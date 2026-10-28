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28. októbra 2026

Zelenskyj: Ukrajinskí vojaci počas operácie Veles pri Kupiansku zlikvidovali viac ako sto ruských vojakov


Tagy: Ruské straty na Ukrajine Ruskí vojaci Vojna na Ukrajine

Ide o operáciu, ktorá zahŕňala podzemný presun ukrajinských obrancov na vzdialenosť viac ako 15 kilometrov. Ukrajinské sily počas operácie, pri ktorej využili podzemné plynovody neďaleko Kupianska v ...



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belgium_europe_summit_9_145 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Ide o operáciu, ktorá zahŕňala podzemný presun ukrajinských obrancov na vzdialenosť viac ako 15 kilometrov.


Ukrajinské sily počas operácie, pri ktorej využili podzemné plynovody neďaleko Kupianska v Charkovskej oblasti, „zlikvidovali“ viac ako sto ruských vojakov a ďalších viac ako 30 zajali. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Rusi sa už predtým pokúšali využívať podzemné plynovody na presun cez naše pozície a na vedenie útočných operácií. Ukrajinskí vojaci túto taktiku úspešne prevzali, zdokonalili a posunuli na oveľa vyššiu technologickú úroveň,“ povedal ukrajinský líder.

Ide o operáciu s krycím názvom Veles, ktorá zahŕňala podzemný presun ukrajinských obrancov na vzdialenosť viac ako 15 kilometrov. Uskutočnil ju 2. zbor ukrajinskej Národnej gardy Chartia v spolupráci s ďalšími ukrajinskými jednotkami.

Zelenskyj uviedol, že správy o prvých výsledkoch a pokroku operácie dostal od hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl, veliteľa 2. zboru Chartia a zástupcu vedúceho prezidentskej kancelárie Pavla Palisu.

Zbor už 22. októbra informoval, že ukrajinskí vojaci v rámci operácie Veles prenikli cez podzemné plynovody do tyla ruských jednotiek neďaleko Kupianska. Operácia nasledovala po pokusoch ruských síl využiť rovnakú taktiku v tejto oblasti. Ukrajinský analytický projekt DeepState, ktorý monitoruje situáciu na bojisku, 12. septembra informoval, že ruskí vojaci využili plynovod na prekonanie rieky Oskil a preniknutie cez ukrajinské obranné pozície neďaleko Kupianska.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ukrajinskí vojaci počas operácie Veles pri Kupiansku zlikvidovali viac ako sto ruských vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruské straty na Ukrajine Ruskí vojaci Vojna na Ukrajine
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