dva
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28.10.2026 (SITA.sk) - K nehode došlo necelý rok po vážnej železničnej katastrofe v meste Adamuz na juhu Španielska, pri ktorej zahynulo 46 ľudí.
Na juh od Madridu sa v stredu ráno zrazili dva vysokorýchlostné vlaky, pričom podľa miestnych úradov najmenej desiati ľudia zahynuli a ďalší utrpeli zranenia. Pri nehoda došlo k vykoľajeniu vlakov, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu.
„Informácie, ktoré dostávame, nie sú vôbec dobré. Najmenej desať ľudí zahynulo a je možné, že počet obetí ešte vzrastie,“ povedala pre miestne médium CMM hovorkyňa vlády regiónu Kastília-La Mancha Esther Padillaová.
Podľa informácií španielskych médií zverejnených na sociálnych sieťach zomrelo pri nehode až 46 osôb, takmer dve stovky sú zranené.
Zdroj: SITA.sk - Južne od Madridu sa zrazili vlaky, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu a zahynuli desiatky ľudí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na juh od Madridu sa v stredu ráno zrazili dva vysokorýchlostné vlaky, pričom podľa miestnych úradov najmenej desiati ľudia zahynuli a ďalší utrpeli zranenia. Pri nehoda došlo k vykoľajeniu vlakov, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu.
„Informácie, ktoré dostávame, nie sú vôbec dobré. Najmenej desať ľudí zahynulo a je možné, že počet obetí ešte vzrastie,“ povedala pre miestne médium CMM hovorkyňa vlády regiónu Kastília-La Mancha Esther Padillaová.
Obete pribúdajú
Podľa informácií španielskych médií zverejnených na sociálnych sieťach zomrelo pri nehode až 46 osôb, takmer dve stovky sú zranené.
Zástupca španielskych záchranných služieb agentúre AFP povedal, že nehoda sa stala krátko pred 9.00 h miestneho času. Na miesto boli vyslané rozsiahle záchranné zložky vrátane viacerých hasičských jednotiek, troch vrtuľníkov a dvoch mobilných jednotiek intenzívnej starostlivosti. Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe a úrady začali vyšetrovanie.
Prerušená prevádzka
Španielska spoločnosť pre správu železničnej infraštruktúry ADIF zároveň potvrdila, že po kolízii bola prerušená prevádzka vysokorýchlostnej železničnej trate spájajúcej Madrid s juhom krajiny. K nehode došlo necelý rok po vážnej železničnej katastrofe v meste Adamuz na juhu Španielska, pri ktorej zahynulo 46 ľudí.
BREAKING: Death toll rises to 46 after trains collide near Toledo, Spain - Okdiario https://t.co/y7GrLA5lZl
— BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026
Zdroj: SITA.sk - Južne od Madridu sa zrazili vlaky, dva vozne sa zrútili zo železničného násypu a zahynuli desiatky ľudí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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